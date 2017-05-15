Gaziantep'te

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gaziantep'in KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§esindeki BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§ ve TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan bÃ¶lge, 15 gÃ¼n daha "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi.
Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¼venlik durumunu desteklemek, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik olasÄ± tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek Ã¼zere, 2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereÄŸince, BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§ ve TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan hududun geri bÃ¶lgesinin, bugÃ¼n 17.00'den 29 MayÄ±s Pazartesi 17.00'ye kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edilmesine karar verildi.
BÃ¶lgede her tÃ¼rlÃ¼ araÃ§ ve insan giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kontrolÃ¼, gerektiÄŸinde yasaklanmasÄ± ve gerekli gÃ¼venlik tedbirlerinin alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik kararlar, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce uygulanacak.
BingÃ¶l'de araziye tuzaklanan 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§ ve TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan bÃ¶lgedeki uygulama, 15 gÃ¼n daha sÃ¼recek
ErdoÄŸan, Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 09.25'te Pekin'den ABD'ye hareket etti
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, Ã¶z Ã§ekim yapmak iÃ§in yanÄ±na gelen bir kiÅŸinin yumruklu saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±
Ä°ngiliz mÃ¼zisyen Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye'nin, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir modeli, bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. UmarÄ±z bu bÃ¼yÃ¼me devam eder. TÃ¼rkiye ile gurur duyuyoruz" dedi
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Metin FeyzioÄŸlu tekrar seÃ§ildi
Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Alper ve makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ AkÅŸehirli'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayla ilgili kamyonun ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve sahibi adliyeye sevk edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatayâ€™da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ ElÃ§in'in ailesine taziye dileklerini iletti
Samsun ve Ordu'nun iÃ§ kesimleri ile Amasya ve Tokat'Ä±n kuzey ilÃ§elerinde akÅŸam saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli eski binbaÅŸÄ± YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n baÅŸlanacak.
Kolombiya, Ã¼lkelerine Venezuela'dan beklenen gÃ¶Ã§ dalgasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusundaki tecrÃ¼besinden faydalanacak
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu meydana gelen kazanÄ±n her yÃ¶nÃ¼yle araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, kazanÄ±n sebebinin mutlaka ortaya Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
TÃ¼rkiye Gazeteciler Konfederasyonu 2. OlaÄŸan Genel Kurulunda, Nuri KolaylÄ± oy birliÄŸiyle genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa yeniden seÃ§ildi
MuÄŸla'da yolcu midibÃ¼sÃ¼nÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenler son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
FETÃ–'cÃ¼ darbeci askerlerin, Ã¶rgÃ¼t mensubu olmayan ve darbe faaliyetine katÄ±lmasÄ±nÄ± uygun gÃ¶rmedikleri bazÄ± askerlere 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Ã¶nce izin verip evlerine gÃ¶nderdiÄŸi belirlendi