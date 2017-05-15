11:37, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

SoykÄ±rÄ±mdan yÃ¼kseliÅŸe "Afrika'nÄ±n Singapur'u" Ruanda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrika kÄ±tasÄ±nda denize kÄ±yÄ±sÄ± bulunmayan Ã¼lkelerden Ruanda'nÄ±n doÄŸusunda Tanzanya, kuzeyinde Uganda, gÃ¼neyinde Burundi ve batÄ±sÄ±nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti yer alÄ±yor.

Son dÃ¶nemde ekonomideki istikrarlÄ± bÃ¼yÃ¼mesi ve DoÄŸu Afrika'da "bÃ¶lgesel ticaret merkezi" olma hedefinden dolayÄ± Ruanda iÃ§in uluslararasÄ± arenada "Afrika'nÄ±n Singapur'u" deniliyor.

NÃœFUS YOÄžUNLUÄžUNUN EN FAZLA OLDUÄžU ÃœLKE

NÃ¼fusun 11 milyon 610 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ruanda'da, halkÄ±n yÃ¼zde 85'i Hutu, yÃ¼zde 14'Ã¼ Tutsi ve yÃ¼zde 1'i Twalardan (Pigmeler) oluÅŸuyor.

Kilometrekareye dÃ¼ÅŸen 440 kiÅŸiyle Ruanda, Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n nÃ¼fus yoÄŸunluÄŸu en fazla olan Ã¼lkesi konumunda. BaÅŸkent Kigali'de yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 300 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yor.

SÃ¶mÃ¼rgecilik dÃ¶neminin baÅŸkenti, ilim ve kÃ¼ltÃ¼r merkezi Butare, Kivu GÃ¶lÃ¼ civarÄ±ndaki sayfiye ÅŸehirleri Giseyni, Kibuye ve Cyangugu da Ã¼lkenin diÄŸer Ã¶nemli ÅŸehirleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

SÃ¶mÃ¼rge Ã¶ncesi dÃ¶nemde merkezi bir krallÄ±k tarafÄ±ndan yÃ¶netilen Ruanda'nÄ±n geÃ§miÅŸinin 10'uncu yÃ¼zyÄ±la kadar dayandÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Avrupa devletlerinin 19'uncu yÃ¼zyÄ±lda Afrika'yÄ± kasÄ±p kavuran sÃ¶mÃ¼rgecilik hareketlerinden Ruanda da nasibini aldÄ± ve 1885'te AlmanlarÄ±n istilasÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±.

Alman sÃ¶mÃ¼rgesi olan Ruanda'da kiliseler de toplumsal hayatta etkin hale geldi. Toplumun bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± HristiyanlÄ±ÄŸÄ±n Katolik mezhebine tabi oldu. Almanya, Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ± kaybedince, Ruanda 1922'den itibaren BelÃ§ika'nÄ±n sÃ¶mÃ¼rgesi haline geldi.

BelÃ§ika'ya karÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 1 Temmuz 1962'de kazanan, engebeli yapÄ±sÄ± nedeniyle "bin tepeli Ã¼lke olarak" da bilinen Ruanda, Ã¶nceleri "Afrika'nÄ±n Ä°sviÃ§resi" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yordu.

SOYKIRIMDA 1 MÄ°LYONA YAKIN TUTSÄ° KATLEDÄ°LDÄ°

Ä°lk kez BelÃ§ikalÄ±lar tarafÄ±ndan 1931'de kimliklere "Tutsi" ve "Hutu" ibareleri eklendi ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1962'ye kadar Ã¼lke yÃ¶netiminde Tutsiler Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. 1963'te yÃ¶netime HutularÄ±n geÃ§mesiyle Ã¼lkede etnik Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. YÃ¼z binlerce Tutsi komÅŸu Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.

SÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸin Ruanda'ya getirdiÄŸi Ä±rk ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yeni sosyal sÄ±nÄ±flar Ã¼lkedeki dengeleri de deÄŸiÅŸtirdi. 6 Nisan 1994'te dÃ¶nemin Devlet BaÅŸkanÄ± Juvenal Habyarimana uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hutular, olaydan Tutsileri sorumlu tuttu ve kazanÄ±n ardÄ±ndan 7 Nisan 1994'te baÅŸlayan ve 100 gÃ¼n sÃ¼ren katliamda Ruanda hÃ¼kÃ¼metinin verilerine gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 1 milyon, BirleÅŸmiÅŸ Milletler kaynaklarÄ±na gÃ¶re ise 800 bin Tutsi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Tutsilere sempatiyle bakan Ä±lÄ±mlÄ± Hutular da soykÄ±rÄ±mÄ±n kurbanÄ± oldu.

SoykÄ±rÄ±m, Ã§oÄŸunluÄŸu Tutsilerden oluÅŸan Ruanda Yurtsever Cephesinin (FPR) 18 Temmuz 1994'te baÅŸkent Kigali'ye girip kontrolÃ¼ saÄŸlamasÄ±yla sona erdi.

Ä°SLAMÄ°YET RUANDA'DA EN HIZLI YAYILAN DÄ°N

Tarihi kaynaklara gÃ¶re, dÃ¶nemin mÃ¼ftÃ¼sÃ¼nÃ¼n fetvasÄ±yla RuandalÄ± MÃ¼slÃ¼manlar soykÄ±rÄ±mdan kaÃ§an Tutsilere evlerini ve camileri aÃ§tÄ±. MÃ¼slÃ¼manlar, mahallelerini kapatarak Tutsileri korumaya aldÄ± ve katliamlarÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdi.

Bu tavÄ±rlarÄ±ndan dolayÄ± Hristiyan halkÄ±n sempatisini kazanan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sayÄ±sÄ± da soykÄ±rÄ±m Ã¶ncesine gÃ¶re en az 3 kat arttÄ±.

Ruanda MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, MÃ¼slÃ¼manlar Ã¼lke nÃ¼fusunun yÃ¼zde 10'dan fazlasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Ruanda'da 1,5 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. MÃ¼slÃ¼manlar 500'den fazla camide ibadetlerini yerine getirebiliyor.

RUANDA'NIN RESMÄ° DÄ°L SAYISI DÃ–RT OLDU

Ruanda'da daha Ã¶nce Kinyarwanda'nÄ±n (ana dil) yanÄ± sÄ±ra sÃ¶mÃ¼rge dÃ¶neminden miras kalan FransÄ±zca ve Ä°ngilizce de resmi dil olarak kabul ediliyordu ancak geÃ§en ÅŸubatta parlamentodan geÃ§en yasayla Svahilice de bu dillere eklendi. BÃ¶ylelikle Ã¼lkedeki resmi dil sayÄ±sÄ± dÃ¶rde Ã§Ä±ktÄ±.

Ãœlkede nÃ¼fusun yÃ¼zde 5'inden azÄ± Svahilice konuÅŸuyor. Ä°lgili karar, komÅŸu Ã¼lkeler Kenya, Uganda ve Tanzanya ile entegrasyonun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in alÄ±ndÄ±.

Yeni neslin neredeyse tamamÄ±nÄ±n Ä°ngilizce konuÅŸtuÄŸu Ruanda'da, Ã¶zellikle Fransa'nÄ±n 1994'teki soykÄ±rÄ±mdaki rolÃ¼nden dolayÄ± halk FransÄ±zca konuÅŸmayÄ± tercih etmiyor.

KAHVE Ã‡AY ÃœLKENÄ°N BELKEMÄ°ÄžÄ°

Devlet BaÅŸkanÄ± Paul Kagame'nin 2000 yÄ±lÄ±nda gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±yla bugÃ¼n Afrika'nÄ±n en hÄ±zlÄ± geliÅŸen Ã¼lkelerinden biri haline gelen Ruanda'nÄ±n ekonomisi tarÄ±m, hayvancÄ±lÄ±k, madencilik ve turizme dayanÄ±yor.

Ruanda Ulusal Ä°statistik EnstitÃ¼sÃ¼ verilerine gÃ¶re, Ã¼lkenin 2016'da ekonomik bÃ¼yÃ¼mesi yÃ¼zde 5,9 olurken gayrisafi yurt iÃ§i hasÄ±lasÄ± da 9 milyar dolara yaklaÅŸtÄ±.

Toplam ticaret hacmi 2016'da 603,44 milyon dolara ulaÅŸan Ã¼lkenin ithalatÄ± 439,30 milyon dolar, ihracatÄ± ise 164,14 milyon dolar oldu. TÃ¼rkiye de Ruanda'nÄ±n toplam ticaret hacminden yÃ¼zde 10'luk paya sahip.

Bu dÃ¶nemde ihracat kalemlerinin en Ã¶nemlisini Ruanda kahvesi ve Ã§ayÄ± oluÅŸtururken altÄ±n ihracatÄ± da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±.

Ãœlke son 15 yÄ±lda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ticari reformlarla tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§ekiyor ve DÃ¼nya BankasÄ± ile diÄŸer uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n da Ã¶vgÃ¼sÃ¼nÃ¼ alÄ±yor.

BaÅŸkent Kigali'de TÃ¼rk inÅŸaat firmasÄ± Summa Group tarafÄ±ndan 1 yÄ±l gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede tamamlanan ve yaklaÅŸÄ±k 300 milyon dolara mal olan Kigali Kongre Merkezi (Kigali Convention Centre) ve otel kompleksi Ã¼lkenin sembolÃ¼ olarak kabul ediliyor.

DAÄž GORÄ°LLERÄ°NÄ°N ÃœLKESÄ° RUANDA

Ruanda'da Akagera Milli ParkÄ±, Nyungwe YaÄŸmur OrmanlarÄ± Milli ParkÄ± ve Volkanlar Milli ParkÄ± olmak Ã¼zere dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ã¼Ã§ ulusal park bulunuyor.

Volkanlar Milli ParkÄ±, ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± daÄŸ gorilleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor ve Afrika'nÄ±n en Ã¶nemli parklarÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor. Kigali SoykÄ±rÄ±m AnÄ±tÄ±, Kivu gÃ¶lÃ¼ kenarÄ±ndaki turistik tesisler ve Ã§eÅŸitli sanat galerileri de turistlerin ilgisini Ã§ekiyor.

Nehirler ve gÃ¶ller bakÄ±mÄ±ndan zengin olan Ruanda'da Ã¶zellikle Kagera, Akanyaru, Ruzizi ve Nyewarongo nehirleri Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

DoÄŸu Afrika'nÄ±n BÃ¼yÃ¼k GÃ¶ller BÃ¶lgesi'nde yer alan Ruanda'da irili ufaklÄ± 23 gÃ¶l bulunuyor.

SOYKIRIMIN Ä°ZLERÄ° SÄ°LÄ°NMEYE Ã‡ALIÅžILIYOR

Ruanda 5 idari yÃ¶netim bÃ¶lgesinden oluÅŸuyor. Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri 7 yÄ±lda bir yapÄ±lÄ±yor ve devlet baÅŸkanÄ±, baÅŸbakan ve kabinenin diÄŸer Ã¼yelerini atÄ±yor.

Ä°lk defa 2000 yÄ±lÄ±nda Ruanda Parlamentosu tarafÄ±ndan Devlet BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Kagame, 2003 ve 2010'da yapÄ±lan seÃ§imlerden de galip ayrÄ±ldÄ±.

Kagame'nin, 17 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± dÃ¶neminde birÃ§ok reforma imza attÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede soykÄ±rÄ±mÄ±n izlerinin silinmesi iÃ§in Ã¼lke bayraÄŸÄ±, milli marÅŸ ve yÃ¶netim yapÄ±sÄ±nda kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸikliklere gidildi.

Kimlik kartlarÄ±ndaki "Hutu" ve "Tutsi" ibareleri kaldÄ±rÄ±larak yerine "RuandalÄ±" ibaresi eklendi.

Ruanda devleti ve halkÄ±, 23 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanan korkunÃ§ soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan toplumsal barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlarken sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸin Ã¼lkeye soktuÄŸu etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bir kenara bÄ±rakarak Afrika'nÄ±n Singapur'u olma yolunda emin adÄ±mlarla ilerliyor.