GÃ¼ncelleme: 00:01, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Hindistan'dan Zakir Naik hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HindistanÂ hÃ¼kÃ¼meti, terÃ¶r ve ÅŸiddet karÅŸÄ±tÄ± davet sÃ¶ylemiyle tanÄ±nan Hint Ä°slam alimiÂ Zakir NaikÂ hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in UluslararasÄ± Polis TeÅŸkilatÄ±na (INTERPOL) baÅŸvurdu.

Hindistan'Ä±n "Times of India" gazetesinde yer alan habere gÃ¶re Hint Ulusal SoruÅŸturma AjansÄ± (NIA), INTERPOL'den Naik hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± talep etti.

ÅžÄ°DDETE SÃ–YLEM DÃœZEYÄ°NDE BÄ°LE DESTEK VERMEYEN NAÄ°K'LE Ä°LGÄ°LÄ° AKIL ALMAZ Ä°DDÄ°ALAR

Åžiddete sÃ¶ylem dÃ¼zeyinde dahi destek vermediÄŸi bilinen Naik'le ilgili olarak haberde, terÃ¶re mali destek saÄŸlamak ve kara para aklamakla itham edildiÄŸi ifade edildi.

Ä°stihbarat kaynaklarÄ± Naik'in BirleÅŸik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'da saklanmakta olduÄŸunu ya da Malezya ile Endonezya arasÄ±nda mekik dokuduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Naik, hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde "uluslararasÄ± kaÃ§ak" sayÄ±lacak ve bulunduÄŸu herhangi bir Ã¼lkede gÃ¶z altÄ±na alÄ±nabilecek.

Dinler tarihi ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± dinler alanÄ±nda uzman olan 51 yaÅŸÄ±ndaki Naik, terÃ¶r ve ÅŸiddet karÅŸÄ±tÄ± davet sÃ¶ylemiyle biliniyor. 2005 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±n kaybeden GÃ¼ney AfrikalÄ± Ã¼nlÃ¼ davetÃ§i Ahmed Didatâ€™Ä±n talebesi olan Naik, kendi televizyon kanalÄ± â€œPeace TV" ve diÄŸer platformlar Ã¼zerinden verdiÄŸi konferans ve derslerle dÃ¼nya Ã§apÄ±nda ilgi gÃ¶rÃ¼yor.

NIA'nÄ±n Naik hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ 10 aylÄ±k bir soruÅŸturma sonucunda Naik'in kurucusu olduÄŸu Ä°slami AraÅŸtÄ±rma VakfÄ± ve ona baÄŸlÄ± televizyon kanalÄ± yasaklamÄ±ÅŸ, Naik'in vakfÄ±na ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ±na ait 37 mÃ¼lke el koymuÅŸtu.

SoruÅŸturmaya bakan Mumbai'deki Ã¶zel yetkili NIA mahkemesi, "yakalanmaktan kaÃ§acaÄŸÄ± ve ajansÄ±n ve mahkemenin huzuruna gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã§Ä±kmayacacaÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle kefaletsiz tutuklama emri Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.