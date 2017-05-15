CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD'ye hareket etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 09.25'te Pekin'den ABD'ye hareket etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nde, "KuÅŸak ve Yol Forumu" kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸine katÄ±ldÄ±.
ErdoÄŸan, yemeÄŸin ardÄ±ndan ABD'ye gitmek Ã¼zere Pekin BaÅŸkent UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na geÃ§ti. ErdoÄŸan'Ä± havalimanÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali Murat Ersoy, Ã‡in Halk Cumhuriyeti Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yu Hongyang ile diÄŸer yetkililer uÄŸurladÄ±.
ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ve Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k da ABD'ye gitti.
ERDOÄžAN VE TRUMP BAÅžBAÅžA GÃ–RÃœÅžECEK
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile 16 MayÄ±s'ta baÅŸ baÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.
ErdoÄŸan, ziyaret Ã§erÃ§evesinde sivil toplum ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸlarÄ± ile iÅŸ adamlarÄ± temsilcilerini de ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.
BingÃ¶l'de araziye tuzaklanan 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§ ve TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan bÃ¶lgedeki uygulama, 15 gÃ¼n daha sÃ¼recek
ErdoÄŸan, Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 09.25'te Pekin'den ABD'ye hareket etti
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, Ã¶z Ã§ekim yapmak iÃ§in yanÄ±na gelen bir kiÅŸinin yumruklu saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±
Ä°ngiliz mÃ¼zisyen Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye'nin, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir modeli, bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. UmarÄ±z bu bÃ¼yÃ¼me devam eder. TÃ¼rkiye ile gurur duyuyoruz" dedi
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Metin FeyzioÄŸlu tekrar seÃ§ildi
Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Alper ve makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ AkÅŸehirli'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayla ilgili kamyonun ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve sahibi adliyeye sevk edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatayâ€™da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ ElÃ§in'in ailesine taziye dileklerini iletti
Samsun ve Ordu'nun iÃ§ kesimleri ile Amasya ve Tokat'Ä±n kuzey ilÃ§elerinde akÅŸam saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli eski binbaÅŸÄ± YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak.
Kolombiya, Ã¼lkelerine Venezuela'dan beklenen gÃ¶Ã§ dalgasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusundaki tecrÃ¼besinden faydalanacak
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu meydana gelen kazanÄ±n her yÃ¶nÃ¼yle araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, kazanÄ±n sebebinin mutlaka ortaya Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
TÃ¼rkiye Gazeteciler Konfederasyonu 2. OlaÄŸan Genel Kurulunda, Nuri KolaylÄ± oy birliÄŸiyle genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa yeniden seÃ§ildi
MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenler son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
FETÃ–'cÃ¼ darbeci askerlerin, Ã¶rgÃ¼t mensubu olmayan ve darbe faaliyetine katÄ±lmasÄ±nÄ± uygun gÃ¶rmedikleri bazÄ± askerlere 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Ã¶nce izin verip evlerine gÃ¶nderdiÄŸi belirlendi