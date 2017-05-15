12:53, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Åžubat'ta iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu





TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 1,7 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,6 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'deÂ iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 1,7 puan yÃ¼kselerek yÃ¼zde 12,6'ya Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¶z konusu dÃ¶nemdeÂ iÅŸsiz sayÄ±sÄ±Â 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.Â TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re,Â TÃ¼rkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 676 bin kiÅŸi artarak, 3 milyon 900 bin kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. AynÄ± dÃ¶nemde iÅŸsizlik oranÄ± 1,7 puan yÃ¼kselerek yÃ¼zde 12,6 oldu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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