DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde "Ã‡aÄŸdaÅŸ Hat ve Tespih" sergisi aÃ§Ä±ldÄ±.
Katar MÃ¼zesi Al Riwaq Galerisi'nde dÃ¼zenlenen serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Sefer Turan, TÃ¼rkiye'nin Doha BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fikret Ã–zer, eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Emrullah Ä°ÅŸler, TopkapÄ± SarayÄ± MÃ¼zesi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mustafa Sabri KÃ¼Ã§Ã¼kaÅŸÃ§Ä±, Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. CoÅŸkun YÄ±lmaz'Ä±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye ve Katar'dan Ã§ok sayÄ±da sanatsever katÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul Sanat ve Medeniyet VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet Ã‡ebi'nin koleksiyonundan oluÅŸan sergide, usta sanatÃ§Ä±larÄ±n klasik ve modern hat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan 250 Hilye-i Åžerif ile kÄ±ymetli materyallerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 350 tespih yer alÄ±yor.
Hazreti Muhammed'in fiziksel, insani ve ahlaki niteliklerini, tavÄ±r ve hareketlerini anlatan eserler "Hilye-i Åžerif" ismiyle biliniyor.
Doha'daki "Ã‡aÄŸdaÅŸ Hat ve Tespih" sergisi, 17 Haziran'a kadar aÃ§Ä±k kalacak.
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Ruanda, 1994'te Tutsilere karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan son yÄ±llardaki baÅŸarÄ±lÄ± yÃ¶netimi, huzuru ve bÃ¼yÃ¼yen ekonomisiyle uluslararasÄ± arenada "Afrika'nÄ±n Singapur'u" deniliyor.
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Papua Yeni Gine'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, firar etmeye Ã§alÄ±ÅŸan 17 mahkumu vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
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Malezya'ya kaÃ§ak getirilen 330 egzotik kaplumbaÄŸa bulundu
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde aÃ§Ä±lan sergide Ä°stanbul Sanat ve Medeniyet VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡ebi'nin koleksiyonundan eserler yer alÄ±yor
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