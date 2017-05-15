Liberya 'seÃ§imler' iÃ§in 45 milyon dolar arÄ±yor

Liberya'daki devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi ve genel seÃ§imin masrafÄ±nÄ±n 45 milyon olduÄŸu belirtildi
Ulusal SeÃ§im Komisyonu (NEC) BaÅŸkanÄ± Lamin Lighe, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede ekimde dÃ¼zenlenmesi planlananÂ devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi ve genel seÃ§imler kapsamÄ±ndaki nakliye, seÃ§men eÄŸitimi, oy pusulasÄ± ve diÄŸer ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in 45 milyon dolar gerektiÄŸini belirtti.
Bu paranÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n Liberya yÃ¶netimi tarafÄ±ndan temin edildiÄŸiniÂ kaydeden Lighe, ayrÄ±ca Avrupa BirliÄŸi, Ä°sviÃ§re ve UluslararasÄ± SeÃ§im Sistemi VakfÄ±nÄ±n da seÃ§im sÃ¼recine destek sÃ¶zÃ¼ verdiklerini vurguladÄ±.
Ã–te yandan senatodaki 19 Ã¼ye, mevcut BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joseph Boakai'yi katÄ±lacaÄŸÄ± devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda destekleyeceklerini duyurdu.
Liberya'da halk tarafÄ±ndan seÃ§ilmiÅŸ ilk kadÄ±n Devlet BaÅŸkanÄ± olan Ellen Johnson Sirleaf'Ä±n ekim ayÄ±nda anayasa gereÄŸi gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halk yeni devlet baÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek Ã¼zere sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.Â Ä°ki kez baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Sirleaf, kadÄ±nÄ±n toplum iÃ§indeki rolÃ¼nÃ¼n gÃ¼Ã§lendirilmesine yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lardan dolayÄ± 2011 yÄ±lÄ±nda Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ ile onurlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Liberya'da devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi ile genel seÃ§imlerin ekim ayÄ±nda yapÄ±labilmesi iÃ§in 45 milyon dolara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bildirildi
El Kaide'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Usame bin Ladin'in oÄŸlunun ABD'den intikam yemini ettiÄŸi ses kaydÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FBI ajanÄ± grubun eskisinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu iddia etti
Haseke Ulusal Devrim GÃ¼Ã§leri ve Muhalifleri TopluluÄŸu BaÅŸkanÄ± Mustafa, PKK/PYD'nin ve DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgeden temizlenmesi iÃ§in planlanan operasyonu kÄ±sa sÃ¼rede uygulamaya koyacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°srail'in kurulmasÄ± Filistinliler iÃ§in katliam ve sÃ¼rgÃ¼n hayatÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± anlamÄ±na geliyor, Filistinliler her yÄ±l bu gÃ¼nÃ¼ Nakba (bÃ¼yÃ¼k felaket) adÄ±yla anÄ±yor
Putin Suriyeli KÃ¼rtlerle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'Ankara'nÄ±n endiÅŸelenmesini gerektirecek bir durum yok' dedi.
Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kudra, baÅŸta kanser olmak Ã¼zere temel ilaÃ§larÄ±n yÃ¼zde 35'inin tÃ¼kendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
SaÄŸlÄ±k sistemi Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n eÅŸiÄŸinde olan Yemen'de son haftalarda koleraya baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesi endiÅŸeye yol aÃ§tÄ±
Filistin'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Mustafa, "Filistinliler iÃ§in Nekbe hala devam ediyor. 1948'de kÃ¶yleri toplu olarak yok ediyorlardÄ±. Åžimdi ise evleri tek tek yok ederek Filistinlilerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bitirmek istiyorlar" dedi
Ruanda, 1994'te Tutsilere karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan son yÄ±llardaki baÅŸarÄ±lÄ± yÃ¶netimi, huzuru ve bÃ¼yÃ¼yen ekonomisiyle uluslararasÄ± arenada "Afrika'nÄ±n Singapur'u" deniliyor.
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n aÃ§lÄ±k grevine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Fetih Hareketi Merkez Konseyi Ã¼yesi Mervan el-Bergusi, "kendisinin ve diÄŸer tutuklularÄ±n talepleri gerÃ§ekleÅŸene kadar aÃ§lÄ±k grevine" devam edeceÄŸini belirtti
Papua Yeni Gine'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, firar etmeye Ã§alÄ±ÅŸan 17 mahkumu vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Pekin'de dÃ¼zenlenen KuÅŸak ve Yol UluslararasÄ± Ä°ÅŸ BirliÄŸi Forumuâ€™nda barÄ±ÅŸ, kalkÄ±nma ve refah iÃ§in Ã¼lkelerin ortak hareket etmesi gerektiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
Malezya'ya kaÃ§ak getirilen 330 egzotik kaplumbaÄŸa bulundu
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde aÃ§Ä±lan sergide Ä°stanbul Sanat ve Medeniyet VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡ebi'nin koleksiyonundan eserler yer alÄ±yor
Kuzey Kore'nin yeni fÃ¼ze denemesini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek amacÄ±yla BMGK'nÄ±n yarÄ±n toplanacaÄŸÄ± bildirildi
BatÄ± Åžeria'daki yerel seÃ§imlerde kesin olmayan resmi sonuÃ§lara gÃ¶re baÄŸÄ±msÄ±zlar Ã§oÄŸunluÄŸu kazandÄ±