23:57, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

IKBY, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimiÂ (IKBY) Bakanlar Kurulu, PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±larakÂ PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren projeyi kabul etti.

IKBY BaÅŸbakanlÄ±k resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Bakanlar Kurulu, IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kubat Talabani ve bakanlar ile ABD, Almanya ve Ä°ngiltere'nin askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla toplandÄ±.

ToplantÄ±da, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kerim Sincari "Gelecekte PeÅŸmerge" baÅŸlÄ±klÄ±, "PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenip bÃ¼nyesindeki tÃ¼m gÃ¼Ã§lerin tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilerek modern bir gÃ¼Ã§ haline getirilmesini" Ã¶ngÃ¶ren 35 maddelik raporu Bakanlar Kurulu'na sundu.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Bakanlar Kurulu, projeyi detaylÄ± ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±ktan sonra hayata geÃ§irilmesi iÃ§in onayladÄ±.

PEÅžMERGE BAKANLIÄžI Ä°KÄ° SÄ°YASÄ° PARTÄ°NÄ°N HAKÄ°MÄ°YETÄ°NDE

IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± askeri gÃ¼Ã§ler her ne kadar tek bir isim altÄ±nda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor olsa da aslÄ±nda iki siyasi partinin etkisinde bulunuyor.

IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Talabani Genel SekreterliÄŸindeki KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸine (KYB) baÄŸlÄ± iki PeÅŸmerge gÃ¼cÃ¼ bakanlÄ±kta fiili olarak varlÄ±k gÃ¶steriyor.

KDP'li PeÅŸmergeler daha Ã§ok Erbil, Duhok, Musul OvasÄ± ve Sincar ilÃ§esinde, KYB'li PeÅŸmergeler ise SÃ¼leymaniye, KerkÃ¼k ve HalepÃ§e'de askeri hakimiyeti elinde tutuyor.