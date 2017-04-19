Kars'ta darbe sanÄ±klarÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Kars'ta FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddia edilen, o dÃ¶nem 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± 1. Mekanize Piyade Taburu'nda gÃ¶revli eski BinbaÅŸÄ±Â Deniz YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 6'sÄ± tutuklu 15 askeri personel, ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.
Kars 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada tutuklu yargÄ±lanan eski BinbaÅŸÄ± YiÄŸitbaÅŸ, uzman Ã§avuÅŸlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat DÃ¼lger, Rahim Vurucu, tutuksuz 7 sanÄ±k ile avkatlarÄ± ve tanÄ±klarÄ± hazÄ±r bulundu.
Tutuklu yargÄ±lanan eski ÃœsteÄŸmen Evren BektaÅŸ ise duruÅŸmaya Van T Tipi Cezaevinden Sesli ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±.
Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savunma yapan sanÄ±klardan eski BinbaÅŸÄ± YiÄŸitbaÅŸ, birliÄŸine 13 Temmuz'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu tarihten itibaren birliÄŸe terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde istihbarat geldiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
15 Temmuz gecesi saat 22.30 civarÄ±nda aranmasÄ± ve birliÄŸe gelmesi gerektiÄŸinin sÃ¶ylenmesi Ã¼zerine kÄ±ÅŸlaya gittiÄŸini ifade eden YiÄŸitbaÅŸ, "KÄ±ÅŸlaya geldiÄŸimde zÄ±rhlÄ± araÃ§lar Ã§alÄ±ÅŸÄ±r vaziyette ve hareketlilik vardÄ±. Tabur komutanÄ± araÃ§lara binilmesi emrini vererek herkesin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ± yerleri sÃ¶yledi. Ben Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Ã‡evik Kuvvet yerleÅŸkesine gÃ¶revlendirildim. Buraya giderek buranÄ±n gÃ¼venliÄŸini aldÄ±m." diye konuÅŸtu.
YiÄŸitbaÅŸ, bir sÃ¼re sonra yerleÅŸkeye gelen vatandaÅŸlarÄ±n kendilerine tepki gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.
"Burada askerlere ÅŸarjÃ¶r takma emrini verdim ama emrim olmadan ateÅŸ etmeme emrini de verdim." diyen YiÄŸitbaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"VatandaÅŸlar, korna Ã§alarak tepki gÃ¶steriyordu, kimisi 'Asker kÄ±ÅŸlaya' kimisi 'En bÃ¼yÃ¼k asker bizim asker' sloganlarÄ± atÄ±yordu. Tugay KomutanÄ± Yarbay Ali Ercan OrmanoÄŸlu'nu aradÄ±m, vatandaÅŸlarÄ±n geldiÄŸini ve niye geldiÄŸini sordum. Kendisi bana hiÃ§bir cevap vermedi. Askerleri uyararak mÃ¼nakaÅŸaya girmemelerini sÃ¶yledim. Saat 01.30'da vatandaÅŸlar, kalabalÄ±klaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada camilerden sela okunuyordu. VatandaÅŸlara durumu izah ettim, emniyete destek olmak iÃ§in geldiÄŸimizi sÃ¶yledim.
OlaylarÄ±n terÃ¶r olayÄ±, Gezi olaylarÄ±na benzer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve araÃ§lara bindik."
OrmanoÄŸlu'nun polislerce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± darbe giriÅŸimine iliÅŸkin baÅŸka bir dava kapsamÄ±nda tutuklu olan Kurmay BaÅŸkanÄ± Yarbay Serkan Polat'Ä±n kendilerini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan YiÄŸitbaÅŸ, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:
"Kurmay BaÅŸkanÄ± Yarbay Polat, beni arayarak nerede olduÄŸumu sordu. KÄ±ÅŸlaya doÄŸru gittiÄŸimizi sÃ¶yleyince 'KardeÅŸim, senin orada ne iÅŸin var? Tabur komutanÄ±n rehin alÄ±ndÄ±, git, onu kurtar.' dedi. Polat, 'Taburun emir komutasÄ± sende, git, kurtar.' dedi, ben de 'Ä°nsanlarÄ± mÄ± Ã¶ldÃ¼receÄŸim, polisleri mi ezeceÄŸim?' dedim. O da 'Evet kardeÅŸim, gerekirse insanlarÄ± da Ã¶ldÃ¼receksin, emniyeti de yÄ±kacaksÄ±n, komutanÄ±n nerede olduÄŸunu bulup onu getireceksin.' dedi.
Askerlere konuyu sÃ¶yledim, kimisi 'Ä°stifa ederiz.' dedi ve emirlere uymayarak geri dÃ¶ndÃ¼k."
YiÄŸitbaÅŸ, darbeyi vatandaÅŸlardan Ã¶ÄŸrendikten sonra herhangi bir eylemde bulunmadÄ±klarÄ±nÄ± beyan ederek tahliyesini istedi.
SanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±yla devam eden duruÅŸma nedeniyle adliye Ã§evresindeki geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri devam ediyor.
Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 103 sayfalÄ±k iddianamede tutuklu bulunan eski BinbaÅŸÄ± Deniz YiÄŸitbaÅŸ, eski ÃœsteÄŸmen Evren BektaÅŸ, eski uzman Ã§avuÅŸlar Abdulrahim Kaya, Mehmet Acar, Murat DÃ¼lger, Rahim Vurucu ile tutuksuz 9 uzman Ã§avuÅŸ, "sanÄ±k" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor.
FETÃ–/PDY'nin ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶rgÃ¼tÃ¼n devlet kurumlarÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki (TSK) yapÄ±lanmasÄ± ile darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda yaÅŸananlar hakkÄ±nda bilgiler aktarÄ±lan iddianamede, darbe giriÅŸiminde eski Genelkurmay Personel Planlama Daire BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Mehmet PartigÃ¶Ã§ tarafÄ±ndan "Harekat YÄ±ldÄ±rÄ±m" adÄ± altÄ±nda "Yurtta Sulh Konseyi BaÅŸkanÄ±" imzasÄ±yla Kars'a gÃ¶nderilen sÄ±kÄ±yÃ¶netim direktifine gÃ¶re dÃ¶nemin 14. Mekanize Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ali AvcÄ±'nÄ±n Kars'ta "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi anlatÄ±lÄ±yor.
Ä°ddianamede, darbe giriÅŸiminin, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti hÃ¼kÃ¼metinin ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n FETÃ–/PDY karÅŸÄ±sÄ±ndaki emin duruÅŸu ile TÃ¼rk milletinin, tank veya tÃ¼fek dinlemeden Ã¶zgÃ¼r iradesine yapÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan bu darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼ bertaraf etmek iÃ§in kahramanca direnmesi sayesinde baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±yor.
14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± 1. Mekanize Piyade Taburu'nda gÃ¶revli eski BinbaÅŸÄ± YiÄŸitbaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 6'sÄ± tutuklu 15 askeri personelin "Anayasa'yÄ± ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "hÃ¼kÃ¼meti ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olma" suÃ§undan da 10 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapsi talep ediliyor.
Ordu'nun Ãœnye Ä°lÃ§esi'nde bulunan 8 katlÄ± 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Otelde bulunan mÃ¼ÅŸteriler ve Ã§alÄ±ÅŸanlar tahliye edilirken kÄ±sa sÃ¼reli panik oldu.
Ä°ngiliz ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve yorumcu Yusuf Ä°slam, "TÃ¼rkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretÃ§iye bakÄ±yor. Bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam ve sanÄ±rÄ±m BatÄ± bu konuda tek kelime edemez" dedi
UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Arslan, "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda Kervan Projesinin TÃ¼rkiye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6'sÄ± tutuklu 15 askeri personelin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
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