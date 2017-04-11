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14:07, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi
Avrupa
12:55, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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Putin'den Suriyeli KÃ¼rtler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama
Putin'den Suriyeli KÃ¼rtler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

Putin Suriyeli KÃ¼rtlerle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'Ankara'nÄ±n endiÅŸelenmesini gerektirecek bir durum yok' dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Rusya'nÄ±n Suriyeli KÃ¼rtlere silah saÄŸlamasÄ±na gerek yok. Suriyeli KÃ¼rtlerle iletiÅŸimi devam ettireceÄŸiz, Ankara'nÄ±n endiÅŸe etmesini gerektirecek bir durum yok" dedi.



Ä°lgili Konular Suriye putin
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