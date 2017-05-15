10:43, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Gaziantep'te "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gaziantep'in KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§esindeki BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§ ve TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan bÃ¶lge, 15 gÃ¼n daha "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¼venlik durumunu desteklemek, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik olasÄ± tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek Ã¼zere, 2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereÄŸince, BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§ ve TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan hududun geri bÃ¶lgesinin, bugÃ¼n 17.00'den 29 MayÄ±s Pazartesi 17.00'ye kadar "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edilmesine karar verildi.

BÃ¶lgede her tÃ¼rlÃ¼ araÃ§ ve insan giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kontrolÃ¼, gerektiÄŸinde yasaklanmasÄ± ve gerekli gÃ¼venlik tedbirlerinin alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik kararlar, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce uygulanacak.