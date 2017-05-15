10:58, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

BingÃ¶l'de 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi





BingÃ¶l'de araziye tuzaklanan 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BingÃ¶l'Ã¼n Yayladere ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda araziye tuzaklanan 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, KiÄŸÄ± ilÃ§esinde konuÅŸlu 2. Jandarma Komando Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birlikler tarafÄ±ndan Yayladere ilÃ§esi ile GÃ¶kÃ§edal kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyon Ã¶ncesinde arazide arama faaliyeti gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi. Aramalarda terÃ¶ristlerce tuzaklanan 3 basma dÃ¼zenekli el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit edildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneklerinin KarakoÃ§an Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla olay yerinde imha edildiÄŸi kaydedildi.

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