09:08, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

BMGK yarÄ±n Kuzey Kore iÃ§in toplanacak





Kuzey Kore'nin yeni fÃ¼ze denemesini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek amacÄ±yla BMGK'nÄ±n yarÄ±n toplanacaÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey Kore'nin yeni balistik fÃ¼ze denemesi yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK) yarÄ±n toplanacaÄŸÄ± belirtildi. ABD Pasifik Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (PACOM), Kuzey Koreâ€™nin fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sÃ¶z konusu fÃ¼zenin Japon Denizi'ne dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu denemenin ardÄ±ndan ABD ve Japonya'nÄ±n BMGK baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na acil toplantÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BMGK mayÄ±s ayÄ± baÅŸkanÄ± Uruguay'Ä±n yarÄ±n iÃ§in toplantÄ±yÄ± programa aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. BM GÃ¼venlik Konseyi, nÃ¼kleer programÄ± nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yÄ±lÄ±nda bu yana Ã§eÅŸitli askeri ve ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar uyguluyor. BMGK, Kuzey Kore'yi nÃ¼kleer silah ve fÃ¼ze denemeleri nedeniyle defalarca kÄ±namÄ±ÅŸ ve bu eylemlere son verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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