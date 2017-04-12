09:00, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 15 MayÄ±s 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nde

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "KuÅŸak ve Yol Forumu" kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸine katÄ±lÄ±yor.

- ErdoÄŸan, Ã‡in ziyaretini tamamlayarak ABD'ye hareket edecek.

(Pekin)

2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'a, Gazi Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, fahri doktora unvanÄ± verilecek.

(Ankara/10.00) Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin yeni yerine yerleÅŸtirilmesi tÃ¶renine video konferans baÄŸlantÄ±sÄ±yla katÄ±lacak.

(Ankara/14.00)Â

2- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltesi'nde EczacÄ±lÄ±k GÃ¼nÃ¼ programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Malatya/09.30)Â



EKONOMÄ°

1- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin iÅŸgÃ¼cÃ¼ istatistikleri ile nisan ayÄ±na iliÅŸkin tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retici fiyat endeksi aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)



DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Ä°lk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Almanya'ya gerÃ§ekleÅŸtiren Fransa'nÄ±n yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile BaÅŸbakan Angela Merkel, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak.

(Berlin)

2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)Â

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)

5- Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulduÄŸu "BÃ¼yÃ¼k Felaket" olarak anÄ±lan Nekbe'nin 69. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek protestolar ile etkinlikler izleniyor.

(KudÃ¼s)

KÃœLTÃœR SANAT

1- 9. UluslararasÄ± TRT Belgesel Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reni, Ä°BB Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'nda yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/19.30)Â

GÃœNCEL

1- MuÄŸla'da 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

SPOR

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, GenÃ§lik HaftasÄ± programlarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± kapsamÄ±nda genÃ§lerle AnÄ±tkabir'i ziyaret ediyor.

- KÄ±lÄ±Ã§, GenÃ§lik HaftasÄ± ve GenÃ§lik Merkezleri ArasÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat YarÄ±ÅŸmalarÄ± programÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile GenÃ§lik Merkezleri ArasÄ± TÃ¼rk MÃ¼ziÄŸi TÃ¼rkiye Finali'ne katÄ±lacak.

(Ankara/09.00/14.00/14.30)Â

2- 4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±, Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de sÃ¼rÃ¼yor.Â

3- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 31. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Bursaspor ile BeÅŸiktaÅŸ, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Bursa/20.00)Â

Ã–ZEL HABER

1- Ä°pek Yolu'na "Kervan Projesi" teklifi

- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan:

- "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda bir Kervan Projesi baÅŸlatÄ±larak, Ä°pek Yolu orta koridorunda 10 araÃ§lÄ±k bir konvoyun TÃ¼rkiye'ye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"

- "TÃ¼rkiye'nin orta koridor olarak da bilinen modern Ä°pek Yolu stratejisi, TÃ¼rkiye ile Ã‡inâ€™i, Hazar Denizi ve Orta Asya Ã¼lkeleri Ã¼zerinden baÄŸlamayÄ± hedeflemektedir. GÃ¼zergah Ã¼zerindeki eksik hatlarÄ±n tamamlanmasÄ±yla Ã‡in'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu hattÄ± tesis edilmiÅŸ olacak"

2- TÃ¼rkiye'de en Ã§ok biliÅŸim suÃ§u sosyal medyada iÅŸleniyor

- BiliÅŸim GÃ¼venliÄŸi ve BiliÅŸim SuÃ§larÄ±na KarÅŸÄ± MÃ¼cadele DerneÄŸi Kurucu BaÅŸkanÄ± GÃ¶khan ÅžanlÄ±:

- "TÃ¼rkiye'de biliÅŸim alanÄ±nda, sosyal medyada iÅŸlenen suÃ§lar baÅŸÄ± Ã§ekiyor. Sosyal medyada nefret sÃ¶ylemi, sahte profil aÃ§arak kiÅŸisel verilerin ifÅŸa edilmesi ve sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n ele geÃ§irilmesi bu suÃ§lardan bazÄ±larÄ±"

- "BiliÅŸim suÃ§larÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun Ã§ocuk yaÅŸtaki genÃ§ler tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r. Bu bize erken yaÅŸta siber gÃ¼venlik bilinci kazanÄ±lmasÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸu konusunda da fikir vermektedir. Bu yeteneklerin doÄŸru kanalize edilmesi adÄ±na internetin etik kullanÄ±mÄ± ve haklar Ã§ocuklara erken yaÅŸta Ã¶ÄŸretilmelidir"

- "Ã–ncelikle ilkÃ¶ÄŸretimde fen bilimleri kategorisi altÄ±ndaki biliÅŸim teknolojileri ve yazÄ±lÄ±m dersinin seÃ§meli deÄŸil, zorunlu dersler arasÄ±nda olacak ÅŸekilde mÃ¼fredatta yerini almasÄ± son derece Ã¶nemlidir. AyrÄ±ca ders, biliÅŸim gÃ¼venliÄŸi iÃ§erikleriyle zenginleÅŸtirilmelidir"

3- ÃœstÃ¼n zekalÄ±lar "yerinde" tespit edilecek

- TÃœZDER, YTÃœ ve Ä°TÃœ tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da bazÄ± okullara kurulan laboratuvarlarla, Ã¼stÃ¼n zekalÄ±larÄ±n tespit edilip, kendilerine uygun ortamlarda eÄŸitim almasÄ± saÄŸlanacak

- TÃœZDER BaÅŸkanÄ± Tunahan CoÅŸkun:

- "Projeyle 10 devlet okuluna STEM laboratuvarlarÄ± kurduk. Yani, bilimi, matematiÄŸi, teknolojiyi ve mÃ¼hendisliÄŸi birlikte verebilecek, iÃ§inde robotik malzemeler ile 3D yazÄ±cÄ±lar ve zeka oyunlarÄ± bile bulunan laboratuvarlar kurduk"

- "Burada gÃ¶rev yapacak Ã¶ÄŸretmenlere eÄŸitimlerini veriyoruz. YaklaÅŸÄ±k 50 saatlik eÄŸitimleri var. EÄŸitimler bitmek Ã¼zere. Daha sonra bu okullarda okuyan Ã¶ÄŸrencilere laboratuvarlarÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. Burada eÄŸitim alacaklar"