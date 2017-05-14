Edirne Belediye BaÅŸkanÄ±'na yumruklu saldÄ±rÄ±

EdirneÂ Belediye BaÅŸkanÄ±Â Recep GÃ¼rkan,Â Ã¶z Ã§ekimÂ yapmak iÃ§in yanÄ±na gelen bir kiÅŸininÂ yumruklu saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸkan GÃ¼rkan, 1. Murat Mahallesi'nde KadÄ±n Emek PazarÄ±nÄ± ziyaret ederek buradaki kadÄ±nlarÄ±n Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±.
KadÄ±nlarla bir sÃ¼re sohbet eden GÃ¼rkan, yanÄ±na gelen GÃ¶rkem H. ile Ã¶z Ã§ekim yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, bu kiÅŸinin yumurtalÄ± ve yumruklu saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.
OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Edirne Devlet Hastanesinde tedavi olan GÃ¼rkan'Ä±n gÃ¶zÃ¼nde yÄ±rtÄ±k tespit edildi. Darp raporu alan GÃ¼rkan'Ä±n sol gÃ¶zÃ¼ bandajla kapatÄ±ldÄ±.
GÃ¼rkan, hastane Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kadÄ±nlarla sohbet ederken Ã¶z Ã§ekim yaptÄ±rmak isteyen kiÅŸinin kendisine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ÅžÃ¼phelinin ilk Ã¶nce elindeki yumurtayla gÃ¶zÃ¼ne vurduÄŸunu ifade eden GÃ¼rkan ''Tabii Ã¶z Ã§ekim yaparken savunmasÄ±z oluyorsunuz. YanÄ±ma geldi tam Ã¶z Ã§ekim yaparken elindeki yumurtayla gÃ¶zÃ¼me vurduktan sonra birkaÃ§ kez yumruk attÄ±. GÃ¶zÃ¼mÃ¼n iÃ§inde bir yÄ±rtÄ±lma var. Doktorlar tedavisini baÅŸlattÄ± saÄŸ olsunlar. Yatak istirahati verdiler. Aylar Ã¶nce planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±ldÄ±ktan sonra eve geÃ§eceÄŸim.'' dedi.
GÃ¶rkem H'nin saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce sosyal medya hesabÄ±ndan kendisiyle ilgili bir video da yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran GÃ¼rkan, polislerin olayÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, Ã¶z Ã§ekim yapmak iÃ§in yanÄ±na gelen bir kiÅŸinin yumruklu saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±
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