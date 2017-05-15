TerÃ¶r operasyonlarÄ±nda bir haftalÄ±k bilanÃ§o

Ãœlke genelinde 8-15 MayÄ±s arasÄ±nda dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 52Â terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son bir haftada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 483 operasyon dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 118, DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla iki, FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bin 767, sol Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da dÃ¶rt zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Operasyonlarda 38'i Ã¶lÃ¼, 3'Ã¼ saÄŸ, 11'i teslim olmak Ã¼zere 52 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Bitlis, DiyarbakÄ±r, Mardin, Erzurum, KahramanmaraÅŸ, ÅžÄ±rnak, Siirt ve BingÃ¶l'de Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan 49 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara ile tuzaklanan 50 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 2 ton 71 kilogram patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde, 60 el bombasÄ±, 153'Ã¼ aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 170 silah ve 132 bin 297 muhtelif mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik 81 ilde 776 uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda 2 ton 9 kilogram esrar, 94 kilogram eroin, 308 kilogram kokain, 29 kilogram eroin, 1 kilogram metamfetamin, 4 kilogram sentetik uyuÅŸturucu, 12 kilogram afyon sakÄ±zÄ±, 65 bin 300 uyuÅŸturucu hap, 669 bin 704 paket kaÃ§ak sigara ve 79 ton 65 litre akaryakÄ±t geÃ§irildi, 2 bin 330 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AyrÄ±ca 81 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen "Narko Sokak" operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda, bin 238 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, TÃ¼rkiye genelinde 6 bin 73 okul ve Ã§evresinde 10 bin 273 personelin katÄ±lÄ±mÄ± ile "Ã‡ocuklarÄ±n KorunmasÄ±na YÃ¶nelik Denetim 2" uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 155'i denizlerde olmak Ã¼zere 5 bin 169 kiÅŸi yakalanÄ±rken bu kiÅŸilere organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla da 47 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FETÃ–/PDY, PKK/TAK, DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tler baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yapan, bu Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶ven, Ã¶rgÃ¼tler ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, halkÄ± kin, nefret ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk eden, devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaretlerde bulunan, devletin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve toplumun can gÃ¼venliÄŸine kast eden, nefret sÃ¶ylemleri iÃ§eren bin 341 sosyal medya hesabÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±larak, tespit edilen 558 kiÅŸiden 57â€™si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Av yasaklarÄ±nÄ±n 15 Nisan'da baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan umutlarÄ±nÄ± mezgit ve istavrit gibi dip balÄ±klarÄ±na baÄŸlayan balÄ±kÃ§Ä±lar, hamsi sÃ¼rpriziyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 1,7 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,6 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.
ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Gabar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerce tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandÄ±.
Ä°ran, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸimi memnuniyetle karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ãœlke genelinde 8-15 MayÄ±s arasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 52 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
DiyarbakÄ±r'da 8. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde resmi bir kuruma ait servis aracÄ±nÄ±n altÄ±nda patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi bulundu
BingÃ¶l'de araziye tuzaklanan 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
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