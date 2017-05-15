01:13, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

BatÄ± Åžeria'daki seÃ§imlerde baÄŸÄ±msÄ±zlar Ã§oÄŸunluÄŸu kazandÄ±





BatÄ± Åžeria'daki yerel seÃ§imlerde kesin olmayan resmi sonuÃ§lara gÃ¶re baÄŸÄ±msÄ±zlar Ã§oÄŸunluÄŸu kazandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Åžeria'da sadeceÂ Fetih Hareketi'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â yerel seÃ§imlerde kesin olmayan resmi sonuÃ§lara gÃ¶reÂ baÄŸÄ±msÄ±zlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu kazandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Filistin SeÃ§im Merkez Komitesi BaÅŸkanÄ± Hanna NasÄ±r, El-Bira kentindeki merkez binada dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 145 belediyede gerÃ§ekleÅŸen seÃ§imlere katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 53,4, geÃ§erli oylarÄ±n 403.213 bin, boÅŸ bÄ±rakÄ±lan oy pusulalarÄ±n oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1,3, geÃ§ersiz oy oranÄ±nÄ±n ise yÃ¼zde 2,75 olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. NasÄ±r, baÄŸÄ±msÄ±zlar listesinden aday olanlarÄ±n sandÄ±klarÄ±n yÃ¼zde 65'ini, parti listelerinden aday olanlarÄ±n ise yÃ¼zde 35'i kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. NasÄ±r, seÃ§im sonuÃ§larÄ±na yapÄ±lan itirazlarÄ±n incelenmesi sonucu bunlardan hiÃ§birinin sonuÃ§larÄ± etkilemeyeceÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. BatÄ± Åžeria'daki seÃ§imler dÃ¼n yerel saatle 07.00'de baÅŸlayÄ±p 19.00'da sona ermiÅŸti.

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