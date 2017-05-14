TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸiÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±naÂ Metin FeyzioÄŸluÂ tekrarÂ seÃ§ildi.
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi 34. OlaÄŸan Genel Kurulu birliÄŸin merkezinde yapÄ±ldÄ±.
KayÄ±tlÄ± 504 delegeden 486'sÄ±nÄ±n oy kullandÄ±ÄŸÄ± Genel Kurul'da, geÃ§erli 420 oydan 419'unu alan FeyzioÄŸlu, TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ildi.
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi (TBB) BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu, "TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi, 80 milyonu adalet paydasÄ±nda buluÅŸturma mÃ¼cadelesini kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼recektir. Gelecek aydÄ±nlÄ±ktÄ±r. Umut daima kazanmÄ±ÅŸtÄ±r ve yine kazanacaktÄ±r" ifadesini kullandÄ±.
TBB'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BirliÄŸin 34. OlaÄŸan Genel Kurulu'nda geÃ§erli 420 oydan 419'unu alan FeyzioÄŸlu'nun baÅŸkanlÄ±ÄŸa tekrar seÃ§ildiÄŸi bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, FeyzioÄŸlu'nun sonucun ardÄ±ndan teÅŸekkÃ¼r iÃ§in kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtilerek, ÅŸunlar kaydedildi:
"TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi, dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de Ã¼lkemize, milletimize, mesleÄŸimize hizmete devam edecektir. GeÃ§erli oy sayÄ±sÄ± 420, alÄ±nan 419. TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸinin tÃ¼m delegelerine, tÃ¼m meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi, 80 milyonu adalet paydasÄ±nda buluÅŸturma mÃ¼cadelesini kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼recektir. Gelecek aydÄ±nlÄ±ktÄ±r. Umut daima kazanmÄ±ÅŸtÄ±r ve yine kazanacaktÄ±r."
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TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Metin FeyzioÄŸlu tekrar seÃ§ildi
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