12:46, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Gazze'deki ilaÃ§ krizi artÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail'in yÄ±llardÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± abluka sebebiyle baÅŸta kanser ilaÃ§larÄ± olmak Ã¼zere temel ilaÃ§larÄ±n yÃ¼zde 35'inin tÃ¼kendiÄŸini bildirdi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, Gazze'deki saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lara iliÅŸkin dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Ä°srail'in uyguladÄ±ÄŸÄ± abluka nedeniyle temel ilaÃ§larda yÃ¼zde 35 azalma olduÄŸunu" ifade etti.

Bu ilaÃ§larÄ±n iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k oranda kanser ilaÃ§larÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Kudra, elektrik ve yakÄ±t krizi sebebiyle de hastanelerdeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n giderek zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kudra, Gazze Åžeridi'ndeki hastalarÄ±n tedavi haklarÄ±na yapÄ±lan bu "korsanlÄ±ÄŸa" karÅŸÄ± ulusal ve uluslararasÄ± ciddi bir duruÅŸ sergilenmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, "Her taraftan Gazze Åžeridi'nde krizin oluÅŸmasÄ± iÃ§in pusuya yatanlara karÅŸÄ± saÄŸlÄ±k hizmetlerinin gÃ¼ven ve istikrarÄ± garanti altÄ±na alÄ±nmalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Filistinli gruplar, milletvekilleri ve halktan destek isteyen Kudra, yerel, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± tÃ¼m ilgili kuruluÅŸlarÄ± da Gazze Åžeridi'ndeki hastalarÄ±n ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n acil giderilmesi iÃ§in harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.