09:42, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD'ye hareket etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 09.25'te Pekin'den ABD'ye hareket etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nde, "KuÅŸak ve Yol Forumu" kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸine katÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan, yemeÄŸin ardÄ±ndan ABD'ye gitmek Ã¼zere Pekin BaÅŸkent UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na geÃ§ti. ErdoÄŸan'Ä± havalimanÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali Murat Ersoy, Ã‡in Halk Cumhuriyeti Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yu Hongyang ile diÄŸer yetkililer uÄŸurladÄ±.

ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ve Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k da ABD'ye gitti.

ERDOÄžAN VE TRUMP BAÅžBAÅžA GÃ–RÃœÅžECEK

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile 16 MayÄ±s'ta baÅŸ baÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.

ErdoÄŸan, ziyaret Ã§erÃ§evesinde sivil toplum ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸlarÄ± ile iÅŸ adamlarÄ± temsilcilerini de ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.