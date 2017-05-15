14:13, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Hristiyan anti-Balaka BM misyonuna saldÄ±rdÄ±





Hristiyan anti-Balaka silahlÄ± grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda BM'ye baÄŸlÄ± bir mavi bereliyle Ã§ok sayÄ±da sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hristiyan anti-Balaka silahlÄ± grubunun dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda Ã§ok sayÄ±da sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ãœlkede gÃ¶rev yapan BM Ä°stikrar Misyonu'nun (MINUSCA) yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, anti-Balaka Ã¼yelerinin Ã¼lkenin gÃ¼neydoÄŸusundaki Bangassu bÃ¶lgesinde sivillere ve MINUSCA yerleÅŸkesine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±da Fas kÃ¶kenli bir mavi bereli asker ile Ã§ok sayÄ±da sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â belirtildi. Sivillerin olayÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§tÄ±klarÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaÅŸanan son olaylar, Ã¼lkedeki gÃ¼venlik durumunun kÄ±rÄ±lgan bir yapÄ±ya sahip olduÄŸunun gÃ¶stergesi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada deÄŸerlendirmelerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nayarak olayÄ±n faillerinin yargÄ± Ã¶nÃ¼nde hesap vermesi iÃ§in yetkililerden bir an Ã¶nce soruÅŸturma baÅŸlatmalarÄ±nÄ± istedi. Guterres, ayrÄ±ca mavi berelilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n savaÅŸ suÃ§u sayÄ±labileceÄŸine dikkati Ã§ekerek, bu olayla son bir haftada Ã¶ldÃ¼rÃ¼len mavi bereli sayÄ±sÄ±nÄ±n 6'ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. MÃ¼slÃ¼man Seleka silahlÄ± grubunun, AralÄ±k 2012'de yÃ¶netime karÅŸÄ± ayaklanmasÄ±yla Ã¼lkede siyasi kriz baÅŸ gÃ¶stermiÅŸ, anti-Balaka ile Seleka Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda binlerce kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Siyasi kriz, 14 Åžubat 2016'daki devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imiyle sona ermiÅŸti ancak Ã¼lke zaman zaman ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne oluyor. Â

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