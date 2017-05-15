10:11, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

DoÄŸu Anadolu'ya saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ve kuvvetli rÃ¼zgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde bugÃ¼n havanÄ±n parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu olacaÄŸÄ±, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normallerinde seyredeceÄŸi bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n batÄ± ve gÃ¼neybatÄ±dan hafif, zaman zaman kuvvetli eseceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BÃ¶lgede gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±klarÄ± Ardahan ve Erzurum'da 6, Kars'ta 4, AÄŸrÄ±'da 8, Erzincan 11, IÄŸdÄ±r'da ise 13 derece olarak kaydedildi.

GÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n ise IÄŸdÄ±r'da 24, Erzincan'da 23, AÄŸrÄ±'da 18, Kars ve Erzurum'da 17, Ardahan'da 15 derece olmasÄ± bekleniyor.