12:06, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na duvara Ä°ran'dan onay

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Behram KasÄ±mi, gÃ¼venlik amacÄ±yla TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesinden memnuniyet duyacaklarÄ±nÄ± belirtti.

KasÄ±mi, Tahran'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸa etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± duvarla ilgili soru Ã¼zerine, "Biz, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ± daha gÃ¼venli hale getirecek her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸimi memnuniyetle karÅŸÄ±larÄ±z." dedi.

TÃ¼rk makamlarÄ±nÄ±n kendilerini konuyla ilgili bilgilendirdiÄŸini sÃ¶yleyen KasÄ±mi, duvarÄ±n, sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda deÄŸil, TÃ¼rkiye topraklarÄ±nda yer alacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KasÄ±mi, sÃ¶z konusu planla ilgili daha geniÅŸ bir ÅŸekilde mÃ¼zakere etmeyi umduklarÄ±nÄ± aktararak, "Her halÃ¼karda, sÄ±nÄ±rlarÄ±n gÃ¼venliÄŸi hem bizim iÃ§in hem de TÃ¼rkler iÃ§in Ã¶nemli bir konu ve iki Ã¼lke bu amaÃ§ iÃ§in gerekli adÄ±mlarÄ± atmalÄ±." diye konuÅŸtu.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÄ±nÄ±ra duvar inÅŸasÄ±nÄ±n, Ä°ran'a karÅŸÄ± bir hareket deÄŸil, bÃ¶lge halkÄ± ve sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gerekli bir adÄ±m olduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸbakanlÄ±k Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Turan ise yaklaÅŸÄ±k 144 kilometrelik duvarÄ±n inÅŸasÄ± iÃ§in ihalenin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, inÅŸaatÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ekim ayÄ±nda tamamlamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.