TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 15 MayÄ±s 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nde
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "KuÅŸak ve Yol Forumu" kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸine katÄ±lÄ±yor.
- ErdoÄŸan, Ã‡in ziyaretini tamamlayarak ABD'ye hareket edecek.
(Pekin)
2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'a, Gazi Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, fahri doktora unvanÄ± verilecek.
(Ankara/10.00) Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Hasankeyf Yeni KÃ¼ltÃ¼rel Park AlanÄ±'na taÅŸÄ±nan Zeynel Bey TÃ¼rbesi'nin yeni yerine yerleÅŸtirilmesi tÃ¶renine video konferans baÄŸlantÄ±sÄ±yla katÄ±lacak.
(Ankara/14.00)Â
2- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltesi'nde EczacÄ±lÄ±k GÃ¼nÃ¼ programÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Malatya/09.30)Â
EKONOMÄ°
1- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin iÅŸgÃ¼cÃ¼ istatistikleri ile nisan ayÄ±na iliÅŸkin tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retici fiyat endeksi aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- Ä°lk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Almanya'ya gerÃ§ekleÅŸtiren Fransa'nÄ±n yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile BaÅŸbakan Angela Merkel, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak.
(Berlin)
2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
(Sana)Â
4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam)
5- Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulduÄŸu "BÃ¼yÃ¼k Felaket" olarak anÄ±lan Nekbe'nin 69. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek protestolar ile etkinlikler izleniyor.
(KudÃ¼s)
KÃœLTÃœR SANAT
1- 9. UluslararasÄ± TRT Belgesel Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reni, Ä°BB Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'nda yapÄ±lacak.
(Ä°stanbul/19.30)Â
GÃœNCEL
1- MuÄŸla'da 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
SPOR
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, GenÃ§lik HaftasÄ± programlarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± kapsamÄ±nda genÃ§lerle AnÄ±tkabir'i ziyaret ediyor.
- KÄ±lÄ±Ã§, GenÃ§lik HaftasÄ± ve GenÃ§lik Merkezleri ArasÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat YarÄ±ÅŸmalarÄ± programÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile GenÃ§lik Merkezleri ArasÄ± TÃ¼rk MÃ¼ziÄŸi TÃ¼rkiye Finali'ne katÄ±lacak.
(Ankara/09.00/14.00/14.30)Â
2- 4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±, Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de sÃ¼rÃ¼yor.Â
3- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 31. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Bursaspor ile BeÅŸiktaÅŸ, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Bursa/20.00)Â
Ã–ZEL HABER
1- Ä°pek Yolu'na "Kervan Projesi" teklifi
- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan:
- "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda bir Kervan Projesi baÅŸlatÄ±larak, Ä°pek Yolu orta koridorunda 10 araÃ§lÄ±k bir konvoyun TÃ¼rkiye'ye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"
- "TÃ¼rkiye'nin orta koridor olarak da bilinen modern Ä°pek Yolu stratejisi, TÃ¼rkiye ile Ã‡inâ€™i, Hazar Denizi ve Orta Asya Ã¼lkeleri Ã¼zerinden baÄŸlamayÄ± hedeflemektedir. GÃ¼zergah Ã¼zerindeki eksik hatlarÄ±n tamamlanmasÄ±yla Ã‡in'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu hattÄ± tesis edilmiÅŸ olacak"
2- TÃ¼rkiye'de en Ã§ok biliÅŸim suÃ§u sosyal medyada iÅŸleniyor
- BiliÅŸim GÃ¼venliÄŸi ve BiliÅŸim SuÃ§larÄ±na KarÅŸÄ± MÃ¼cadele DerneÄŸi Kurucu BaÅŸkanÄ± GÃ¶khan ÅžanlÄ±:
- "TÃ¼rkiye'de biliÅŸim alanÄ±nda, sosyal medyada iÅŸlenen suÃ§lar baÅŸÄ± Ã§ekiyor. Sosyal medyada nefret sÃ¶ylemi, sahte profil aÃ§arak kiÅŸisel verilerin ifÅŸa edilmesi ve sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n ele geÃ§irilmesi bu suÃ§lardan bazÄ±larÄ±"
- "BiliÅŸim suÃ§larÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun Ã§ocuk yaÅŸtaki genÃ§ler tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r. Bu bize erken yaÅŸta siber gÃ¼venlik bilinci kazanÄ±lmasÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸu konusunda da fikir vermektedir. Bu yeteneklerin doÄŸru kanalize edilmesi adÄ±na internetin etik kullanÄ±mÄ± ve haklar Ã§ocuklara erken yaÅŸta Ã¶ÄŸretilmelidir"
- "Ã–ncelikle ilkÃ¶ÄŸretimde fen bilimleri kategorisi altÄ±ndaki biliÅŸim teknolojileri ve yazÄ±lÄ±m dersinin seÃ§meli deÄŸil, zorunlu dersler arasÄ±nda olacak ÅŸekilde mÃ¼fredatta yerini almasÄ± son derece Ã¶nemlidir. AyrÄ±ca ders, biliÅŸim gÃ¼venliÄŸi iÃ§erikleriyle zenginleÅŸtirilmelidir"
3- ÃœstÃ¼n zekalÄ±lar "yerinde" tespit edilecek
- TÃœZDER, YTÃœ ve Ä°TÃœ tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da bazÄ± okullara kurulan laboratuvarlarla, Ã¼stÃ¼n zekalÄ±larÄ±n tespit edilip, kendilerine uygun ortamlarda eÄŸitim almasÄ± saÄŸlanacak
- TÃœZDER BaÅŸkanÄ± Tunahan CoÅŸkun:
- "Projeyle 10 devlet okuluna STEM laboratuvarlarÄ± kurduk. Yani, bilimi, matematiÄŸi, teknolojiyi ve mÃ¼hendisliÄŸi birlikte verebilecek, iÃ§inde robotik malzemeler ile 3D yazÄ±cÄ±lar ve zeka oyunlarÄ± bile bulunan laboratuvarlar kurduk"
- "Burada gÃ¶rev yapacak Ã¶ÄŸretmenlere eÄŸitimlerini veriyoruz. YaklaÅŸÄ±k 50 saatlik eÄŸitimleri var. EÄŸitimler bitmek Ã¼zere. Daha sonra bu okullarda okuyan Ã¶ÄŸrencilere laboratuvarlarÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. Burada eÄŸitim alacaklar"
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, Ä°pek Yolu'na "Kervan Projesi" teklifi getirilerek "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda bir Kervan Projesi baÅŸlatÄ±larak, Ä°pek Yolu orta koridorunda 10 araÃ§lÄ±k bir konvoyun TÃ¼rkiye'ye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KusÌ§ak ve Yol Forumu kapsamÄ±nda BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisi'nde verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Pekin'de ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak ve BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisinde, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu ziyaret edecek.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri Ã§erÃ§evesinde ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Somali" konulu yÃ¼ksek dÃ¼zeyli konferansa katÄ±lmak Ã¼zere EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'ya hareket edecek.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir araya gelecek.
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Moldova'nÄ±n baÅŸkenti KiÅŸinev'e hareket edecek.
ErdoÄŸan, YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±'nda Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'ne katÄ±lacak.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye Ã¼ye olacak. ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Anadolu (TandoÄŸan) MeydanÄ±'nda; DÄ°SK, KESK, TMMOB ve TTB ile diÄŸer kuruluÅŸlar BakÄ±rkÃ¶y Halk PazarÄ±'nda kutlamalar yapÄ±lacak
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi