Åžubat'ta iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu

TÃ¼rkiye'deÂ iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 1,7 puan yÃ¼kselerek yÃ¼zde 12,6'ya Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¶z konusu dÃ¶nemdeÂ iÅŸsiz sayÄ±sÄ±Â 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.Â
TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re,Â TÃ¼rkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 676 bin kiÅŸi artarak, 3 milyon 900 bin kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. AynÄ± dÃ¶nemde iÅŸsizlik oranÄ± 1,7 puan yÃ¼kselerek yÃ¼zde 12,6 oldu.
Av yasaklarÄ±nÄ±n 15 Nisan'da baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan umutlarÄ±nÄ± mezgit ve istavrit gibi dip balÄ±klarÄ±na baÄŸlayan balÄ±kÃ§Ä±lar, hamsi sÃ¼rpriziyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 1,7 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,6 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.
ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Gabar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerce tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandÄ±.
Ä°ran, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸimi memnuniyetle karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ãœlke genelinde 8-15 MayÄ±s arasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 52 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
DiyarbakÄ±r'da 8. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde resmi bir kuruma ait servis aracÄ±nÄ±n altÄ±nda patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi bulundu
BingÃ¶l'de araziye tuzaklanan 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§ ve TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan bÃ¶lgedeki uygulama, 15 gÃ¼n daha sÃ¼recek
ErdoÄŸan, Washington'da ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere, Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile TSÄ° 09.25'te Pekin'den ABD'ye hareket etti
Edirne Belediye BaÅŸkanÄ± Recep GÃ¼rkan, Ã¶z Ã§ekim yapmak iÃ§in yanÄ±na gelen bir kiÅŸinin yumruklu saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±
Ä°ngiliz mÃ¼zisyen Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye'nin, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir modeli, bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. UmarÄ±z bu bÃ¼yÃ¼me devam eder. TÃ¼rkiye ile gurur duyuyoruz" dedi
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Metin FeyzioÄŸlu tekrar seÃ§ildi
Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Alper ve makam ÅŸofÃ¶rÃ¼ AkÅŸehirli'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayla ilgili kamyonun ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve sahibi adliyeye sevk edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hatayâ€™da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ ElÃ§in'in ailesine taziye dileklerini iletti
Samsun ve Ordu'nun iÃ§ kesimleri ile Amasya ve Tokat'Ä±n kuzey ilÃ§elerinde akÅŸam saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor