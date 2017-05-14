Yusuf Ä°slam'dan TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler | FOTO

ÃœnlÃ¼ Ä°ngiliz mÃ¼zisyenÂ Yusuf Ä°slam, Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenen Kocaeli Kitap FuarÄ±'nda, yeni Ã§Ä±kan "Neden Hala Gitar TaÅŸÄ±yorum Cat Stevens'Ä±n Yusuf'a Ruhani YolculuÄŸu" isimli TÃ¼rkÃ§e baskÄ±lÄ± kitabÄ±nÄ± imzaladÄ±.
OkurlarÄ±, "Cat Stevens" olarak Ã¼nlenen ve MÃ¼slÃ¼man olduktan sonra adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Ä°slam'a, Kocaeli UluslararasÄ± Fuar Merkezi'ndeki imza etkinliÄŸinde yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
Stant Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸturan okurlarÄ± iÃ§in kitaplarÄ±nÄ± imzalayan Ä°slam, kitapseverlerle sohbet edip hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.
ProgramÄ±n ardÄ±ndan, aÃ§Ä±klama yapan Ä°slam, TÃ¼rkiye'de olmaktan ve TÃ¼rk insanÄ±nÄ±n kendisine olan ilgisinden Ã§ok mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Yeni kitabÄ±nÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rkÃ§e basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Yusuf Ä°slam, "Ä°Ã§imde neler olup bittiÄŸini aÃ§Ä±klayacak sÃ¶zlerim olmadÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸarkÄ± yazdÄ±m. Åžimdi daha fazlasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak sÃ¶zlerim var." dedi.
Yeniden gitar Ã§almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kafasÄ±nda soru iÅŸaretleri olduÄŸunu ve sÃ¼rekli bu konuda kendisine sorular yÃ¶nettiklerini ifade eden Ä°slam, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n anlayabilmesi iÃ§in, ne zaman gitarÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve tekrar niye elime aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlatabilmemin en iyi yolunu seÃ§tim bu kitapta. TÃ¼rkiye'nin, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir modeli, bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. UmarÄ±z bu bÃ¼yÃ¼me devam eder. TÃ¼rkiye ile gurur duyuyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, Ã¶z Ã§ekim yapmak iÃ§in yanÄ±na gelen bir kiÅŸinin yumruklu saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±
Ä°ngiliz mÃ¼zisyen Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye'nin, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir modeli, bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. UmarÄ±z bu bÃ¼yÃ¼me devam eder. TÃ¼rkiye ile gurur duyuyoruz" dedi
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Metin FeyzioÄŸlu tekrar seÃ§ildi
Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Alper ve makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ AkÅŸehirli'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayla ilgili kamyonun ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve sahibi adliyeye sevk edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatayâ€™da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ ElÃ§in'in ailesine taziye dileklerini iletti
Samsun ve Ordu'nun iÃ§ kesimleri ile Amasya ve Tokat'Ä±n kuzey ilÃ§elerinde akÅŸam saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli eski binbaÅŸÄ± YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak.
Kolombiya, Ã¼lkelerine Venezuela'dan beklenen gÃ¶Ã§ dalgasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusundaki tecrÃ¼besinden faydalanacak
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu meydana gelen kazanÄ±n her yÃ¶nÃ¼yle araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, kazanÄ±n sebebinin mutlaka ortaya Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
TÃ¼rkiye Gazeteciler Konfederasyonu 2. OlaÄŸan Genel Kurulunda, Nuri KolaylÄ± oy birliÄŸiyle genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa yeniden seÃ§ildi
MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenler son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
FETÃ–'cÃ¼ darbeci askerlerin, Ã¶rgÃ¼t mensubu olmayan ve darbe faaliyetine katÄ±lmasÄ±nÄ± uygun gÃ¶rmedikleri bazÄ± askerlere 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Ã¶nce izin verip evlerine gÃ¶nderdiÄŸi belirlendi
Åžehit anneleri, Anneler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Ã§ocuklarÄ±nÄ±n mezarÄ±na ziyarette bulundu
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor Ä°stanbul'un dÃ¼zenlediÄŸi 3. Ä°stanbul Ã‡ocuk Maratonu, Maltepe Sahil Åžehir ParkÄ±'nda koÅŸuldu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve KocakÃ¶y ilÃ§elerinde yola tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar imha edildi
Savunma, HavacÄ±lÄ±k ve Uzay KÃ¼melenmesinin (SAHA Ä°stanbul) Hasan BÃ¼yÃ¼kdede baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni yÃ¶netimi belirlendi