12:55, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Putin'den Suriyeli KÃ¼rtler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama





Putin Suriyeli KÃ¼rtlerle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'Ankara'nÄ±n endiÅŸelenmesini gerektirecek bir durum yok' dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Rusya'nÄ±n Suriyeli KÃ¼rtlere silah saÄŸlamasÄ±na gerek yok. Suriyeli KÃ¼rtlerle iletiÅŸimi devam ettireceÄŸiz, Ankara'nÄ±n endiÅŸe etmesini gerektirecek bir durum yok" dedi.

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