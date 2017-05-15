11:29, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Filistinli tutuklularÄ±n Ã¶ncÃ¼sÃ¼nden 'aÃ§lÄ±k grevine devam' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail hapishanelerindekiÂ Filistinli tutuklularÄ±n aÃ§lÄ±k grevine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Fetih Hareketi Merkez Konseyi Ã¼yesiÂ Mervan el-Bergusi, "kendisinin ve diÄŸer tutuklularÄ±n talepleri gerÃ§ekleÅŸene kadar aÃ§lÄ±k grevine" devam edeceÄŸini belirtti.

TutuklularÄ±n AÃ§lÄ±k Grevini Takip Ä°Ã§in BasÄ±n Komitesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Bergusi'nin avukatÄ± HÄ±dÄ±r Åžukayrat'Ä±n mÃ¼vekkilini aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Nisan'dan bu yana ilk kez ziyaret ettiÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, avukat Åžukayrat'Ä±n mÃ¼vekkili Bergusi'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor ÅŸartlar ve iÅŸkenceler hakkÄ±ndaki ifadeleri yer aldÄ±.

Åžukayrat hapishanenin baskÄ± birimlerinin gÃ¼nde 4 kez aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± bir ÅŸekilde Bergusi'nin hÃ¼cresine baskÄ±n dÃ¼zenlediklerini, elleri, ayaklarÄ± baÄŸlÄ± ve Ã§Ä±plak bir ÅŸekilde arama yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

"BERGUSÄ° AÃ‡LIK GREVÄ° SEBEBÄ°YLE 12 KÄ°LO KAYBETTÄ°"

Hapishane yÃ¶netiminin ayrÄ±ca 4 gÃ¼n Bergusi'yi hapishanenin bodrum katÄ±nda bir hÃ¼crede bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, su iÃ§meme grevi yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan buradan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten avukat Åžukayrat, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Bergusi'ye her gÃ¼n birkaÃ§ saat boyunca rahatsÄ±z edici sesler dinletiliyor. MÃ¼vekkilim hiÃ§bir temel ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ±, bÃ¶ceklerle dolu bir hÃ¼crede kalÄ±yor. Kur'an-Ä± Kerim veya herhangi bir kitap okumasÄ±na izin verilmediÄŸi gibi kendisine bir battaniye dahi saÄŸlanmÄ±yor. Bergusi, aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana kÄ±yafetini deÄŸiÅŸtiremedi ve 12 kilo vererek 53 kiloya dÃ¼ÅŸtÃ¼. Elleri ve ayaklarÄ± kelepÃ§eli bir ÅŸekilde hÃ¼creden hapishane kliniÄŸine nakledildi."

Bergusi'nin "kendisi ve aÃ§lÄ±k grevindeki tÃ¼m tutuklularÄ±n talepleri gerÃ§ekleÅŸene kadar aÃ§lÄ±k grevine devam edeceÄŸini" ilettiÄŸini vurgulayan Åžukayrat, mÃ¼vekkilinin kendisine "Biz bÃ¼tÃ¼n hedeflerimiz gerÃ§ekleÅŸene kadar bu mÃ¼cadeleyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dediÄŸini aktardÄ±.