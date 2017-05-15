Filistinli tutuklularÄ±n Ã¶ncÃ¼sÃ¼nden 'aÃ§lÄ±k grevine devam' mesajÄ±

Ä°srail hapishanelerindekiÂ Filistinli tutuklularÄ±n aÃ§lÄ±k grevine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Fetih Hareketi Merkez Konseyi Ã¼yesiÂ Mervan el-Bergusi, "kendisinin ve diÄŸer tutuklularÄ±n talepleri gerÃ§ekleÅŸene kadar aÃ§lÄ±k grevine" devam edeceÄŸini belirtti.
TutuklularÄ±n AÃ§lÄ±k Grevini Takip Ä°Ã§in BasÄ±n Komitesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Bergusi'nin avukatÄ± HÄ±dÄ±r Åžukayrat'Ä±n mÃ¼vekkilini aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Nisan'dan bu yana ilk kez ziyaret ettiÄŸi ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, avukat Åžukayrat'Ä±n mÃ¼vekkili Bergusi'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor ÅŸartlar ve iÅŸkenceler hakkÄ±ndaki ifadeleri yer aldÄ±.
Åžukayrat hapishanenin baskÄ± birimlerinin gÃ¼nde 4 kez aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± bir ÅŸekilde Bergusi'nin hÃ¼cresine baskÄ±n dÃ¼zenlediklerini, elleri, ayaklarÄ± baÄŸlÄ± ve Ã§Ä±plak bir ÅŸekilde arama yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.
Hapishane yÃ¶netiminin ayrÄ±ca 4 gÃ¼n Bergusi'yi hapishanenin bodrum katÄ±nda bir hÃ¼crede bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, su iÃ§meme grevi yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan buradan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten avukat Åžukayrat, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Bergusi'ye her gÃ¼n birkaÃ§ saat boyunca rahatsÄ±z edici sesler dinletiliyor. MÃ¼vekkilim hiÃ§bir temel ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ±, bÃ¶ceklerle dolu bir hÃ¼crede kalÄ±yor. Kur'an-Ä± Kerim veya herhangi bir kitap okumasÄ±na izin verilmediÄŸi gibi kendisine bir battaniye dahi saÄŸlanmÄ±yor. Bergusi, aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana kÄ±yafetini deÄŸiÅŸtiremedi ve 12 kilo vererek 53 kiloya dÃ¼ÅŸtÃ¼. Elleri ve ayaklarÄ± kelepÃ§eli bir ÅŸekilde hÃ¼creden hapishane kliniÄŸine nakledildi."
Bergusi'nin "kendisi ve aÃ§lÄ±k grevindeki tÃ¼m tutuklularÄ±n talepleri gerÃ§ekleÅŸene kadar aÃ§lÄ±k grevine devam edeceÄŸini" ilettiÄŸini vurgulayan Åžukayrat, mÃ¼vekkilinin kendisine "Biz bÃ¼tÃ¼n hedeflerimiz gerÃ§ekleÅŸene kadar bu mÃ¼cadeleyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dediÄŸini aktardÄ±.
Ruanda, 1994'te Tutsilere karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan son yÄ±llardaki baÅŸarÄ±lÄ± yÃ¶netimi, huzuru ve bÃ¼yÃ¼yen ekonomisiyle uluslararasÄ± arenada "Afrika'nÄ±n Singapur'u" deniliyor.
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n aÃ§lÄ±k grevine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Fetih Hareketi Merkez Konseyi Ã¼yesi Mervan el-Bergusi, "kendisinin ve diÄŸer tutuklularÄ±n talepleri gerÃ§ekleÅŸene kadar aÃ§lÄ±k grevine" devam edeceÄŸini belirtti
Papua Yeni Gine'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, firar etmeye Ã§alÄ±ÅŸan 17 mahkumu vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Pekin'de dÃ¼zenlenen KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸ BirliÄŸi Forumuâ€™nda barÄ±ÅŸ, kalkÄ±nma ve refah iÃ§in Ã¼lkelerin ortak hareket etmesi gerektiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
Malezya'ya kaÃ§ak getirilen 330 egzotik kaplumbaÄŸa bulundu
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde aÃ§Ä±lan sergide Ä°stanbul Sanat ve Medeniyet VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡ebi'nin koleksiyonundan eserler yer alÄ±yor
Kuzey Kore'nin yeni fÃ¼ze denemesini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek amacÄ±yla BMGK'nÄ±n yarÄ±n toplanacaÄŸÄ± bildirildi
BatÄ± Åžeria'daki yerel seÃ§imlerde kesin olmayan resmi sonuÃ§lara gÃ¶re baÄŸÄ±msÄ±zlar Ã§oÄŸunluÄŸu kazandÄ±
Bosna Hersek'teki Blagay Tekkesi'nde geleneksel 'Mevlit ve Zikir GÃ¼nleri' programÄ± dÃ¼zenlendi
Eski ABD'nin Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ford, Trump yÃ¶netiminin DEAÅžâ€™a karÅŸÄ±, PYD/PKK ile iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±nÄ±n hatalÄ± olduÄŸunu ve Washingtonâ€™un PYD/PKK ile iÅŸbirliÄŸinin sonuÃ§larÄ±nÄ± hesaplamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±
Almanyaâ€™nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seÃ§imlerinde ilk sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re, BaÅŸbakan Merkel'in lideri olduÄŸu CDU birinci parti Ã§Ä±ktÄ±
Hindistan hÃ¼kÃ¼meti, terÃ¶r ve ÅŸiddet karÅŸÄ±tÄ± davet sÃ¶ylemiyle tanÄ±nan Hint Ä°slam alimi Zakir Naik hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in UluslararasÄ± Polis TeÅŸkilatÄ±na baÅŸvurdu
IKBY Bakanlar Kurulu, PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesini ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesini Ã¶ngÃ¶ren projeyi onayladÄ±
Gazze Su Ä°daresi, bÃ¶lgedeki elektrik krizinin su daÄŸÄ±tÄ±m hizmetlerini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Muhammed Hatemi, cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek seÃ§imlerde Hasan Ruhani'yi desteklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Hamas'a baÄŸlÄ± DeÄŸiÅŸim ve Islah Bloku BaÅŸkanÄ± Mahmud ez-Zehhar, Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 69. yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de dÃ¼zenlenen programda, Hamas'Ä±n Filistin'in deÄŸerlerinden hiÃ§bir zaman vazgeÃ§meyeceÄŸini belirtti