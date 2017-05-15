09:31, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

1942'de Hollanda'da 101 Orta AsyalÄ± neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼?

Orta Asya'daki evlerinden Alman ordusuna karÅŸÄ± savaÅŸmak iÃ§in yola Ã§Ä±kanlar daha sonraki gÃ¼nlerde Ã¼stlerinde paÃ§avralarla esir olarak Hollanda'daki toplama kampÄ±na getirildi. 1942 yÄ±lÄ±nda Amersfoort kenti yakÄ±nlarÄ±nda bir ormanda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã§oÄŸu Ã–zbek 101 Orta AsyalÄ±yÄ± hatÄ±rlayanlardan Ã§ok azÄ± hayatta. Ã–yle ki HollandalÄ± dikkatli bir gazeteci olmasa belki de tamamen unutulacaklardÄ±.

BBC'nin derlediÄŸi habere gÃ¶re her baharda kadÄ±n-erkek, yaÅŸlÄ±-genÃ§ yÃ¼zlerce HollandalÄ±, Utrecht yakÄ±nlarÄ±ndaki Amersfoort kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki bir ormanda toplanÄ±r.

Bu insanlar Naziler tarafÄ±ndan tam bu noktada silahla infaz edilen ve yarÄ±m yÃ¼z yÄ±ldÄ±r unutulmuÅŸ olan 101 meÃ§hul Sovyet askerini anmak iÃ§in mumlar yakarlar.

Burada yatanlarÄ±n hikayesi Rusya'da birkaÃ§ yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra 18 yÄ±l Ã¶nce Amersfoort'a geri dÃ¶nen gazeteci Remco Reiding'in yakÄ±nlarda bir Sovyet savaÅŸ mezarlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmesiyle baÅŸladÄ±.

Reiding "Daha Ã¶nce hiÃ§ duymadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. MezarlÄ±ÄŸÄ± ziyaret ederek arÅŸiv bilgileri ve tanÄ±klÄ±klar aramaya baÅŸladÄ±m" diyor.

AraÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda mezarlÄ±kta 865 Sovyet askerinin yattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 101'i dÄ±ÅŸÄ±nda hepsinin cansÄ±z bedenlerinin Hollanda'nÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerinden ve Almanya'dan getirildiÄŸini, fakat isimsiz 101 kiÅŸinin orada, Amersfoort'ta Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendi.

KampÄ±n KomutanÄ± Karl Peter Berg, 1949'da idam mangasÄ± tarafÄ±ndan infaz edildi.

Almanya'nÄ±n Sovyetler BirliÄŸi'ni iÅŸgale baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk haftalarda Smolensk yakÄ±nlarÄ±nda esir dÃ¼ÅŸen bu 101 kiÅŸi, iÅŸgal altÄ±ndaki Hollanda topraklarÄ±na propaganda amacÄ±yla getirildi.

"Ã–zellikle AsyalÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip esirleri seÃ§ip, Nazilere direnÃ§ gÃ¶steren HollandalÄ±lara sergilemek istiyorlardÄ±. "Alt insan" diye tanÄ±mladÄ±klarÄ± bu insanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra Sovyetlerin neye benzediÄŸini anlayan HollandalÄ±larÄ±n Almanya'ya destek vermesini umuyorlardÄ±" diyor Reiding.



Nazilerin Sovyet halklarÄ± hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler ise Amersfoort'taki toplama kampÄ±nda kalan HollandalÄ± komÃ¼nistlerdi. 1941'den beri Yahudilerle birlikte bu kampta tutuluyorlardÄ±.

BugÃ¼n 91 yaÅŸÄ±nda olan Henk Broekhuizen, hÃ¢lÃ¢ hayatta olan az sayÄ±da tanÄ±ktan biri. ErgenliÄŸinde Sovyet esirlerinin kente getiriliÅŸini izlediÄŸini hatÄ±rlÄ±yor.

"GÃ¶zlerimi kapattÄ±ÄŸÄ±mda yÃ¼zlerini hatÄ±rlÄ±yorum" diyor ve ekliyor:

"PaÃ§avralara bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸlerdi, hiÃ§ askere benzemiyorlardÄ±. YalnÄ±zca yÃ¼zlerini gÃ¶rebiliyordunuz.

"Naziler onlarÄ± tren istasyonundan kampa kadar ana caddeden yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ler. Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k ve gÃ¼Ã§sÃ¼zlerdi, ayaklarÄ±na da Ã§aput baÄŸlamÄ±ÅŸlardÄ±. BazÄ±larÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n koluna girerek gÃ¼Ã§lÃ¼kle yÃ¼rÃ¼yebiliyordu."



BazÄ± esirler, kendilerini izleyen halkla gÃ¶z temasÄ± kurmuÅŸ, el hareketleriyle aÃ§ olduklarÄ±nÄ± anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±.

"Onlara su ve ekmek getirdik. Ama Naziler hepsini ellerimizden alÄ±p yere attÄ±. YardÄ±m etmemize izin vermediler" diyor Broekhuizen,

OnlarÄ± bir daha gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶yleyen Broekhuizen, baÅŸlarÄ±na ne geldiÄŸini de bilmiyordu.

Fakat gazeteci Remco Reiding Hollanda arÅŸivlerine girerek yaÅŸananlarla ilgili belgeler bulmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°lk fark ettiÄŸi, Ã§oÄŸunun Ã–zbek olduÄŸuydu. Toplama kampÄ±ndaki yetkililerin de bundan haberi yoktu. YalnÄ±zca RusÃ§a konuÅŸan bir Nazi gÃ¶revlisi onlarÄ± sorguladÄ±ktan sonra bunu Ã¶ÄŸrenebildiler.



Reiding, bu kiÅŸilerin Ã§oÄŸunun Semerkant'tan geldiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor:

"Belki bazÄ±larÄ± Kazak, KÄ±rgÄ±z veya BaÅŸkurt'tu. Ama Ã§oÄŸu Ã–zbekti."



Reiding'in ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bir diÄŸer ÅŸey de Orta AsyalÄ±larÄ±n kamptaki diÄŸer herkesten daha kÃ¶tÃ¼ muamele gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ydÃ¼:

"Kamptaki ilk Ã¼Ã§ gÃ¼nlerinde etrafÄ± dikenli telle Ã§evrili aÃ§Ä±k bir alanda tutularak aÃ§ bÄ±rakÄ±ldÄ±lar.

"Alman bir film ekibi, barbar 'insan altÄ± varlÄ±klarÄ±n' yemek iÃ§in birbiriyle kavga ettiÄŸi anÄ± Ã§ekmek iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yordu. Propaganda iÃ§in bu filme ihtiyaÃ§larÄ± vardÄ±.

"Sonunda Naziler aÃ§ Ã–zbeklerin arasÄ±na bir somun ekmek attÄ±.

"Ama hiÃ§ beklemedikleri bir ÅŸekilde iÃ§lerinden biri ekmeÄŸi eline alarak bir kaÅŸÄ±kla eÅŸit parÃ§alara bÃ¶ldÃ¼. DiÄŸerleri de o sÄ±rada sakince bekledi. Kimse kavga etmedi. Sonra da eÅŸit ÅŸekilde bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ ekmekleri paylaÅŸtÄ±lar. Naziler hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±."

Remco Reiding, Amersfoort'ta yatan 865 Sovyet askerinden 200'Ã¼nÃ¼n ailesinin izini sÃ¼rmeyi baÅŸardÄ±

Ama esirleri daha kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyler de bekliyordu.

"Ã–zbeklere diÄŸer esirlere verdiklerinin yarÄ±sÄ± kadar gÄ±da veriyorlardÄ± ve onlara yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸan biri olduÄŸunda bÃ¼tÃ¼n kampÄ± cezalandÄ±rÄ±yorlardÄ±. Yemek artÄ±klarÄ±nÄ± ve patates kabuklarÄ±nÄ± yediklerinde Naziler onlarÄ± 'domuzlarÄ±n yiyeceÄŸi ÅŸeyi yiyorsunuz' diyerek dÃ¶vÃ¼yordu" diyor.

Ã–zbek tarihÃ§i Bahodir Uzakov. YakÄ±nlardaki Gouda kentinde yaÅŸayan Uzakov da Amersfoort kampÄ±nÄ±n tarihiyle ilgili araÅŸtÄ±rmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Kamptaki gardiyanlarÄ±n itiraflarÄ± ve kamptaki diÄŸer esirlerin tanÄ±klÄ±klarÄ±nÄ± arÅŸivlerden Ã§Ä±kartan ve bunlarla 2015 yÄ±lÄ±nda bir kitap yayÄ±nlayan Reiding, kampta Ã–zbeklere taÅŸ, kum veya kÃ¼tÃ¼k taÅŸÄ±ma gibi en kÃ¶tÃ¼ iÅŸlerin verildiÄŸini, dÃ¼zenli olarak da dayak atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en ÅŸok edici hikayelerden biri ise kampÄ±n HollandalÄ± doktoru Nikolaas Van Nieuwenhuysen'in bir eylemiydi:

"Kamptaki Ã–zbekleri, Ã¶len iki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kafalarÄ±nÄ± kesip kafataslarÄ±nÄ± tamamen temizleninceye kadar kaynatmaya zorlamÄ±ÅŸ.

"Sonra da bu kafataslarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸma masasÄ±na yerleÅŸtirmiÅŸ. Tam bir delilik!"



Dr. Nikolaas Van Nieuwenhuysen savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

AÃ§ ve Ã§elimsiz kalan Ã–zbekler yakaladÄ±klarÄ± sÄ±Ã§anlarÄ±, fareleri ve bulduklarÄ± bitkileri yemeye baÅŸlamÄ±ÅŸ. AralarÄ±ndan 24'Ã¼ 1941'in sert geÃ§en kÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã§Ä±karamadÄ±. Kalan 77'sine ise Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in Ã§ok gÃ¼Ã§sÃ¼z kaldÄ±klarÄ± iÃ§in ihtiyaÃ§ duyulmadÄ±.

Bu yÃ¼zden 1942 senesinde bir Nisan sabahÄ± "Ä°klimi size daha uygun olan GÃ¼ney Fransa'ya gÃ¶nderiliyorsunuz" denilerek kamptan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±lar.

Ancak gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼kleri yer GÃ¼ney Fransa deÄŸil, kampÄ±n hemen dÄ±ÅŸÄ±ndaki ormandÄ±. Burada kurÅŸuna dizilerek infaz edildiler ve bir toplu mezara gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ler.

101 Orta AsyalÄ±nÄ±n mezarlarÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda RusÃ§a "MeÃ§hul Sovyet Askeri" yazan mezar taÅŸlarÄ± bulunuyor.

"BazÄ±larÄ± aÄŸlamaya baÅŸladÄ±, diÄŸerleri el ele tutuÅŸarak Ã¶lÃ¼mle yÃ¼zleÅŸtiler. KaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸanlar ise askerler tarafÄ±ndan kovalanarak vuruldu" diyor kampÄ±n gardiyanlarÄ± ve ÅŸofÃ¶rlerinin tanÄ±klÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±klarÄ± belgelere ulaÅŸan Reiding ve ekliyor:

"MÃ¼ezzinlerin insanlarÄ± namaza Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, pazaryerinde rÃ¼zgÃ¢rlarÄ±n kum ve tozlarla dans ettiÄŸi ve sokaklarÄ± baharat kokan ÅŸehrinizden 5 bin kilometre uzakta olduÄŸunuzu hayal edin.

"OnlarÄ±n dilini bilmiyorsunuz, onlar da sizin dilinizi bilmiyor.

"Ve bu insanlarÄ±n size niye hayvan gibi muamele ettiÄŸini asla anlamÄ±yorsunuz."



Bu esirleri teÅŸhis etmek iÃ§in Ã§ok az bilgiye sahibiz. Naziler MayÄ±s 1945'te kaÃ§arken kamp arÅŸivlerini ateÅŸe verdiler.

Geriye yalnÄ±zca adÄ± bilinmeyen iki kiÅŸinin yÃ¼zlerinin gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼ bir fotoÄŸraf kaldÄ±.



Amersfoort toplama kampÄ±ndaki Ã–zbeklerden geriye kalan tek fotoÄŸraf.

HollandalÄ± bir esirin kalemle Ã§izdiÄŸi dokuz portreden yalnÄ±zca ikisinde resimdeki kiÅŸinin adÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸ.

"AdlarÄ± yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lmÄ±ÅŸ ama kulaÄŸa Ã–zbekÃ§e gibi geliyor" diyor Reiding:

"Biri Kadiru Xatam ve diÄŸeri Muratov Zayer diye yazÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°lk kiÅŸinin doÄŸru adÄ± Hatam Kadirov, ikincisi ise Zair Muratov olmalÄ±."( MUSEUM FLEHÄ°TE)





Resimlere baktÄ±ÄŸÄ±mda Ã–zbekÃ§e isimleri ve Orta AsyalÄ±larÄ±n yÃ¼z hatlarÄ±nÄ± anÄ±nda fark ediyorum. Tek kaÅŸlar, melez yÃ¼z Ã¶zellikleriâ€¦ hepsi benim Ã¼lkemde gÃ¼zel bulunan ÅŸeyler.

Bu genÃ§ erkekler 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±ndaydÄ±, belki de daha genÃ§. Muhtemelen anneleri onlara uygun bir gelin bakmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, babalarÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nlerine kadar besleyip bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in bir dana almÄ±ÅŸtÄ±, araya savaÅŸ girmeden Ã¶nce.

100 BÄ°N Ã–ZBEK KAYBOLDU

Bu kiÅŸilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n benim akrabalarÄ±m da olabileceÄŸini idrak ediyorum. Ä°ki bÃ¼yÃ¼k amcam ve eÅŸimin dedesi savaÅŸtan geri dÃ¶nmemiÅŸ.

Bana amcalarÄ±mÄ±n Alman kadÄ±nlarla evlenip Avrupa'da kalmayÄ± tercih ettiÄŸi sÃ¶ylenirdi. Ninelerimin kendilerini avutmak iÃ§in uydurduklarÄ± bir hikaye.

GerÃ§ek ise savaÅŸa giden 1,4 milyon Ã–zbek'in Ã¼Ã§te birinin geri dÃ¶nmediÄŸi ve 100 bininin de kaybolduÄŸu.



Amersfoort'ta yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 101 Ã–zbek'ten adÄ± bilinen ikisi dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin teÅŸhis edilememesinin Ã§ok nedeni var. Bunlardan biri SoÄŸuk SavaÅŸ. Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n hemen ardÄ±ndan baÅŸlayan SoÄŸuk SavaÅŸ, BatÄ± Avrupa ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler BirliÄŸi'ni ideolojik dÃ¼ÅŸmanlar haline getirdi.

Bir diÄŸer neden ise Ã–zbekistan'Ä±n 1991'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sovyet geÃ§miÅŸini unutma kararÄ± almasÄ±. SavaÅŸ gazileri artÄ±k kahraman statÃ¼sÃ¼nde deÄŸil.

Her ne kadar Ã¼lkenin yeni devlet baÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev geri getirileceÄŸini sÃ¶ylese de, savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan 14 yetimi evlat edinen bir aile anÄ±sÄ±na dikilmiÅŸ bir heykel baÅŸkent TaÅŸkent'ten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ã–zetle, yÄ±llar Ã¶nce Sovyet ordusundayken kaybolan askerlerin izini sÃ¼rmek Ã–zbek hÃ¼kÃ¼meti iÃ§in bir Ã¶ncelik olmadÄ±.

Ã–zbekler toplu mezardan Ã§Ä±karÄ±larak mezarlÄ±ÄŸa yerleÅŸtirildi. Daha sonra buradan da Ã§Ä±karÄ±lÄ±p Ã¶zel Sovyet savaÅŸ mezarlÄ±ÄŸÄ±na yerleÅŸtirildi (NATÄ°ONAL ARCHÄ°VES OF THE NETHERLANDS)



Ã–zbekler toplu mezardan Ã§Ä±karÄ±larak mezarlÄ±ÄŸa yerleÅŸtirildi. Daha sonra buradan da Ã§Ä±karÄ±lÄ±p Ã¶zel Sovyet savaÅŸ mezarlÄ±ÄŸÄ±na yerleÅŸtirildi

Ama Reiding, bu Ã–zbeklerin isimlerinin Ã¼lkenin arÅŸivlerinde bulunabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve ekliyor:

"SavaÅŸta Ã¶lmeyen veya Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nden haber alÄ±namayan askerlerin belgeleri yerel KGB birimlerine gÃ¶nderilirdi. Bu 101 kiÅŸinin bilgileri de muhtemelen Ã–zbekistan'da. EÄŸer onlara eriÅŸebilirsem bu 101 kiÅŸinin bir kÄ±smÄ±nÄ± bulabilirim."