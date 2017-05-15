Malezya'da kaÃ§ak kaplumbaÄŸalara el konuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Malezya'da, Madagaskar'dan getirilen 330 egzotik kaplumbaÄŸaya el konduÄŸu bildirildi.
GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, MalezyalÄ± yetkilililerin, Madagaskar'dan Ã¼lkeye getirilen, 276 bin 721 dolar deÄŸerindeki 325 Hint yÄ±ldÄ±z kaplumbaÄŸasÄ± ve 5 Angonoka kaplumbaÄŸasÄ±na el koyduÄŸu belirtildi.
KaplumbaÄŸalarÄ±n beÅŸ kutuya konduÄŸu ve kutularÄ±n "taÅŸ" olarak etiketlendiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, hayvanlarÄ±n ihbar Ã¼zerine Kuala Lumpur HavalimanÄ±'nda kargo deposunda ele geÃ§irildiÄŸi ifade edildi.
Evcil hayvan olarak beslenen egzotik kaplumbaÄŸalarÄ±n ihracatÄ± iÃ§in Malezya Yaban HayatÄ± Dairesinden Ã¶zel izin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Ruanda, 1994'te Tutsilere karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan son yÄ±llardaki baÅŸarÄ±lÄ± yÃ¶netimi, huzuru ve bÃ¼yÃ¼yen ekonomisiyle uluslararasÄ± arenada "Afrika'nÄ±n Singapur'u" deniliyor.
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n aÃ§lÄ±k grevine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Fetih Hareketi Merkez Konseyi Ã¼yesi Mervan el-Bergusi, "kendisinin ve diÄŸer tutuklularÄ±n talepleri gerÃ§ekleÅŸene kadar aÃ§lÄ±k grevine" devam edeceÄŸini belirtti
Papua Yeni Gine'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, firar etmeye Ã§alÄ±ÅŸan 17 mahkumu vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Pekin'de dÃ¼zenlenen KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸ BirliÄŸi Forumuâ€™nda barÄ±ÅŸ, kalkÄ±nma ve refah iÃ§in Ã¼lkelerin ortak hareket etmesi gerektiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
Malezya'ya kaÃ§ak getirilen 330 egzotik kaplumbaÄŸa bulundu
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde aÃ§Ä±lan sergide Ä°stanbul Sanat ve Medeniyet VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡ebi'nin koleksiyonundan eserler yer alÄ±yor
Kuzey Kore'nin yeni fÃ¼ze denemesini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek amacÄ±yla BMGK'nÄ±n yarÄ±n toplanacaÄŸÄ± bildirildi
BatÄ± Åžeria'daki yerel seÃ§imlerde kesin olmayan resmi sonuÃ§lara gÃ¶re baÄŸÄ±msÄ±zlar Ã§oÄŸunluÄŸu kazandÄ±
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Eski ABD'nin Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ford, Trump yÃ¶netiminin DEAÅžâ€™a karÅŸÄ±, PYD/PKK ile iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±nÄ±n hatalÄ± olduÄŸunu ve Washingtonâ€™un PYD/PKK ile iÅŸbirliÄŸinin sonuÃ§larÄ±nÄ± hesaplamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±
Almanyaâ€™nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seÃ§imlerinde ilk sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re, BaÅŸbakan Merkel'in lideri olduÄŸu CDU birinci parti Ã§Ä±ktÄ±
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IKBY Bakanlar Kurulu, PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesini ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesini Ã¶ngÃ¶ren projeyi onayladÄ±
Gazze Su Ä°daresi, bÃ¶lgedeki elektrik krizinin su daÄŸÄ±tÄ±m hizmetlerini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Muhammed Hatemi, cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek seÃ§imlerde Hasan Ruhani'yi desteklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Hamas'a baÄŸlÄ± DeÄŸiÅŸim ve Islah Bloku BaÅŸkanÄ± Mahmud ez-Zehhar, Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 69. yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de dÃ¼zenlenen programda, Hamas'Ä±n Filistin'in deÄŸerlerinden hiÃ§bir zaman vazgeÃ§meyeceÄŸini belirtti