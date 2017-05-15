10:54, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Ã‡in'den 'KuÅŸak ve Yol' iÃ§in birleÅŸme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 29 Ã¼lke liderinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸ BirliÄŸi Forumuâ€™nda Ã¼lkelerin tek baÅŸÄ±na baÅŸ edemediÄŸi sorunlarÄ±n birlik iÃ§inde Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸini vurguladÄ±.

Åži, Pekinâ€™de bulunan YanÃ§i GÃ¶lÃ¼â€™ndeki forumun ikinci gÃ¼nÃ¼nde dÃ¼zenlenen Yuvarlak Masa Liderler ToplantÄ±sÄ±â€™nda 29 Ã¼lkenin liderine hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, uluslararasÄ± alanda ekonomi, refah, hoÅŸgÃ¶rÃ¼, aÃ§Ä±k ticaretin artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi konularÄ±n KuÅŸak ve Yolâ€™un temel hedefleri arasÄ±nda olduÄŸunu ve bu konularda Ã¼lkeler arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin artacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ãœlkelerin terÃ¶r ve Ã§atÄ±ÅŸma gibi sorunlarÄ± tek baÅŸÄ±na Ã§Ã¶zmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Åži, bu sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde yaÅŸanan baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼nya ekonomisini kÃ¶tÃ¼ ÅŸekilde etkilediÄŸini sÃ¶yledi.

Åži, KuÅŸak ve Yol Ã§erÃ§evesinde ortak hareket ederek sÃ¶z konusu problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde daha fazla geliÅŸme ve baÅŸarÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde barÄ±ÅŸ, huzur ve ortak kalkÄ±nmanÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"KUÅžAK VE YOL KÄ°MSEYÄ° DIÅžLAMIYOR VE HEDEF ALMIYOR"

Åži, tarihi Ä°pek Yoluâ€™nun yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefleyen KuÅŸak ve Yol inisiyatifinin herhangi bir tarafÄ± dÄ±ÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da hedef almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

"Kazan kazan" ilkesi Ã§erÃ§evesinde hareket eden projenin kapsayÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸiyle tÃ¼m dÃ¼nyaya ait olduÄŸunu dile getiren Åži, projenin, iÅŸtirak eden Ã¼lkeler ile ASEAN, Afrika BirliÄŸi, Avrasya Ekonomi BirliÄŸi, Avrupa BirliÄŸi gibi kÃ¼resel birlikler arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Åži, projenin bu sayede BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan kabul edilen 2030 SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Hedefleriâ€™ne de katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen KuÅŸak ve Yol Forumu, 130 Ã¼lke ve 70 uluslararasÄ± kuruluÅŸtan bin 500 delegeyi bir araya getirdi.

TÃ¼rkiyeâ€™nin Orta Koridor, Rusyaâ€™nÄ±n Avrasya Ekonomik BirliÄŸini de iÃ§ine alan inisiyatif, ulaÅŸÄ±m, kargo, altyapÄ±, enerji, iletiÅŸim, gÃ¼mrÃ¼k, yazÄ±lÄ±m, ekonomi ve ticaret, endÃ¼striyel Ã¼retim, e-ticaret, denizcilik alanlarÄ±nda iÅŸ birliklerini kapsÄ±yor.