DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
03:12, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi
Irak
23:57, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
IKBY, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirecek
IKBY, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirecek

IKBY Bakanlar Kurulu, PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesini ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesini Ã¶ngÃ¶ren projeyi onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimiÂ (IKBY) Bakanlar Kurulu, PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±larakÂ PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren projeyi kabul etti.

IKBY BaÅŸbakanlÄ±k resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Bakanlar Kurulu, IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kubat Talabani ve bakanlar ile ABD, Almanya ve Ä°ngiltere'nin askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla toplandÄ±.

ToplantÄ±da, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kerim Sincari "Gelecekte PeÅŸmerge" baÅŸlÄ±klÄ±, "PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenip bÃ¼nyesindeki tÃ¼m gÃ¼Ã§lerin tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilerek modern bir gÃ¼Ã§ haline getirilmesini" Ã¶ngÃ¶ren 35 maddelik raporu Bakanlar Kurulu'na sundu.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Bakanlar Kurulu, projeyi detaylÄ± ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±ktan sonra hayata geÃ§irilmesi iÃ§in onayladÄ±.

PEÅžMERGE BAKANLIÄžI Ä°KÄ° SÄ°YASÄ° PARTÄ°NÄ°N HAKÄ°MÄ°YETÄ°NDE

IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± askeri gÃ¼Ã§ler her ne kadar tek bir isim altÄ±nda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor olsa da aslÄ±nda iki siyasi partinin etkisinde bulunuyor.

IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Talabani Genel SekreterliÄŸindeki KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸine (KYB) baÄŸlÄ± iki PeÅŸmerge gÃ¼cÃ¼ bakanlÄ±kta fiili olarak varlÄ±k gÃ¶steriyor.

KDP'li PeÅŸmergeler daha Ã§ok Erbil, Duhok, Musul OvasÄ± ve Sincar ilÃ§esinde, KYB'li PeÅŸmergeler ise SÃ¼leymaniye, KerkÃ¼k ve HalepÃ§e'de askeri hakimiyeti elinde tutuyor.



Ä°lgili Konular PeÅŸmerge IKBY
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Irak Haberleri
BatÄ± Åžeria'daki seÃ§imlerde baÄŸÄ±msÄ±zlar Ã§oÄŸunluÄŸu kazandÄ±
BatÄ± Åžeria'daki seÃ§imlerde baÄŸÄ±msÄ±zlar Ã§oÄŸunluÄŸu kazandÄ±

BatÄ± Åžeria'daki yerel seÃ§imlerde kesin olmayan resmi sonuÃ§lara gÃ¶re baÄŸÄ±msÄ±zlar Ã§oÄŸunluÄŸu kazandÄ±
Blagay Tekkesi'nde 'Mevlit ve Zikir GÃ¼nleri'
Blagay Tekkesi'nde 'Mevlit ve Zikir GÃ¼nleri'

Bosna Hersek'teki Blagay Tekkesi'nde geleneksel 'Mevlit ve Zikir GÃ¼nleri' programÄ± dÃ¼zenlendi
quot Trump Ä±n DEAÅž planÄ±nda Ã¶lÃ¼mcÃ¼l hata quot
"Trumpâ€™Ä±n DEAÅž planÄ±nda Ã¶lÃ¼mcÃ¼l hata"

Eski ABD'nin Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ford, Trump yÃ¶netiminin DEAÅžâ€™a karÅŸÄ±, PYD/PKK ile iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±nÄ±n hatalÄ± olduÄŸunu ve Washingtonâ€™un PYD/PKK ile iÅŸbirliÄŸinin sonuÃ§larÄ±nÄ± hesaplamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±
Kuzey Ren Vestfalya'daki seÃ§imleri Merkel'in partisi kazandÄ±
Kuzey Ren Vestfalya'daki seÃ§imleri Merkel'in partisi kazandÄ±

Almanyaâ€™nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seÃ§imlerinde ilk sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re, BaÅŸbakan Merkel'in lideri olduÄŸu CDU birinci parti Ã§Ä±ktÄ±
Hindistan'dan Zakir Naik hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talebi
Hindistan'dan Zakir Naik hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talebi

Hindistan hÃ¼kÃ¼meti, terÃ¶r ve ÅŸiddet karÅŸÄ±tÄ± davet sÃ¶ylemiyle tanÄ±nan Hint Ä°slam alimi Zakir Naik hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in UluslararasÄ± Polis TeÅŸkilatÄ±na baÅŸvurdu
IKBY PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirecek
IKBY, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirecek

IKBY Bakanlar Kurulu, PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesini ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesini Ã¶ngÃ¶ren projeyi onayladÄ±
Gazze'de su ve elektrik krizi
Gazze'de su ve elektrik krizi

Gazze Su Ä°daresi, bÃ¶lgedeki elektrik krizinin su daÄŸÄ±tÄ±m hizmetlerini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Hatemi'den quot Ruhani'ye oy verin quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Hatemi'den "Ruhani'ye oy verin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Muhammed Hatemi, cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek seÃ§imlerde Hasan Ruhani'yi desteklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Hamas'tan 'Nekbe'nin 69 yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde net mesaj
Hamas'tan 'Nekbe'nin 69. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde net mesaj

Hamas'a baÄŸlÄ± DeÄŸiÅŸim ve Islah Bloku BaÅŸkanÄ± Mahmud ez-Zehhar, Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 69. yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de dÃ¼zenlenen programda, Hamas'Ä±n Filistin'in deÄŸerlerinden hiÃ§bir zaman vazgeÃ§meyeceÄŸini belirtti
Obama'yÄ± Ã¶lÃ¼mle tehdit eden kiÅŸiye 5 yÄ±l hapis
Obama'yÄ± Ã¶lÃ¼mle tehdit eden kiÅŸiye 5 yÄ±l hapis

Eski ABD BaÅŸkanÄ± Obama'yÄ± sosyal medyadan Ã¶ldÃ¼rmekle tehdit eden kiÅŸi, 5 yÄ±l 3 ay hapse mahkum edildi
Ä°ngiltere'deki siber saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sistemler normale dÃ¶ndÃ¼
Ä°ngiltere'deki siber saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sistemler normale dÃ¶ndÃ¼

Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya'da siber saldÄ±rÄ±yla kullanÄ±m dÄ±ÅŸÄ± kalan Ulusal SaÄŸlÄ±k Sistemi'ne (NHS) baÄŸlÄ± hastanelerdeki bilgisayar sistemlerinin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n normale dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Suriye'de bin 500 kiÅŸinin daha tahliyesine baÅŸlandÄ±
Suriye'de bin 500 kiÅŸinin daha tahliyesine baÅŸlandÄ±

Åžam'Ä±n doÄŸusunda rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Kabun Mahallesi'nden silahlÄ± muhalifler ve sivillerden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k bin 500 kiÅŸinin tahliyesine baÅŸlandÄ±
Kenya'da halk petrol ihracatÄ±ndan daha fazla pay istiyor
Kenya'da halk petrol ihracatÄ±ndan daha fazla pay istiyor

Kenya hÃ¼kÃ¼meti, yakÄ±n zamanda petrol ihracatÄ±na baÅŸlamayÄ± planlarken bÃ¶lge halkÄ± elde edilecek gelirden kendilerine yeterince pay ayrÄ±lmamasÄ± nedeniyle Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸikayette bulundu.
quot Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var quot
"Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var"

Ä°ran'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Galibaf, "Ä°ran'da ayrÄ±calÄ±klÄ± yÃ¼zde 4'lÃ¼k bir kesim var. Bunlar Ã¼lkedeki sÄ±nÄ±f farkÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele iddiasÄ± inandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil
ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele iddiasÄ± inandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil

Haseke Ulusal Devrim GÃ¼Ã§leri ve Muhalifleri TopluluÄŸu, ABD'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele gerekÃ§esiyle PYD/PKK'yÄ± desteklemesinin kendilerine inandÄ±rÄ±cÄ± gelmediÄŸini bildirdi
Macron Hollande'dan gÃ¶revi devraldÄ±
Macron Hollande'dan gÃ¶revi devraldÄ±

FranÃ§ois Hollande, Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Emmanuel Macron'a devretti

Haberler

Suriyeli PeÅŸmergeler, PKK'ya karÅŸÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±
Suriyeli PeÅŸmergeler PKK'ya karÅŸÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±

PeÅŸmergeden PKK'ya; Sincar'Ä± terk et
PeÅŸmergeden PKK'ya Sincar'Ä± terk et

PeÅŸmerge BaÅŸika'yÄ± tamamen geri aldÄ±
PeÅŸmerge BaÅŸika'yÄ± tamamen geri aldÄ±

PeÅŸmerge'den Musul'a yakÄ±n bÃ¶lgelere operasyon
PeÅŸmerge'den Musul'a yakÄ±n bÃ¶lgelere operasyon

60 PeÅŸmerge TÃ¼rkiye'de tedavi ediliyor
60 PeÅŸmerge TÃ¼rkiye'de tedavi ediliyor

70 yaralÄ± peÅŸmerge TÃ¼rkiye'ye getiriliyor
70 yaralÄ± peÅŸmerge TÃ¼rkiye'ye getiriliyor

Suriyeli PeÅŸmergeler, PYD sebebiyle Ã¼lkelerine dÃ¶nemiyor

PeÅŸmerge ile Åžii milisler arasÄ±nda ateÅŸkes
PeÅŸmerge ile Åžii milisler arasÄ±nda ateÅŸkes






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 