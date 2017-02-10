18:06, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

ErdoÄŸan'dan ÅŸehit ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ±



Foto: ArÅŸiv

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatayâ€™da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ ElÃ§in'in ailesine taziye dileklerini iletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Hatayâ€™da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucuÂ ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Niyazi ElÃ§in'in ailesine taziye telgrafÄ± gÃ¶nderdi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatay'da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucu ÅŸehit edilen Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ ElÃ§in'in ailesine bir telgraf gÃ¶ndererek, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

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