00:21, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Kuzey Ren Vestfalya'daki seÃ§imleri Merkel'in partisi kazandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanyaâ€™nÄ±nÂ Kuzey Ren VestfalyaÂ eyaletinde yapÄ±lan Eyalet Meclisi seÃ§imlerinde, BaÅŸbakanÂ Angela Merkel'in genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) oylarÄ±n yÃ¼zde 34,3'Ã¼nÃ¼ alarak birinci parti Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Almanya'nÄ±n en yoÄŸun nÃ¼fusunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kuzey Ren Vestfalya'da 13,1 milyon seÃ§menin oy kullandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerde oy kullanma iÅŸlemi yerel saat ile 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon KanalÄ± ARD'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ilk sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketinde CDU, 2012'deki seÃ§imlere gÃ¶re oylarÄ±nÄ± yÃ¼zde 8 artÄ±rarak yÃ¼zde 34,3 ile birinci parti Ã§Ä±ktÄ±.

Eyalette iktidar olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise 5 yÄ±l Ã¶nceki seÃ§imlere gÃ¶re yÃ¼zde 8,5 oy kaybederek, yÃ¼zde 30,6 ile ikinci sÄ±rada kaldÄ±.

HÃ¼r Demokrat Parti (FDP) bir Ã¶nceki seÃ§imlere gÃ¶re yÃ¼zde 3,6 oranÄ±nda artÄ±rarak yÃ¼zde 12,2 ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, eyalette ilk kez seÃ§imlere katÄ±lan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± popÃ¼list Almanya iÃ§in Alternatif (AfD) partisi yÃ¼zde 7,7 ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ oldu.