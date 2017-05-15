Ã‡anakkaleâ€™de 49 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Åžubat'ta iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu

TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 1,7 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,6 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.