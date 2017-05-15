11:04, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Cezaevinden firar etmek isteyen 17 mahkum Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Papua Yeni Gine'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, firar etmeye Ã§alÄ±ÅŸan 17 mahkumu vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Papua Yeni Gine'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin cezaevindenÂ firar etmeyeÂ Ã§alÄ±ÅŸan tutuklulara ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucuÂ 17 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â bildirildi. Yerel medyada Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, yetkililer, Ã¼lkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Lae'deki Buimo cezaevinde tutuklularÄ±n firar giriÅŸiminde bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin tutuklulara ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 17 mahkumun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3'Ã¼nÃ¼n yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 57 MAHKUM KAÃ‡TI KarmaÅŸadan yararlanan 57 mahkumun kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Polis, firar eden mahkumlarÄ±n aÄŸÄ±r suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸini, toplum iÃ§in tehdit oluÅŸturduklarÄ±nÄ± vurgulayarak gÃ¶renlerin yetkililere bilgi vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Papua Yeni Gine'de uzun sÃ¼ren davalar, cezaevlerinin aÅŸÄ±rÄ± derecede kalabalÄ±k olmasÄ±na yol aÃ§Ä±yor.

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