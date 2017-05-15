13:45, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Liberya 'seÃ§imler' iÃ§in 45 milyon dolar arÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Liberya'daki devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi ve genel seÃ§imin masrafÄ±nÄ±n 45 milyon olduÄŸu belirtildi

Ulusal SeÃ§im Komisyonu (NEC) BaÅŸkanÄ± Lamin Lighe, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede ekimde dÃ¼zenlenmesi planlananÂ devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi ve genel seÃ§imler kapsamÄ±ndaki nakliye, seÃ§men eÄŸitimi, oy pusulasÄ± ve diÄŸer ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in 45 milyon dolar gerektiÄŸini belirtti.

Bu paranÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n Liberya yÃ¶netimi tarafÄ±ndan temin edildiÄŸiniÂ kaydeden Lighe, ayrÄ±ca Avrupa BirliÄŸi, Ä°sviÃ§re ve UluslararasÄ± SeÃ§im Sistemi VakfÄ±nÄ±n da seÃ§im sÃ¼recine destek sÃ¶zÃ¼ verdiklerini vurguladÄ±.

Ã–te yandan senatodaki 19 Ã¼ye, mevcut BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joseph Boakai'yi katÄ±lacaÄŸÄ± devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda destekleyeceklerini duyurdu.

Liberya'da halk tarafÄ±ndan seÃ§ilmiÅŸ ilk kadÄ±n Devlet BaÅŸkanÄ± olan Ellen Johnson Sirleaf'Ä±n ekim ayÄ±nda anayasa gereÄŸi gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halk yeni devlet baÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek Ã¼zere sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.Â Ä°ki kez baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Sirleaf, kadÄ±nÄ±n toplum iÃ§indeki rolÃ¼nÃ¼n gÃ¼Ã§lendirilmesine yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lardan dolayÄ± 2011 yÄ±lÄ±nda Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ ile onurlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.