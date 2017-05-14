19:13, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Yusuf Ä°slam'dan TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœnlÃ¼ Ä°ngiliz mÃ¼zisyenÂ Yusuf Ä°slam, Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenen Kocaeli Kitap FuarÄ±'nda, yeni Ã§Ä±kan "Neden Hala Gitar TaÅŸÄ±yorum Cat Stevens'Ä±n Yusuf'a Ruhani YolculuÄŸu" isimli TÃ¼rkÃ§e baskÄ±lÄ± kitabÄ±nÄ± imzaladÄ±.

OkurlarÄ±, "Cat Stevens" olarak Ã¼nlenen ve MÃ¼slÃ¼man olduktan sonra adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Ä°slam'a, Kocaeli UluslararasÄ± Fuar Merkezi'ndeki imza etkinliÄŸinde yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

Stant Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸturan okurlarÄ± iÃ§in kitaplarÄ±nÄ± imzalayan Ä°slam, kitapseverlerle sohbet edip hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

ProgramÄ±n ardÄ±ndan, aÃ§Ä±klama yapan Ä°slam, TÃ¼rkiye'de olmaktan ve TÃ¼rk insanÄ±nÄ±n kendisine olan ilgisinden Ã§ok mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"GÄ°TARI TEKRAR NÄ°YE ELÄ°ME ALDIÄžIMI ANLATABÄ°LMEMÄ°N EN Ä°YÄ° YOLU"

Yeni kitabÄ±nÄ± sadece TÃ¼rkiye iÃ§in yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rkÃ§e basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Yusuf Ä°slam, "Ä°Ã§imde neler olup bittiÄŸini aÃ§Ä±klayacak sÃ¶zlerim olmadÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸarkÄ± yazdÄ±m. Åžimdi daha fazlasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak sÃ¶zlerim var." dedi.

Yeniden gitar Ã§almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kafasÄ±nda soru iÅŸaretleri olduÄŸunu ve sÃ¼rekli bu konuda kendisine sorular yÃ¶nettiklerini ifade eden Ä°slam, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n anlayabilmesi iÃ§in, ne zaman gitarÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve tekrar niye elime aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlatabilmemin en iyi yolunu seÃ§tim bu kitapta. TÃ¼rkiye'nin, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir modeli, bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. UmarÄ±z bu bÃ¼yÃ¼me devam eder. TÃ¼rkiye ile gurur duyuyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â