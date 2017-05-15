13:28, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

BalÄ±kÃ§Ä±lara av yasaÄŸÄ± sonrasÄ± 'hamsi' sÃ¼rprizi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Av yasaklarÄ±nÄ±n 15 Nisan'da baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan umutlarÄ±nÄ±Â mezgit ve istavritÂ gibi dip balÄ±klarÄ±na baÄŸlayan balÄ±kÃ§Ä±lar,Â hamsi sÃ¼rpriziyleÂ karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Sinop aÃ§Ä±klarÄ±nda denize aÃ§Ä±lan balÄ±kÃ§Ä±lar, limana yaklaÅŸÄ±k 5 kasa hamsiyle dÃ¶ndÃ¼. Hem av yasaÄŸÄ± olmasÄ± hem de hamsi sezonu olmamasÄ±na karÅŸÄ±n aÄŸlara takÄ±lan az miktardaki hamsi, kilogramÄ± 13 liradan satÄ±ÅŸa sunuldu.

Sinop-Kastamonu Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifleri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ali Bayrak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, az Ã§Ä±kan hamsinin vatandaÅŸlar iÃ§in tadÄ±mlÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Hamsinin aÄŸlara takÄ±lmasÄ±nÄ±n balÄ±kÃ§Ä±lar iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k bir sÃ¼rpriz olduÄŸuna iÅŸaret eden Bayrak, "Hamsi zaman zaman uzatma dediÄŸimiz aÄŸlara takÄ±labiliyor. Ã‡ok az miktarda olsa dahi bu dÃ¶nemde hamsinin avlanmasÄ± biraz sÃ¼rpriz oldu. Sezonun baÅŸlayacaÄŸÄ± 1 EylÃ¼l tarihine kadar bÃ¶yle az miktarda Ã§Ä±kan balÄ±klarla idare edeceÄŸiz. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bu dÃ¶nemde daha Ã§ok havuz balÄ±klarÄ±nÄ± tercih edebilirler. Deniz balÄ±klarÄ±na gÃ¶re fiyatlarÄ± daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olabiliyor." ifadesini kullandÄ±.

Sinop'ta tezgahlarda barbunya balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kilogramÄ± 35, mezgit 13, istavrit 20, iskorpit ise 30 liradan satÄ±ÅŸa sunuluyor.