GÃ¼ncelleme: 03:26, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

SarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ±ndan koruyucu Ã¶neriler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kudret GÃ¶z Ä°stanbul GÃ¶z HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Op. Dr. Deniz Oygar BaylanÃ§iÃ§ek, sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ±ndan korunmaya iliÅŸkin,Â "DÃ¼zenli gÃ¶z muayenesi yaptÄ±rÄ±n. Ultraviole Ä±ÅŸÄ±nlardan korunmak iÃ§in her mevsim gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ kullanÄ±n. Sigara iÃ§meyin. Beslenmenize dikkat edin. DÃ¼zenli olarak egzersiz yapÄ±n." Ã¶nerilerinde bulundu.Â

BaylanÃ§iÃ§ek, yaÅŸÄ±n ilerlemesiyle birlikte gÃ¶rÃ¼len sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, buÂ hastalÄ±ÄŸÄ±n ciddi gÃ¶rme kayÄ±plarÄ±na yol aÃ§arak hastalarÄ±n yaÅŸam kalitesini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

Ä°leri yaÅŸ hastalÄ±ÄŸÄ± olarak bilinen sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Ã¶zellikle 55 yaÅŸ Ã¼zerinde ortaya Ã§Ä±karak gÃ¶rme kayÄ±plarÄ±na yol aÃ§abildiÄŸini ifade eden BaylanÃ§iÃ§ek, "Retina tabakasÄ±nÄ±n makula bÃ¶lgesinde hasar oluÅŸumuna baÄŸlÄ± olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tÄ±bben makula dejenerasyonu olarak adlandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Makula, retinanÄ±n merkezinde yer alan ayrÄ±ntÄ±lÄ±, renkli ve net gÃ¶rmemizi saÄŸlayan gÃ¶rme hÃ¼crelerinin en yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgesidir. YÃ¼zleri ayÄ±rt etmek, Ã§atal bÄ±Ã§ak kullanmak, yazÄ±larÄ± okumak, dikiÅŸ dikmek, bilgisayar kullanmak, anahtarÄ± kilide sokmak gibi aklÄ±nÄ±za gelebilecek detaylÄ± gÃ¶rmemizi gerektiren her iÅŸteki becerimiz makulanÄ±n saÄŸlÄ±klÄ±Â olmasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Ne yazÄ±k ki sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rme kayÄ±plarÄ±na yol aÃ§arak hastalarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ±nÄ± olumsuz etkiliyor ve yaÅŸam kalitelerini de dÃ¼ÅŸÃ¼rebiliyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

SARI NOKTA HASTALIÄžININ BELÄ°RTÄ°LERÄ°

BaylanÃ§iÃ§ek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YaÅŸa baÄŸlÄ± geliÅŸen sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ± adÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere ileri yaÅŸtaki yetiÅŸkinlerde genellikle kalÄ±tÄ±msal sebeplerle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Aile bireylerinden birinin sarÄ± nokta hastasÄ± olmasÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸme riskini arttÄ±rmaktadÄ±r. YÃ¼ksek kolesterol, yÃ¼ksek tansiyon, kalp ve damar hastalÄ±klarÄ±, ideal kilonun Ã¼zerinde olmak sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ±na neden olan diÄŸer risk faktÃ¶rleridir. Her hastalÄ±kta olduÄŸu gibi sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸmesinde de sigara kullanÄ±mÄ±nÄ±n rol aldÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir.

AÃ§Ä±k gÃ¶z rengi olanlarda, beyaz tenlilerde ve gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na yoÄŸun olarak maruz kalanlarda sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ± daha Ã§ok gÃ¶rÃ¼lmektedir. SarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ± her kiÅŸide farklÄ± belirtiler verebilir. Bazen sadece tek bir gÃ¶zde gÃ¶rme kaybÄ± ile ilgili ÅŸikayetlere yol aÃ§arken bazen her iki gÃ¶zde birden gÃ¶rmede azalmaya neden olur.

Bir veya her iki gÃ¶zde de gÃ¶rme netliÄŸinin azalmasÄ±, renkleri daha soluk gÃ¶rmek, yÃ¼zleri ayÄ±rt etmekte zorlanmak, okumak gibi yakÄ±n mesafeli gÃ¶rÃ¼ÅŸ gerektiren iÅŸlerde daha fazla Ä±ÅŸÄ±ÄŸa ihtiyaÃ§ duymak, gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde karartÄ±lar, su dolu bir bardakta kaÅŸÄ±ÄŸÄ±n kÄ±rÄ±k gÃ¶rÃ¼lmesi gibi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde kÄ±rÄ±lma, eÄŸrilmelerin oluÅŸmasÄ± sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en yaygÄ±n belirtileridir."

SarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ± kuru ve yaÅŸ tip olmak Ã¼zere iki ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran BaylanÃ§iÃ§ek, "SarÄ± nokta vakalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 85-90â€™Ä±nÄ± kuru tip oluÅŸturur ve yaÅŸ tipe gÃ¶re daha yavaÅŸ ilerlemektedir. Islak tip sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ± daha az bir oranda gÃ¶rÃ¼lmekle birlikte ciddi gÃ¶rme kayÄ±plarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90â€™Ä±nÄ± oluÅŸturur. HastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisi de Ã§eÅŸidine gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶stermektedir. HastalÄ±ÄŸÄ±n kuru tipinde koruyucu tedavi uygulanÄ±rken yaÅŸ tipinde fotodinamik tedavisi ya da gÃ¶z iÃ§ine iÄŸne uygulanÄ±r. Herhangi bir aÄŸrÄ± ya da acÄ± hissedilmemesi iÃ§in enjeksiyon uygulamasÄ± Ã¶ncesinde gÃ¶z damla ile uyuÅŸturulur. Enjeksiyon uygulamasÄ± sonrasÄ±nda da koruma amaÃ§lÄ± gÃ¶ze antibiyotik iÃ§eren damlalar damlatÄ±lÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â

KORUYUCU Ã–NERÄ°LER

BaylanÃ§iÃ§ek, sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± ÅŸu koruyucu Ã¶nerilerde bulundu:Â

"DÃ¼zenli gÃ¶z muayenesi yaptÄ±rÄ±n. Ultraviole Ä±ÅŸÄ±nlardan korunmak iÃ§in her mevsim gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ kullanÄ±n. GÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼n camlarÄ±nÄ±n ultraviole Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± filtre eden, mÃ¼mkÃ¼nse polarize nitelikte ve kaliteli olmasÄ±na dikkat edin. Sigara iÃ§meyin, kullanÄ±yorsanÄ±z bÄ±rakmak iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± sigarayÄ± bÄ±rakma polikliniÄŸi gibi resmi kurum ve kuruluÅŸlardan destek alabilirsiniz. Beslenmenize dikkat edin.

Ã–ÄŸÃ¼nlerinizi Lutein, A, C, E vitaminleri, omega 3 ve Ã§inko bakÄ±mÄ±ndan zengin besinlerden oluÅŸturun. Bu besinler koruyucu tedavide Ã¶nem taÅŸÄ±r. Ã–zellikle uskumru, sardalye, hamsi ve somon gibi yÃ¼ksek miktarda omega 3 iÃ§eren balÄ±klarÄ± bol bol tÃ¼ketin.Â PazÄ±, Ä±spanak, semizotu gibi koyu yeÅŸil yapraklÄ± sebzeleri bol miktarda ve Ã§iÄŸ olarak tÃ¼ketmeye Ã¶zen gÃ¶sterin.

Doktorunuzun Ã¶nerileri doÄŸrultusunda multivitamin, multimineral takviyeleri kullanabilirsiniz. DÃ¼zenli olarak egzersiz yapÄ±n. YaÅŸ, cinsiyet, boy gibi faktÃ¶rleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak ideal kilonuzu hesaplatÄ±n. Ä°deal kilonuzun Ã¼zerindeyseniz saÄŸlÄ±klÄ± kilonuza ulaÅŸmak iÃ§in doktor ve diyetisyenlerden destek alÄ±n. Ä°deal kilonuzdaysanÄ±z, kilonuzu korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Tansiyonunuzu ve kolesterolÃ¼nÃ¼zÃ¼ kontrol altÄ±nda tutun. Ä°ÅŸlenmiÅŸ karbonhidratlÄ± gÄ±dalardan uzak durun."