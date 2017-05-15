13:15, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Haseke'de PYD ve DEAÅž'a operasyon yakÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Haseke Ulusal Devrim GÃ¼Ã§leri ve Muhalifleri TopluluÄŸu BaÅŸkanÄ± HiÅŸam el - Mustafa, PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin ve DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgeden temizlenmesi iÃ§in planlanan operasyonu kÄ±sa sÃ¼rede uygulamaya koyacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Mustafa yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Suriye'deki zulme karÅŸÄ± sivil kuruluÅŸlar olarak harekete geÃ§tiklerindeÂ PYD/PKK'nÄ±n BeÅŸÅŸar Esed yanlÄ±sÄ± bir politika izlediÄŸine ÅŸahit olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Esed'in yanÄ± sÄ±ra PYD/PKK'nÄ±n de bÃ¶lge halkÄ±na zulmettiÄŸini ifade eden Mustafa, rejimin ayakta kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yoÄŸun Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"ESED TERÃ–R Ã–RGÃœTLERÄ°NÄ°N OLUÅžMASINA ZEMÄ°N HAZIRLIYOR"

BÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steren bir diÄŸer Ã¶rgÃ¼t olan DEAÅž'Ä±n da en az PYD/PKK kadar bÃ¶lge halkÄ±na zulmedip, baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Mustafa, Haseke halkÄ±nÄ±n hasretle terÃ¶rden kurtulacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ beklediÄŸini aktardÄ±.

PYD/PKK'nÄ±n bÃ¶lge halkÄ±na zarar verdiÄŸini aktaran Mustafa, terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ±n sivil halkÄ±n canÄ±na ve malÄ±na kastettiÄŸini, eÅŸyalarÄ±nÄ± gasbettiÄŸini, genÃ§leri "zorunlu askerlik" adÄ± altÄ±nda silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

Mustafa, Suriye'de huzurun oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in birbirinden farklÄ± olmayan DEAÅž ve PYD/PKK gibi terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ±n bertaraf edilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin oluÅŸmasÄ±na Esed'in zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

"OPERASYON YAKIN"

Mustafa, topluluk olarak, Haseke merkezi bÃ¶lge halkÄ±, aÅŸiretleri ve siyasi parti temsilcileriyle biraraya gelerek yeni bir mÃ¼cadele safhasÄ±na girmeye karar verdiklerini belirtti.

PYD/PKK'nÄ±n bÃ¶lgenin demografik yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸarak hakimiyet kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Mustafa, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DEAÅž ve PYD/PKK anlaÅŸmalÄ± bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± birbirlerinin varlÄ±klarÄ±nÄ± desteklemektedir. Haseke halkÄ±nÄ±n yÃ¼zde 70'ini Araplar teÅŸkil etmektedir. Biz de o gÃ¼cÃ¼ temsil ediyoruz. Haseke iÃ§in yeniden Ã¶rgÃ¼tlendik ve yeni mÃ¼cadele yÃ¶ntemiyle faaliyete geÃ§eceÄŸiz. Siyasi ve askeri kanadÄ±mÄ±z var. Kendi gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle topraklarÄ±mÄ±z iÃ§in savaÅŸmaya hazÄ±rÄ±z. Haseke'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizleme operasyonun baÅŸlamasÄ± yakÄ±ndÄ±r."