'Filistinliler iÃ§in Nekbe hala devam ediyor'

Filistin'inÂ Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Faed Mustafa, KudÃ¼s'e ziyaretlerin KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼man kimliÄŸine vurgu ve Filistin halkÄ±na destek anlamÄ±na geldiÄŸini belirterek, "CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da sÃ¶ylediÄŸi gibi biz TÃ¼rklerin ziyaret iÃ§in KudÃ¼s'e akÄ±n ettiÄŸini gÃ¶rmek istiyoruz. KudÃ¼s'Ã¼ ziyaret etmek Filistinli mahkumlara destektir, onlarÄ± hapsedenlere deÄŸil." dedi.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mustafa, 4 MayÄ±s 1948'de Ä°srail'in Filistin topraklarÄ±nÄ± iÅŸgal ederek baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutmasÄ± nedeniyle "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen Nekbe hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Mustafa, her yÄ±l 15 MayÄ±s'ta anÄ±lan Nekbe'nin Filistin halkÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren bir tarih olduÄŸunu ifade ederek, "Nekbe dediÄŸimizde bir halkÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± musibet veya doÄŸal bir afet anlaÅŸÄ±lÄ±r. Fakat 1948'de Filistin halkÄ±na insan eliyle uygulanan bu musibet bÃ¼tÃ¼n doÄŸal afetlerden daha aÄŸÄ±r sonuÃ§lara neden oldu." diye konuÅŸtu.
Filistin'de 1948'de 1 milyon 460 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Mustafa, "siyonist Ã§etelerin" baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 800 bin Filistinlinin topraklarÄ±nÄ± terk ederek baÅŸka Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Mustafa, Nekbe'nin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aylarda 531 Filistin kÃ¶yÃ¼nÃ¼n tamamen yok edildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, 70'ten fazla katliamda 15 bin Filistinlinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
KayÄ±plarÄ±n, Filistin'de o dÃ¶nemde yaÅŸananlarÄ±n neden felaket anlamÄ±na gelen Nekbe ile adlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k ÅŸekilde ortaya koyduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Mustafa, "O tarihten sonra Filistinlilerin hayatlarÄ± tamamen deÄŸiÅŸti." dedi.
Mustafa, 1948'den sonra Filistin topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 78'inin iÅŸgale uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Filistin'de yaÅŸananlarÄ±n siyasi boyuttan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±larak sadece gÃ¶Ã§men meselesi haline getirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mustafa, Nekbe'nin hem Filistin'deki hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki 6 milyondan fazla Filistinli tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, Nekbe'nin aynÄ± zamanda Filistin topraÄŸÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n iÅŸareti anlamÄ±na geldiÄŸini kaydetti.
Nekbe'nin aynÄ± zamanda uluslararasÄ± topluma da Filistin halkÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±larÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±na ve yapÄ±lan zulÃ¼mlere son verilmesi gerektiÄŸi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Mustafa, Nekbe'nin anÄ±lmasÄ±nÄ±n Filistin halkÄ±na gÃ¼Ã§ verdiÄŸini dile getirdi.
Mustafa, Ä°srail'in kanun yoluyla Nekbe'nin anÄ±lmasÄ±nÄ± gayrimeÅŸru gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu tutumunun arkasÄ±nda anmanÄ±n Ä°srail'in haksÄ±z uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± eleÅŸtiri niteliÄŸinde olmasÄ±nÄ±n yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ä°srail'in, Filistinlilerin maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± unutacaÄŸÄ± beklentisi iÃ§inde olduÄŸunu, Ä°srail'in eski baÅŸbakanlarÄ±ndan Golde Meir'in de bu konuda, "Filistin genÃ§leri yaÅŸananlarÄ± zamanla unutur, yaÅŸlÄ±larÄ± ise zamanla Ã¶lÃ¼r." dediÄŸini anÄ±msatan Mustafa, "Bu konuda yanÄ±ldÄ±lar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o Filistinlilerin torunlarÄ± bugÃ¼n de bu davayÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor ve hiÃ§bir ÅŸekilde bunu unutmadÄ±lar. HaklarÄ±ndan ve topraklarÄ±ndan hiÃ§bir ÅŸekilde vazgeÃ§mediler. Ä°srail bir gÃ¼n iÅŸlediÄŸi bÃ¼tÃ¼n cinayetlerin hesabÄ±nÄ± verecektir." dedi.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mustafa, Filistin halkÄ±na 1948 ve 1967'de yapÄ±lanlarÄ±n da asla unutulmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Mustafa, TÃ¼rkiye-Filistin iliÅŸkilerinin kardeÅŸlik, sevgi ve saygÄ±ya dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n Ã¼zÃ¼lmesine Filistin halkÄ± da Ã¼zÃ¼lÃ¼r, TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n mutlu olmasÄ±na Filistin halkÄ± da mutlu olur." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'nin Filistin'e desteÄŸinin farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Mustafa, "Filistin, 15 Temmuz'da yaÅŸanan darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nce caddelere dÃ¶kÃ¼lerek kutlama yaptÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu darbe giriÅŸimi TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼mesini ve gÃ¼Ã§lenmesini hedef alan bir darbe giriÅŸimiydi." ifadesini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± KudÃ¼s VakÄ±flarÄ± Forumu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya deÄŸinen Mustafa, ErdoÄŸan'Ä±n KudÃ¼s hakkÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nÄ± takdir ettiklerini sÃ¶yledi.
Mustafa, ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ± Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami Hamdallah ile dinlediÄŸini aktararak, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma Ã§ok bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ±. AynÄ± zamanda Arap ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda da takdirle karÅŸÄ±landÄ±. Ä°srail'in yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k ÅŸekilde ortaya koyan SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± her zamanki gibi Ã§ok cesaretli bir konuÅŸma yaptÄ±." dedi.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mustafa, ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nda Gazze'ye uygulanan abluka, KudÃ¼s'te ezanÄ±n yasaklanmasÄ± ve Yahudi yerleÅŸimciler konularÄ±na deÄŸinerek Ä°srail'in yanlÄ±ÅŸ uygulamalarÄ±nÄ± dile getirdiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Fakat Ä°srail her zamanki gibi baÅŸkasÄ±nÄ± suÃ§layarak kendi suÃ§unu Ã¶rtmek istiyor. HiÃ§bir ÅŸekilde karÅŸÄ± tarafÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne kulak vermiyor. Bu ÅŸeklide de kendini haklÄ± gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Mustafa, Ä°srail'in uygulamalarÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸimleri yoluyla Filistinlileri yerlerinden etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bu durumun Nekbe'nin hala devam ettiÄŸi anlamÄ±na geldiÄŸini vurgulayarak, "1948'de Filistinlilere zulmeden zihniyet ile bugÃ¼nkÃ¼ zihniyet arasÄ±nda bir fark yok." ifadesini kullandÄ±.
Eskiden Filistinlilerin toplu katliamlara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugÃ¼n ise bu katliamÄ±n birer birer yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mustafa, "1948'de kÃ¶yleri toplu olarak yok ediyorlardÄ±. Åžimdi ise evleri tek tek yok ederek Filistinlilerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bitirmek istiyorlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Mustafa, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Bilim EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (UNESCO) YÃ¶netim Kurulu tarafÄ±ndan Ä°srail'in "iÅŸgalci gÃ¼Ã§" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edilmesine deÄŸinerek, "KudÃ¼s'Ã¼n Arap-MÃ¼slÃ¼man kimliÄŸine ve Mescid-i Aksa'nÄ±n MÃ¼slÃ¼manlara ait olduÄŸuna vurgu yapan bu tÃ¼r karalarÄ±n alÄ±nmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Filistinli BÃ¼yÃ¼kelÃ§i, TÃ¼rk halkÄ±na da Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da sÃ¶ylediÄŸi gibi biz TÃ¼rklerin ziyaret iÃ§in KudÃ¼s'e akÄ±n ettiÄŸini gÃ¶rmek istiyoruz." dedi.
KudÃ¼s'e yapÄ±lan ziyaretlerin KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼man kimliÄŸine vurgu ve Filistin halkÄ±na destek anlamÄ±na geldiÄŸini vurgulayan Mustafa, "KudÃ¼s'Ã¼ ziyaret etmek Filistinli mahkumlara bir destektir, onlarÄ± hapsedenlere deÄŸil." diye konuÅŸtu.
Mustafa, ayrÄ±ca Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlarÄ±n nerdeyse bir aydÄ±r aÃ§lÄ±k grevinde olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, Ä°srail'in Filistinli mahkumlarÄ± doÄŸal haklarÄ±ndan dahi mahrum bÄ±rakarak bÃ¼tÃ¼n meÅŸru istekleri reddettiÄŸini kaydetti.
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Liberya'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi ile genel seÃ§imlerin ekim ayÄ±nda yapÄ±labilmesi iÃ§in 45 milyon dolara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bildirildi
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Ä°srail'in kurulmasÄ± Filistinliler iÃ§in katliam ve sÃ¼rgÃ¼n hayatÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± anlamÄ±na geliyor, Filistinliler her yÄ±l bu gÃ¼nÃ¼ Nakba (bÃ¼yÃ¼k felaket) adÄ±yla anÄ±yor
Putin Suriyeli KÃ¼rtlerle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'Ankara'nÄ±n endiÅŸelenmesini gerektirecek bir durum yok' dedi.
Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kudra, baÅŸta kanser olmak Ã¼zere temel ilaÃ§larÄ±n yÃ¼zde 35'inin tÃ¼kendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
SaÄŸlÄ±k sistemi Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n eÅŸiÄŸinde olan Yemen'de son haftalarda koleraya baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesi endiÅŸeye yol aÃ§tÄ±
Filistin'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Mustafa, "Filistinliler iÃ§in Nekbe hala devam ediyor. 1948'de kÃ¶yleri toplu olarak yok ediyorlardÄ±. Åžimdi ise evleri tek tek yok ederek Filistinlilerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bitirmek istiyorlar" dedi
Ruanda, 1994'te Tutsilere karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan son yÄ±llardaki baÅŸarÄ±lÄ± yÃ¶netimi, huzuru ve bÃ¼yÃ¼yen ekonomisiyle uluslararasÄ± arenada "Afrika'nÄ±n Singapur'u" deniliyor.
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n aÃ§lÄ±k grevine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Fetih Hareketi Merkez Konseyi Ã¼yesi Mervan el-Bergusi, "kendisinin ve diÄŸer tutuklularÄ±n talepleri gerÃ§ekleÅŸene kadar aÃ§lÄ±k grevine" devam edeceÄŸini belirtti
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TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde aÃ§Ä±lan sergide Ä°stanbul Sanat ve Medeniyet VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡ebi'nin koleksiyonundan eserler yer alÄ±yor
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