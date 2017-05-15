10:21, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Katar'da "Ã‡aÄŸdaÅŸ Hat ve Tespih" sergisi



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TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde aÃ§Ä±lan sergide Ä°stanbul Sanat ve Medeniyet VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡ebi'nin koleksiyonundan eserler yer alÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde "Ã‡aÄŸdaÅŸ Hat ve Tespih" sergisi aÃ§Ä±ldÄ±. Katar MÃ¼zesi Al Riwaq Galerisi'nde dÃ¼zenlenen serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Sefer Turan, TÃ¼rkiye'nin Doha BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fikret Ã–zer, eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Emrullah Ä°ÅŸler, TopkapÄ± SarayÄ± MÃ¼zesi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mustafa Sabri KÃ¼Ã§Ã¼kaÅŸÃ§Ä±, Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. CoÅŸkun YÄ±lmaz'Ä±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye ve Katar'dan Ã§ok sayÄ±da sanatsever katÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Sanat ve Medeniyet VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet Ã‡ebi'nin koleksiyonundan oluÅŸan sergide, usta sanatÃ§Ä±larÄ±n klasik ve modern hat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan 250 Hilye-i Åžerif ile kÄ±ymetli materyallerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 350 tespih yer alÄ±yor. Hazreti Muhammed'in fiziksel, insani ve ahlaki niteliklerini, tavÄ±r ve hareketlerini anlatan eserler "Hilye-i Åžerif" ismiyle biliniyor. Doha'daki "Ã‡aÄŸdaÅŸ Hat ve Tespih" sergisi, 17 Haziran'a kadar aÃ§Ä±k kalacak. Â

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