Ladin'in oÄŸlundan intikam yemini iddiasÄ±

13:23, 15 Mayıs 2017 Pazartesi

Ladin'in oğlundan intikam yemini iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Usame bin Ladin 'in oğlunun babasını öldürdükleri için batıya intikam yemini ettiği öne sürüldü.

Eski bir FBI ajanı Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in El Kaide lideri olmaya hazırlandığı uyarısında bulundu.

9/11 terör saldırılarından sonra FBI'ın el Kaide araştırmacısı olan Ali Soufan, bin Ladin'in Pakistan birliğinden ele geçirilen belgeleri inceledi.

Şimdi 28 yaşında olduğu hesaplanan Hamza bin Ladin'in, "Kendimi çelikte dövülmüş olarak görüyorum." dediği iddia edildi.

Soufan, Hamza'nın birkaç yıldır görmediği babasını yazdığı bir mektup hakkında CBS Haber'e açıklamalarda bulundu.

Soufan mektupta: "Ona şunu anlatıyor:" Her bakışını hatırlıyorum ... bana verdiğin her kelimeyi, bana verdiğin her gülümsemeyi. " denildiğini belirtti. Oğul Hamza'da liderlik potansiyeli olduğunu söyledi.

Bin Ladin'in oğlu da bu yıl ocak ayında ABD terör listesine alındı. Ancak oğul Hamza İngiltere'de oturma izni ile yaşıyor.

Hamza bin Ladin ile yüz yüze görüştüğünü söyleyen Soufan, "Erken başlarda liderlik becerileri sergileyen çocuktu, El Kaide için poster bir çocuktu ... ve bu propaganda videolarıyla donatılmış El Kaide üyeleri için, onlara çok şey ifade ediyor" dedi.

"Hamza da babası gibi geliyor" diyen Soufan,"Son gönderdiği mesajında, konuşmasını babasının konuşma metni kullanarak, Usama bin Ladin'in kullandığı terminolojiyi kullanarak yaptı" açıklamasında bulundu.

Hamza bin Ladin'in son iki yılda batıya saldırı çağrısı yapan dört sesli mesaj kaydettiği öne sürüldü.

Ses kayıtları halindeki mesajlarda temelde Amerikan halkının hedeflendiğini belirten FBI araştırmacısı mesajda, " Babamıza yaptıklarınız için intikam alacağız ... Irak ... Afganistan "... hepsi için intikam alacağız" dediğini kaydetti.

Babasını öldüren ABD'den öç alma tehdidi yapan Hamza bin Ladin'in "Hepimiz Usame'yiz" başlıklı 21 dakikalık konuşmasında küresel militan grubu ile mücadeleye devam sözü verdiği belirtildi.

Usame bin Ladin'in ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmesinden altı yıl sonra Soufan, El Kaide'nin "her zamankinden daha güçlü" olduğunu söyledi.