10:54, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Malezya'da kaÃ§ak kaplumbaÄŸalara el konuldu





Malezya'ya kaÃ§ak getirilen 330 egzotik kaplumbaÄŸa bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malezya'da, Madagaskar'dan getirilen 330 egzotik kaplumbaÄŸaya el konduÄŸu bildirildi. GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, MalezyalÄ± yetkilililerin, Madagaskar'dan Ã¼lkeye getirilen, 276 bin 721 dolar deÄŸerindeki 325 Hint yÄ±ldÄ±z kaplumbaÄŸasÄ± ve 5 Angonoka kaplumbaÄŸasÄ±na el koyduÄŸu belirtildi. KaplumbaÄŸalarÄ±n beÅŸ kutuya konduÄŸu ve kutularÄ±n "taÅŸ" olarak etiketlendiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, hayvanlarÄ±n ihbar Ã¼zerine Kuala Lumpur HavalimanÄ±'nda kargo deposunda ele geÃ§irildiÄŸi ifade edildi. Evcil hayvan olarak beslenen egzotik kaplumbaÄŸalarÄ±n ihracatÄ± iÃ§in Malezya Yaban HayatÄ± Dairesinden Ã¶zel izin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

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