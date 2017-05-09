GÃ¼ncelleme: 21:00, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Trump dÃ¶nemi ABD dÄ±ÅŸ politikasÄ± ve liberal dÃ¼nya dÃ¼zeninin geleceÄŸi | ANALÄ°Z

Prof. Dr. TarÄ±k OÄŸuzlu

GÃ¶reve baÅŸlamasÄ±ndan bu yana dÄ±ÅŸ politika anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ve Ã¶nceliklerinin neler olduÄŸu hususunda hemfikir olunan nokta,Â Trumpâ€™Ä±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n karakteristik Ã¶zelliÄŸinin belirsizlik ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemezlik olduÄŸudur. NATOâ€™yu Ã¶nce gereksiz gÃ¶rÃ¼p ilerleyen gÃ¼nlerde NATOâ€™nun o kadar da gereksiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Trump, seÃ§im dÃ¶neminde Ã‡inâ€™e karÅŸÄ± korumacÄ± ekonomi politikalarÄ± izleyeceÄŸini vadederken, Ã‡in devlet baÅŸkanÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonra Ã‡inâ€™den Ã¶vgÃ¼yle bahsetmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ ve Ã‡inâ€™in Tayvan konusundaki hassasiyetini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸtir. Benzer ÅŸekilde, seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde Rusya ile stratejik iÅŸbirliÄŸinin boyutlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendireceÄŸi havasÄ±nÄ± yaratan Trump, ilerleyen gÃ¼nlerde Ã¼lkesi ile Rusya arasÄ±ndaki stratejik rekabetin ve Ã§atÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ±n hiÃ§ de az olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etmiÅŸ ve Rusya ile Suriye ve Ukrayna krizleri baÄŸlamÄ±nda yaÅŸanan krizlerde Obamaâ€™nÄ±n izlediÄŸi geleneksel gerÃ§ekÃ§i politikaya kaymaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

Ãœlkesinin dÄ±ÅŸ politika Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± â€˜Ã–nce Amerikaâ€™ zaviyesinden tanÄ±mlayacaÄŸÄ± ve mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca maliyeti yÃ¼ksek dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelerden kaÃ§Ä±nacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde sinyaller verenÂ Trump, Åžam rejiminin muhalif unsurlara karÅŸÄ± kimyasal silah kullanmasÄ±ndan sonra, rejimin kontrolÃ¼ndeki askeri tesisleri vurmaktan kaÃ§Ä±nmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Trump dÃ¶nemiÂ ABDÂ dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n ÅŸu ana kadar nasÄ±l geliÅŸtiÄŸi ve bundan sonra ne yÃ¶ne evrileceÄŸi konusu Ã¶nemli olsa da, bu yazÄ±Â Trumpâ€™Ä±n liberal dÃ¼nya dÃ¼zenine nasÄ±l yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ABDâ€™nin AvrupalÄ± ortaklarÄ±nÄ± nasÄ±l algÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ve bu durumun oluÅŸmakta olan yeni dÃ¼nya dengelerinde BatÄ±lÄ± aktÃ¶rleri BatÄ± dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rler karÅŸÄ±sÄ±nda nasÄ±l konumlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± mercek altÄ±na alÄ±yor. Bu baÄŸlamda ilk yapÄ±lmasÄ± gereken liberal dÃ¼nya dÃ¼zeninden ne anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±saca ortaya konulmasÄ±dÄ±r.

LÄ°BERAL DÃœNYA DÃœZENÄ°

Liberal dÃ¼nya dÃ¼zeninin Ã¼zerine oturduÄŸu Ã¼Ã§ temel sacayaÄŸÄ± var: Birincisi, Ã§ok taraflÄ± ekonomik iliÅŸkilerin serbest piyasa ekonomisinin genel mantÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k odaklÄ± ilerlemesi ve ticaretin Ã¶nÃ¼nde mÃ¼mkÃ¼nse hiÃ§ bir engelin kalmamasÄ±. Serbest ticaretin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±, tek bir dÃ¼nya pazarÄ±na hitap eden Ã¼rÃ¼nler imal eden Ã¼reticilerle benzer tÃ¼ketim alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±na sahip tÃ¼keticileri birleÅŸtirecek, bu da ekonomik akÄ±lla davranan â€˜homo economicusâ€™larÄ±n (ekonomik Ã§Ä±karlarÄ±yla hareket eden insanlarÄ±n) oluÅŸturduÄŸu bir dÃ¼nya ortaya Ã§Ä±karacaktÄ±r. Rasyonel Ã¼retim ve tÃ¼ketim alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± geliÅŸtiren bireyler ise daha az Ã§atÄ±ÅŸÄ±p daha fazla istikrar Ã¼reteceklerdir. â€˜Homo economicusâ€™larÄ±n yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ gibi kurumsal mekanizmalar gÃ¼vence altÄ±na alacaktÄ±r.

Ä°kinci olarak, liberal dÃ¼nya dÃ¼zeninde gÃ¼venlik, bÃ¶lÃ¼nmezlik ve kazan-kazan mantÄ±ÄŸÄ± temelinde tanÄ±mlanÄ±r. BirleÅŸmiÅŸ Milletler anayasasÄ±nda vÃ¼cut bulan, devletlerin egemenlik ve iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi prensibi, BM GÃ¼venlik Konseyiâ€™nin himayesinde uygulanÄ±r. KÃ¼resel gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturan unsurlarÄ± ise GÃ¼venlik Konseyi â€˜ortak gÃ¼venlikâ€™ prensibi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda tanÄ±mlar ve gereken tedbirleri alÄ±r. Liberal bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±na gÃ¶re, kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n refahÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan devletlerin oluÅŸturacaklarÄ± uluslararasÄ± sistem, doÄŸal olarak barÄ±ÅŸ ve istikrar Ã¼retecektir. Bu baÄŸlamda, kÃ¼resel gÃ¼venliÄŸin en Ã¶nemli garantisi, liberal demokratik deÄŸerler etrafÄ±nda hareket edip vatandaÅŸlarÄ±nÄ± mutlu eden rejimlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±dÄ±r. Bu olduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e, dÄ±ÅŸ iliÅŸkilerde kaba gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±na daha az baÅŸvurulacak ve bÃ¼yÃ¼k devletlerin diÄŸerlerinden daha ayrÄ±calÄ±klÄ± olduklarÄ± ve Ã¶zel etki alanlarÄ±na sahip olduklarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki gÃ¶rÃ¼ÅŸ meÅŸruiyetini yitirecektir. BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± ve NATO gibi ortak gÃ¼venlik Ã¶rgÃ¼tlerinin varlÄ±ÄŸÄ±, liberal dÃ¼nya dÃ¼zeninde gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ±nda Ã¶nemlidir.

Liberal dÃ¼nya dÃ¼zeninin Ã¼zerine oturduÄŸu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ temel sacayaÄŸÄ± ise evrensel insan haklarÄ± kavramÄ±na olan inanÃ§ ve insan haklarÄ±nÄ±n en ideal ÅŸekilde demokrasiyle yÃ¶netilen rejimlerde teessÃ¼s edeceÄŸi fikridir. Liberal dÄ±ÅŸ politika, bu baÄŸlamda normatif ve moral kaygÄ±lar taÅŸÄ±r ve iliÅŸki kurulan ve iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lan Ã¼lkelerin iÃ§iÅŸlerinde nasÄ±l yÃ¶netildiklerini Ã¶nemser. Dar stratejik menfaatler uÄŸruna evrensel insan haklarÄ± ihlallerinin gÃ¶rmezden gelinmesi kabul edilemez. Liberal devletler kendi inandÄ±klarÄ± deÄŸerlerin baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan da benimsenmesine yÃ¶nelik dÄ±ÅŸ politika takip ederler. DiÅŸ politika, dar anlamda, dÄ±ÅŸ aktÃ¶rlerin davranÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde etki oluÅŸturmak ÅŸeklinde tanÄ±mlanmaz. Ã–nemli olan diÄŸer devletlerin kimliksel yÃ¶nde deÄŸiÅŸimlerini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lacak dÄ±ÅŸ politika tercihlerinin izlenmesidir.

Her ne kadar liberalizm felsefi duruÅŸu itibariyle Ã¼lkelerin iÃ§iÅŸlerinde nasÄ±l yÃ¶netileceklerinin o Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼r iradeleri neticesinde oluÅŸmasÄ±nÄ± desteklese de, son kertede demokratik rejimlerin insan haklarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± varsayar. Ä°nsan haklarÄ±nÄ±n zaman, mekan ve tarihsel sÃ¼reÃ§lerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde farklÄ± ÅŸekilde tanÄ±mlanmasÄ± gerektiÄŸi fikri, liberalizmin insan haklarÄ±nÄ±n evrenselliÄŸi prensibiyle Ã§eliÅŸir. Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, eÅŸitlik ve kardeÅŸlik prensiplerinin vazgeÃ§ilemez ve evrensel olduÄŸunu varsayan liberal dÃ¼ÅŸÃ¼nce, insan haklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k ve Ã§ok-kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ toplumlarda daha iyi savunulabileceÄŸini iddia eder. DÃ¼nyaya aÃ§Ä±k olmayÄ±, Ã§ok-kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ toplum modeline sahip olmayÄ±, azÄ±nlÄ±klarÄ±n Ã§oÄŸunluk kadar kutsal olduÄŸunu, gÃ¼cÃ¼n anayasal mekanizmalar iÃ§inde sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lÄ±p farklÄ± erkler arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine inanan liberal dÃ¼ÅŸÃ¼nce, son tahlilde bireyi toplum ve devlet nezdinde daha ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yerde konumlar. Liberal dÃ¼nya dÃ¼zeni, kÃ¼reselleÅŸme sÃ¼recinin, dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde bu tarz devlet-toplum yapÄ±larÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ± fikri Ã¼zerinde geliÅŸmiÅŸtir.

Bu temel sacayaÄŸÄ± kadar Ã¶nemli olan, liberal dÃ¼nya dÃ¼zeninin, en azÄ±ndan Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n bitiminden bu yana, ABD'nin kÃ¼resel hegemonik liderliÄŸi altÄ±nda hayat bulduÄŸudur. YukarÄ±da bahsedilen Ã¼Ã§ temel ayaÄŸÄ±n kÃ¶k salÄ±p yeÅŸermesinde,Â ABD'nin sunduÄŸu kÃ¼resel liderlik etkili olmuÅŸtur.

TRUMP VE LÄ°BERAL DÃœNYA DÃœZENÄ°

Bu arka plandan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ baÅŸkanlar arasÄ±nda, 1945 sonrasÄ± kÃ¼resel sisteme hakim olan liberal anlayÄ±ÅŸa en uzak duran ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n Trump olduÄŸu iddia edilebilir.

Demokrasilerin desteklenmesi ve insan haklarÄ±nÄ±n evrenselliÄŸinin pekiÅŸtirilmesine ÅŸÃ¼pheyle yaklaÅŸanÂ Trump, dÄ±ÅŸ politikaya dar Ã§erÃ§evede tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ maddi ulusal Ã§Ä±karlar perspektifinden bakÄ±yor. SeÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda,Â ABD'nin diÄŸer devletlere akÄ±l Ã¶ÄŸretmesinin yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Trump, iktidara geldikten sonra, iÃ§iÅŸlerinde liberal demokratik deÄŸerleri benimsemediÄŸi aÅŸikar olan devletlerle yakÄ±n stratejik iliÅŸkiler geliÅŸtirmekten uzak durmuyor. MÄ±sÄ±râ€™da otoriter Sisi rejimini yere gÃ¶ÄŸe sÄ±ÄŸdÄ±ramayan Trump, ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± gezisini de Suudi Arabistan'a yapÄ±yor. Ã‡Ä±karlar ve deÄŸerler arasÄ±ndaki dengede Ã§Ä±karlarÄ± Ã¶nceleyen Trump yÃ¶netiminin dÄ±ÅŸ iÅŸleri bakanÄ± Tillerson, kendi bakanlÄ±k mensuplarÄ±na hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada bunu olabildiÄŸince aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ifade etti.

BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n Avrupa BirliÄŸiâ€™nden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± destekleyen, Avrupa BirliÄŸi iÃ§indeki popÃ¼list, kÃ¼reselleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i gruplarÄ± cesaretlendirmekten kaÃ§Ä±nmayanÂ Trump, aynÄ± zamanda aÃ§Ä±k toplum fikriyle de Ã§eliÅŸir ÅŸekilde Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rmeyi savunuyor. BazÄ± MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ABDâ€™ye seyahatlerine kÄ±sÄ±tlamalar getiren Trump,Â ABDÂ iÃ§inde beyaz, Anglosakson, Protestan (WASP) kimliÄŸin diÄŸer kimlikler karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¼Ã§lendirilmesini savunuyor.

KÃ¼resel aktÃ¶rlerle ikili dÃ¼zeyde ve al-ver mantÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde iliÅŸki geliÅŸtirmeyi kural-temelli ve Ã§ok taraflÄ± iliÅŸkilere yeÄŸleyen Trump, dÄ±ÅŸ politika alanÄ±nda hareket serbestiyetinin uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tsel mekanizmalar tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyor. Ãœlkesinin ekonomik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n ikili serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ±yla daha iyi ÅŸekilde korunacaÄŸÄ±na inan Trump, Ã§ok taraflÄ± ekonomik iÅŸbirliklerini elinin tersiyle itiyor. BaÅŸkan Obama tarafÄ±ndan altyapÄ±sÄ± hazÄ±rlanan â€˜Atlantik Ã–tesi Ticaret ve YatÄ±rÄ±m OrtaklÄ±ÄŸÄ±â€™ ile â€˜Pasifik Ã–tesi OrtaklÄ±kâ€™ giriÅŸimlerinden Ã¼lkesinin imzasÄ±nÄ± Ã§ekenÂ Trump, Ã§ok taraflÄ±lÄ±k mekanizmasÄ± Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lan serbest ticaretin kendi Ã¼lkesinden Ã§ok diÄŸer Ã¼lkelerin Ã§Ä±karlarÄ±na hizmet ettiÄŸine inanÄ±yor. Ekonomide korumacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karan Trump, dÄ±ÅŸ ticarette yÃ¼ksek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin konmasÄ±nÄ± savunuyor ve yerel Ã¼retimi teÅŸvik etmek adÄ±na, dÄ±ÅŸarÄ±da yatÄ±rÄ±m yapmaya devam eden Ã§ok-uluslu Amerikan ÅŸirketlerine gÃ¶z daÄŸÄ± veriyor.

Liberal dÃ¼nya dÃ¼zeninin yayÄ±lmasÄ±nda AvrupalÄ± mÃ¼ttefiklerinin iÅŸbirliÄŸini gÃ¶rmezden gelen Trump, Ã¼lkesinin Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸine yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu katkÄ±yÄ± azaltmayÄ± planlÄ±yor ve bu sÃ¼reÃ§te, Avrupa'daki liberal gÃ¼venlik dÃ¼zenine ciddi meydan okumalar iÃ§inde olan Rusya gibi bir Ã¼lkeyle yakÄ±n stratejik iÅŸbirliÄŸi geliÅŸtirmekten geri durmuyor.

Trump'Ä±n dÄ±ÅŸ politika yaklaÅŸÄ±mÄ± incelendiÄŸinde, liberal dÃ¼nya dÃ¼zeninin daha ne kadarÂ ABD'nin korumasÄ± altÄ±nda devam edeceÄŸi ÅŸÃ¼phelidir. Trump ABD'nin kÃ¼resel liberal dÃ¼nya dÃ¼zeninin finansÃ¶rÃ¼ olmasÄ±na mesafeli bakÄ±yor. Asya ve Avrupa'daki geleneksel mÃ¼ttefiklerini gÃ¼venliÄŸe daha fazla kaynak ayÄ±rmalarÄ± noktasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran Trump, liberal dÃ¼nya dÃ¼zeninin temel felsefesine ciddi karÅŸÄ± koyuÅŸlar sergileyen diÄŸer kÃ¼resel aktÃ¶rlerle ikili mekanizmalar iÃ§inde iÅŸ tutmaktan Ã§ekinmiyor. Son tahlilde, liberal olmayan alternatif dÃ¼nya dÃ¼zeni yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n yakÄ±n gelecekte daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale geleceÄŸini iddia etmek yanlÄ±ÅŸ olmaz.

[Doktora derecesini Bilkent Ãœniversitesi'nden alan Prof. Dr. TarÄ±k OÄŸuzlu UluslararasÄ± Antalya Ãœniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim Ã¼yesidir]

KAYNAK: AA

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