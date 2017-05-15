Ã‡anakkaleâ€™de 49 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 49 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren AyvacÄ±k Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Bademli kÃ¶yÃ¼ AcÄ±dere mevkisindeki sahile operasyon dÃ¼zenledi.
Operasyonda Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu Suriye, Afganistan, Ã‡in, KÃ¼ba ve Eritre uyruklu 49 kaÃ§ak yakalandÄ±.
MinibÃ¼slerle AyvacÄ±k Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen yabancÄ± uyruklular, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan AyvacÄ±k YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezine teslim edildi.
Ordu'nun Ãœnye Ä°lÃ§esi'nde bulunan 8 katlÄ± 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Otelde bulunan mÃ¼ÅŸteriler ve Ã§alÄ±ÅŸanlar tahliye edilirken kÄ±sa sÃ¼reli panik oldu.
Ä°ngiliz ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve yorumcu Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretÃ§iye bakÄ±yor. Bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam ve sanÄ±rÄ±m BatÄ± bu konuda tek kelime edemez" dedi
UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Arslan, "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda Kervan Projesinin TÃ¼rkiye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6'sÄ± tutuklu 15 askeri personelin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 49 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Alman milletvekillerinin TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°ncirlikâ€™teki askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ ziyaret etme taleplerinin bu sÃ¼reÃ§te uygun bulunmamasÄ± nedeniyle reddedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi
Av yasaklarÄ±nÄ±n 15 Nisan'da baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan umutlarÄ±nÄ± mezgit ve istavrit gibi dip balÄ±klarÄ±na baÄŸlayan balÄ±kÃ§Ä±lar, hamsi sÃ¼rpriziyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 1,7 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,6 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 676 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 900 bin kiÅŸi oldu.
ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Gabar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerce tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandÄ±.
Ä°ran, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸimi memnuniyetle karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ãœlke genelinde 8-15 MayÄ±s arasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonlarÄ±nda 52 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
DiyarbakÄ±r'da 8. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde resmi bir kuruma ait servis aracÄ±nÄ±n altÄ±nda patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi bulundu
BingÃ¶l'de araziye tuzaklanan 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi
BeÅŸkÄ±lÄ±Ã§ ve TÃ¼rkyurdu arasÄ±nda kalan bÃ¶lgedeki uygulama, 15 gÃ¼n daha sÃ¼recek