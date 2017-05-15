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11:47, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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DiyarbakÄ±r'da 8. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde bomba paniÄŸi
DiyarbakÄ±r'da 8. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde bomba paniÄŸi

DiyarbakÄ±r'da 8. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde resmi bir kuruma ait servis aracÄ±nÄ±n altÄ±nda patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r 8. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na girmek isteyen sivil servis aracÄ±nÄ±n altÄ±na yerleÅŸtirilen, iÃ§inde amonyum nitrat ve Ã§ivi bulunan boru, gÃ¶revlilerin dikkati sayesinde imha edildi.

Merkez BaÄŸlar ilÃ§esindeki DiyarbakÄ±r 8. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na girmek isteyen bir kuruma ait sivil servis aracÄ±, nizamiyedeki gÃ¶revlilerce kontrol edildi.

1 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

GÃ¶revliler, altÄ±nda boru bulunduÄŸunu tespit ettikleri aracÄ± nizamiyeden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Ä°ncelemede, aracÄ±n altÄ±ndaki boruda amonyum nitrat ve Ã§ivi bulunduÄŸu belirlendi.

PatlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler fÃ¼nyeyle imha edildi, araÃ§ detaylÄ± inceleme iÃ§in emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Olayla ilgili bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 



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