Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik ziyaretine izin Ã§Ä±kmadÄ±

Alman milletvekillerinin TÃ¼rkiyeâ€™ninÂ Ä°ncirlikâ€™tekiÂ askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ ziyaret etme taleplerinin bu sÃ¼reÃ§te uygun bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Diplomatik kaynaklar, Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik'teki askeri Ã¼sse ziyaret talebinin "bu sÃ¼reÃ§te uygun gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini" ifade etti.
Alman basÄ±nÄ±nda, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°ncirlikâ€™teki askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillerine izin verilmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haberler yer almÄ±ÅŸtÄ±.
GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l da 7 Alman parlamenter Ã¼ssÃ¼ ziyaret etmek istemiÅŸ, Ankara ilk etapta bu talebi reddetmiÅŸti. Alman parlamenterin mÃ¼zakereler sonucu 4 Ekim 2016'da Ã¼ssÃ¼ ziyaret etmelerine izin Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
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Ordu'nun Ãœnye Ä°lÃ§esi'nde bulunan 8 katlÄ± 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Otelde bulunan mÃ¼ÅŸteriler ve Ã§alÄ±ÅŸanlar tahliye edilirken kÄ±sa sÃ¼reli panik oldu.
Ä°ngiliz ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve yorumcu Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretÃ§iye bakÄ±yor. Bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam ve sanÄ±rÄ±m BatÄ± bu konuda tek kelime edemez" dedi
UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Arslan, "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda Kervan Projesinin TÃ¼rkiye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6'sÄ± tutuklu 15 askeri personelin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 49 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Alman milletvekillerinin TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°ncirlikâ€™teki askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ ziyaret etme taleplerinin bu sÃ¼reÃ§te uygun bulunmamasÄ± nedeniyle reddedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
Av yasaklarÄ±nÄ±n 15 Nisan'da baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan umutlarÄ±nÄ± mezgit ve istavrit gibi dip balÄ±klarÄ±na baÄŸlayan balÄ±kÃ§Ä±lar, hamsi sÃ¼rpriziyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 1,7 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,6 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.
ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Gabar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerce tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandÄ±.
Ä°ran, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸimi memnuniyetle karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§ ve TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan bÃ¶lgedeki uygulama, 15 gÃ¼n daha sÃ¼recek