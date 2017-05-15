Ã‡in'den 'KuÅŸak ve Yol' iÃ§in birleÅŸme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 29 Ã¼lke liderinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸ BirliÄŸi Forumuâ€™nda Ã¼lkelerin tek baÅŸÄ±na baÅŸ edemediÄŸi sorunlarÄ±n birlik iÃ§inde Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸini vurguladÄ±.
Åži, Pekinâ€™de bulunan YanÃ§i GÃ¶lÃ¼â€™ndeki forumun ikinci gÃ¼nÃ¼nde dÃ¼zenlenen Yuvarlak Masa Liderler ToplantÄ±sÄ±â€™nda 29 Ã¼lkenin liderine hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, uluslararasÄ± alanda ekonomi, refah, hoÅŸgÃ¶rÃ¼, aÃ§Ä±k ticaretin artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi konularÄ±n KuÅŸak ve Yolâ€™un temel hedefleri arasÄ±nda olduÄŸunu ve bu konularda Ã¼lkeler arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin artacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ãœlkelerin terÃ¶r ve Ã§atÄ±ÅŸma gibi sorunlarÄ± tek baÅŸÄ±na Ã§Ã¶zmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Åži, bu sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde yaÅŸanan baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼nya ekonomisini kÃ¶tÃ¼ ÅŸekilde etkilediÄŸini sÃ¶yledi.
Åži, KuÅŸak ve Yol Ã§erÃ§evesinde ortak hareket ederek sÃ¶z konusu problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde daha fazla geliÅŸme ve baÅŸarÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde barÄ±ÅŸ, huzur ve ortak kalkÄ±nmanÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Åži, tarihi Ä°pek Yoluâ€™nun yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefleyen KuÅŸak ve Yol inisiyatifinin herhangi bir tarafÄ± dÄ±ÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da hedef almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.
"Kazan kazan" ilkesi Ã§erÃ§evesinde hareket eden projenin kapsayÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸiyle tÃ¼m dÃ¼nyaya ait olduÄŸunu dile getiren Åži, projenin, iÅŸtirak eden Ã¼lkeler ile ASEAN, Afrika BirliÄŸi, Avrasya Ekonomi BirliÄŸi, Avrupa BirliÄŸi gibi kÃ¼resel birlikler arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Åži, projenin bu sayede BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan kabul edilen 2030 SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Hedefleriâ€™ne de katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen KuÅŸak ve Yol Forumu, 130 Ã¼lke ve 70 uluslararasÄ± kuruluÅŸtan bin 500 delegeyi bir araya getirdi.
TÃ¼rkiyeâ€™nin Orta Koridor, Rusyaâ€™nÄ±n Avrasya Ekonomik BirliÄŸini de iÃ§ine alan inisiyatif, ulaÅŸÄ±m, kargo, altyapÄ±, enerji, iletiÅŸim, gÃ¼mrÃ¼k, yazÄ±lÄ±m, ekonomi ve ticaret, endÃ¼striyel Ã¼retim, e-ticaret, denizcilik alanlarÄ±nda iÅŸ birliklerini kapsÄ±yor.
Ruanda, 1994'te Tutsilere karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan son yÄ±llardaki baÅŸarÄ±lÄ± yÃ¶netimi, huzuru ve bÃ¼yÃ¼yen ekonomisiyle uluslararasÄ± arenada "Afrika'nÄ±n Singapur'u" deniliyor.
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n aÃ§lÄ±k grevine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Fetih Hareketi Merkez Konseyi Ã¼yesi Mervan el-Bergusi, "kendisinin ve diÄŸer tutuklularÄ±n talepleri gerÃ§ekleÅŸene kadar aÃ§lÄ±k grevine" devam edeceÄŸini belirtti
Papua Yeni Gine'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, firar etmeye Ã§alÄ±ÅŸan 17 mahkumu vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Pekin'de dÃ¼zenlenen KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸ BirliÄŸi Forumuâ€™nda barÄ±ÅŸ, kalkÄ±nma ve refah iÃ§in Ã¼lkelerin ortak hareket etmesi gerektiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
Malezya'ya kaÃ§ak getirilen 330 egzotik kaplumbaÄŸa bulundu
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde aÃ§Ä±lan sergide Ä°stanbul Sanat ve Medeniyet VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡ebi'nin koleksiyonundan eserler yer alÄ±yor
Kuzey Kore'nin yeni fÃ¼ze denemesini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek amacÄ±yla BMGK'nÄ±n yarÄ±n toplanacaÄŸÄ± bildirildi
BatÄ± Åžeria'daki yerel seÃ§imlerde kesin olmayan resmi sonuÃ§lara gÃ¶re baÄŸÄ±msÄ±zlar Ã§oÄŸunluÄŸu kazandÄ±
Bosna Hersek'teki Blagay Tekkesi'nde geleneksel 'Mevlit ve Zikir GÃ¼nleri' programÄ± dÃ¼zenlendi
Eski ABD'nin Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ford, Trump yÃ¶netiminin DEAÅžâ€™a karÅŸÄ±, PYD/PKK ile iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±nÄ±n hatalÄ± olduÄŸunu ve Washingtonâ€™un PYD/PKK ile iÅŸbirliÄŸinin sonuÃ§larÄ±nÄ± hesaplamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±
Almanyaâ€™nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seÃ§imlerinde ilk sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re, BaÅŸbakan Merkel'in lideri olduÄŸu CDU birinci parti Ã§Ä±ktÄ±
Hindistan hÃ¼kÃ¼meti, terÃ¶r ve ÅŸiddet karÅŸÄ±tÄ± davet sÃ¶ylemiyle tanÄ±nan Hint Ä°slam alimi Zakir Naik hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in UluslararasÄ± Polis TeÅŸkilatÄ±na baÅŸvurdu
IKBY Bakanlar Kurulu, PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesini ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesini Ã¶ngÃ¶ren projeyi onayladÄ±
Gazze Su Ä°daresi, bÃ¶lgedeki elektrik krizinin su daÄŸÄ±tÄ±m hizmetlerini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Muhammed Hatemi, cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek seÃ§imlerde Hasan Ruhani'yi desteklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Hamas'a baÄŸlÄ± DeÄŸiÅŸim ve Islah Bloku BaÅŸkanÄ± Mahmud ez-Zehhar, Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 69. yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de dÃ¼zenlenen programda, Hamas'Ä±n Filistin'in deÄŸerlerinden hiÃ§bir zaman vazgeÃ§meyeceÄŸini belirtti