DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:18, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
14:05, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik ziyaretine izin Ã§Ä±kmadÄ±
Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik ziyaretine izin Ã§Ä±kmadÄ±

Alman milletvekillerinin TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°ncirlikâ€™teki askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ ziyaret etme taleplerinin bu sÃ¼reÃ§te uygun bulunmamasÄ± nedeniyle reddedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Alman milletvekillerinin TÃ¼rkiyeâ€™ninÂ Ä°ncirlikâ€™tekiÂ askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ ziyaret etme taleplerinin bu sÃ¼reÃ§te uygun bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Diplomatik kaynaklar, Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik'teki askeri Ã¼sse ziyaret talebinin "bu sÃ¼reÃ§te uygun gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini" ifade etti.

Alman basÄ±nÄ±nda, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°ncirlikâ€™teki askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillerine izin verilmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haberler yer almÄ±ÅŸtÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l da 7 Alman parlamenter Ã¼ssÃ¼ ziyaret etmek istemiÅŸ, Ankara ilk etapta bu talebi reddetmiÅŸti. Alman parlamenterin mÃ¼zakereler sonucu 4 Ekim 2016'da Ã¼ssÃ¼ ziyaret etmelerine izin Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Â 

Â 

Â 



Ä°lgili Konular Almanya TÃ¼rkiye incirlik
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Beykoz'da kaza 9 yaralÄ±
Beykoz'da kaza: 9 yaralÄ±

Beykoz'da hafriyat kamyonuyla 2 minibÃ¼sÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±
5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde korkutan yangÄ±n
5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde korkutan yangÄ±n

Ordu'nun Ãœnye Ä°lÃ§esi'nde bulunan 8 katlÄ± 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Otelde bulunan mÃ¼ÅŸteriler ve Ã§alÄ±ÅŸanlar tahliye edilirken kÄ±sa sÃ¼reli panik oldu.
Yusuf Ä°slam'dan batÄ±ya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± tepkisi
Yusuf Ä°slam'dan batÄ±ya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± tepkisi

Ä°ngiliz ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve yorumcu Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretÃ§iye bakÄ±yor. Bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam ve sanÄ±rÄ±m BatÄ± bu konuda tek kelime edemez" dedi
Ä°pek Yolu'na 'Kervan Projesi' hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±
Ä°pek Yolu'na 'Kervan Projesi' hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Arslan, "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda Kervan Projesinin TÃ¼rkiye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.
Kars'ta darbe sanÄ±klarÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
Kars'ta darbe sanÄ±klarÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6'sÄ± tutuklu 15 askeri personelin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Ã‡anakkale de 49 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkaleâ€™de 49 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 49 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik ziyaretine izin Ã§Ä±kmadÄ±
Alman milletvekillerinin Ä°ncirlik ziyaretine izin Ã§Ä±kmadÄ±

Alman milletvekillerinin TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°ncirlikâ€™teki askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ ziyaret etme taleplerinin bu sÃ¼reÃ§te uygun bulunmamasÄ± nedeniyle reddedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
BalÄ±kÃ§Ä±lara av yasaÄŸÄ± sonrasÄ± 'hamsi' sÃ¼rprizi
BalÄ±kÃ§Ä±lara av yasaÄŸÄ± sonrasÄ± 'hamsi' sÃ¼rprizi

Av yasaklarÄ±nÄ±n 15 Nisan'da baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan umutlarÄ±nÄ± mezgit ve istavrit gibi dip balÄ±klarÄ±na baÄŸlayan balÄ±kÃ§Ä±lar, hamsi sÃ¼rpriziyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±
Åžubat'ta iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu
Åžubat'ta iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu

TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 1,7 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,6 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.
Gabar'da patlama yaralÄ± askerler var
Gabar'da patlama, yaralÄ± askerler var

ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Gabar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerce tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandÄ±.
TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na duvara Ä°ran'dan onay
TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na duvara Ä°ran'dan onay

Ä°ran, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸimi memnuniyetle karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TerÃ¶r operasyonlarÄ±nda bir haftalÄ±k bilanÃ§o
TerÃ¶r operasyonlarÄ±nda bir haftalÄ±k bilanÃ§o

Ãœlke genelinde 8-15 MayÄ±s arasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 52 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
DiyarbakÄ±r'da 8 Ana Jet ÃœssÃ¼'nde bomba paniÄŸi
DiyarbakÄ±r'da 8. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde bomba paniÄŸi

DiyarbakÄ±r'da 8. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde resmi bir kuruma ait servis aracÄ±nÄ±n altÄ±nda patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi bulundu
BingÃ¶l'de 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
BingÃ¶l'de 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi

BingÃ¶l'de araziye tuzaklanan 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
Gaziantep'te quot Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi quot uygulamasÄ±
Gaziantep'te "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±

BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§ ve TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan bÃ¶lgedeki uygulama, 15 gÃ¼n daha sÃ¼recek
DoÄŸu Anadolu'ya saÄŸanak uyarÄ±sÄ±
DoÄŸu Anadolu'ya saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

DoÄŸu Anadolu'da saÄŸanak ve kuvvetli rÃ¼zgar bekleniyor

Haberler

Ä°ncirlik'te gÃ¶revli ABD askeri Ã¶lÃ¼ bulundu
Ä°ncirlik'te gÃ¶revli ABD askeri Ã¶lÃ¼ bulundu

UHÄ°M'den "Ä°ncirlik denetlensin" talebi
UHÄ°M'den quot Ä°ncirlik denetlensin quot talebi

Bakan IÅŸÄ±k: Ä°ncirlik NATO Ã¼ssÃ¼ deÄŸil
Bakan IÅŸÄ±k Ä°ncirlik NATO Ã¼ssÃ¼ deÄŸil

Ä°ncirlik'in kapanmasÄ± gÃ¼ndemde yok
Ä°ncirlik'in kapanmasÄ± gÃ¼ndemde yok

Ä°brahim KalÄ±n'dan Ä°ncirlik aÃ§Ä±klamasÄ±
Ä°brahim KalÄ±n'dan Ä°ncirlik aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°ncirlik'te Musul hareketliliÄŸi
Ä°ncirlik'te Musul hareketliliÄŸi

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye Ä°ncirlik baskÄ±sÄ± iddiasÄ±
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye Ä°ncirlik baskÄ±sÄ± iddiasÄ±

"Ä°ncirlik Rusya'ya da aÃ§Ä±lacak" iddiasÄ±
quot Ä°ncirlik Rusya'ya da aÃ§Ä±lacak quot iddiasÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 