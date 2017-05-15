SavaÅŸÄ±n penÃ§esindeki Yemen'de ÅŸimdi de kolera alarmÄ±

Ä°ki yÄ±ldan uzun sÃ¼redir iÃ§ savaÅŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± veÂ saÄŸlÄ±k sistemiÂ Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n eÅŸiÄŸinde olan Yemen'de son haftalardaÂ koleraya baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesi endiÅŸeye yol aÃ§Ä±yor.
Yemen'de ilk dalgasÄ± EylÃ¼l 2016'da baÅŸlayan ve Åžubat 2017'de gerileme dÃ¶nemine giren kolera salgÄ±nÄ± yeniden baÅŸ gÃ¶sterdi. Kolera nedeniyle son haftalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n, 5 ay sÃ¼ren ilk salgÄ±nda yaÅŸanan kayÄ±plarÄ± geÃ§mesi ikinci dalganÄ±n dahaÂ Ã¶lÃ¼mcÃ¼lÂ olabileceÄŸi sinyallerini veriyor.
Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, ekonomik ve insani krizlerin derinleÅŸtiÄŸi Ã¼lkede, saÄŸlÄ±k hizmetlerinde gÃ¶rÃ¼len aksaklÄ±klar ve Ã§Ã¶plerin toplanmamasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere yaÅŸanan Ã§eÅŸitli Ã§evre sorunlarÄ± da hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lmasÄ± konusundaki endiÅŸeleri artÄ±rÄ±yor.
Devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle Ã¼lke iÃ§inde yerinden edilmiÅŸ yaklaÅŸÄ±k 3 milyon kiÅŸi, temiz iÃ§me suyu bulunamamasÄ± ve atÄ±klarÄ±n toplanamamasÄ± nedeniyle her gÃ¼n koleraya yakalanma riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yor.
Sorunlu bÃ¶lgelerden kaÃ§an binlerce kiÅŸinin sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ± sonucu nÃ¼fusu artan baÅŸkent Sana, en Ã§ok kolera vakalarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kentler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Husilere baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k makamlarÄ±nÄ±n, Cumhuriyet, Es-Sebin ve Es-Sevra hastaneleri baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± hastaneleri koleraya yakalanan hastalara tahsis ettiÄŸi biliniyor.
UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin de Sana'daki Cumhuriyet Hastanesi'ne yaklaÅŸÄ±k 3 tonluk ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme yardÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu belirtiliyor.
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) SaÄŸlÄ±k Sistemleri yetkilisi Dr. Cemal NaÅŸir, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son iki haftada binlerce vakaya rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin kolera ve ÅŸiddetli ishal nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡evre sorununun hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir etken olduÄŸunu ifade eden NaÅŸir ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"EÄŸer su kirliliÄŸi, Ã§Ã¶p birikimi ve atÄ±klar gibi Ã§evre sorunlarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmazsa durum, ileride daha da kÃ¶tÃ¼ye gidecek. Bu ÅŸartlar altÄ±nda artan yaÄŸÄ±ÅŸlar, Ã§Ã¶p birikimi, sinek ve haÅŸerelerin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± gÃ¼venli olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len sularÄ±n da kirlenmesine ve kullanÄ±lamaz hale gelmesine yol aÃ§ar. Yaz aylarÄ±nÄ±n gelmesiyle artan sÄ±caklar da koleranÄ±n yayÄ±lmasÄ±na uygun ortamÄ± saÄŸlÄ±yor."
SaÄŸlÄ±k merkezlerinin sadece yÃ¼zde 45'inin tamamen hizmet vermesi ve maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmemesi nedeniyle saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± eksikliÄŸi yaÅŸanmasÄ±nÄ±n da saÄŸlÄ±k hizmetlerini olumsuz etkilediÄŸini ifade eden NaÅŸir, "HastalarÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetlerindeki aksaklÄ±klar nedeniyle bekletilmesi, diÄŸer insanlarÄ±n bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klara maruz kalmasÄ±na neden oluyor." dedi.
HastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lmasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyulduÄŸunu dile getiren NaÅŸir, "Bir bÃ¶lgeden baÅŸka bir bÃ¶lgeye gÃ¶Ã§ edenler ile yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle oluÅŸan su birikintileri de hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lmasÄ±nda bir baÅŸka etken." diye konuÅŸtu.
Sana'daki hastanelerden birinde Ã§alÄ±ÅŸan doktor Muhammed eÅŸ-Åžerabi de hÃ¼kÃ¼metin Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmak ve temiz iÃ§me suyu saÄŸlamak gibi hizmetlere Ã¶nem gÃ¶stermesi halinde hastalÄ±ÄŸÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nabileceÄŸini ifade etti.
"Ä°nsanlar ne yazÄ±k ki Ã¶nlenebilir hastalÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼yor" diyen Åžerabi, "EÄŸer hastalar ihtiyaÃ§larÄ± olan dozlarda ilaÃ§ alabilse ve karantina kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ yerleÅŸtirilebilse durum bu kadar korkutucu olmayacak." dedi.
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi DirektÃ¶rÃ¼ Dominik Stillhart, baÅŸkent Sana'da dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼lkede ciddi kolera salgÄ±nÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, Yemen SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, Ã¼lkenin 14 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana 8 bin 500 kiÅŸinin koleraya yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 115 kiÅŸinin de salgÄ±n nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildirmiÅŸti.
DSÃ–'nÃ¼n verilerine gÃ¶re, Ã¼lkede gÃ¶rÃ¼len bir Ã¶nceki salgÄ±nda ise 21 bin kiÅŸi hastalÄ±ÄŸa yakalanmÄ±ÅŸ, 103 kiÅŸi de hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â
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SaÄŸlÄ±k sistemi Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n eÅŸiÄŸinde olan Yemen'de son haftalarda koleraya baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesi endiÅŸeye yol aÃ§tÄ±
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Papua Yeni Gine'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, firar etmeye Ã§alÄ±ÅŸan 17 mahkumu vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
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