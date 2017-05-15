13:23, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Ladin'in oÄŸlundan intikam yemini iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Usame bin Ladin 'in oÄŸlunun babasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri iÃ§in batÄ±ya intikam yemini ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Eski bir FBI ajanÄ± Usame bin Ladin'in oÄŸlu Hamza bin Ladin'in El Kaide lideri olmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

9/11 terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra FBI'Ä±n el Kaide araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± olan Ali Soufan, bin Ladin'in Pakistan birliÄŸinden ele geÃ§irilen belgeleri inceledi.

Åžimdi 28 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu hesaplanan Hamza bin Ladin'in, "Kendimi Ã§elikte dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼yorum." dediÄŸi iddia edildi.

Soufan, Hamza'nÄ±n birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r gÃ¶rmediÄŸi babasÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± bir mektup hakkÄ±nda CBS Haber'e aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Soufan mektupta: "Ona ÅŸunu anlatÄ±yor:" Her bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yorum ... bana verdiÄŸin her kelimeyi, bana verdiÄŸin her gÃ¼lÃ¼msemeyi. " denildiÄŸini belirtti. OÄŸul Hamza'da liderlik potansiyeli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bin Ladin'in oÄŸlu da bu yÄ±l ocak ayÄ±nda ABD terÃ¶r listesine alÄ±ndÄ±. Ancak oÄŸul Hamza Ä°ngiltere'de oturma izni ile yaÅŸÄ±yor.

Hamza bin Ladin ile yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Soufan, "Erken baÅŸlarda liderlik becerileri sergileyen Ã§ocuktu, El Kaide iÃ§in poster bir Ã§ocuktu ... ve bu propaganda videolarÄ±yla donatÄ±lmÄ±ÅŸ El Kaide Ã¼yeleri iÃ§in, onlara Ã§ok ÅŸey ifade ediyor" dedi.

"Hamza da babasÄ± gibi geliyor" diyen Soufan,"Son gÃ¶nderdiÄŸi mesajÄ±nda, konuÅŸmasÄ±nÄ± babasÄ±nÄ±n konuÅŸma metni kullanarak, Usama bin Ladin'in kullandÄ±ÄŸÄ± terminolojiyi kullanarak yaptÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Hamza bin Ladin'in son iki yÄ±lda batÄ±ya saldÄ±rÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan dÃ¶rt sesli mesaj kaydettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ses kayÄ±tlarÄ± halindeki mesajlarda temelde Amerikan halkÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini belirten FBI araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± mesajda, " BabamÄ±za yaptÄ±klarÄ±nÄ±z iÃ§in intikam alacaÄŸÄ±z ... Irak ... Afganistan "... hepsi iÃ§in intikam alacaÄŸÄ±z" dediÄŸini kaydetti.

BabasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren ABD'den Ã¶Ã§ alma tehdidi yapan Hamza bin Ladin'in "Hepimiz Usame'yiz" baÅŸlÄ±klÄ± 21 dakikalÄ±k konuÅŸmasÄ±nda kÃ¼resel militan grubu ile mÃ¼cadeleye devam sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi belirtildi.

Usame bin Ladin'in ABD Ã¶zel kuvvetleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden altÄ± yÄ±l sonra Soufan, El Kaide'nin "her zamankinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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