Galibaf, Reisi lehine seÃ§imden Ã§ekildi

Ä°ran'da Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan Tahran Belediye BaÅŸkanÄ±Â Muhammed BakÄ±r Galibaf, Ä°brahim Reisi lehine seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸi duyurdu.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in Lider Ali Hamaney'e baÄŸlÄ± AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi (AKK) tarafÄ±ndan belirlenen 6 adaydan muhafazakar siyasetÃ§i Galibaf yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Devrim cephesi ve deÄŸerlerini korumak iÃ§in Reisi lehine adaylÄ±ktan Ã§ekiliyorum." ifadelerini kullandÄ±.
SeÃ§imlere 4 gÃ¼n kala, muhafazakar kanatta Reisi ve Mustafa Mirselim kalÄ±rken, Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakar ve reformistlerin cephesinde CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°shak Cihangiri ve Mustafa HaÅŸimiteba bulunuyor.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Edouard Philippeâ€™i baÅŸbakan olarak seÃ§ti.
Yunanistanâ€™da denizciler, hÃ¼kÃ¼metin kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine karÅŸÄ± grev kararÄ± aldÄ±.
BelÃ§ika'da Ä°slami usÃ¼llere gÃ¶re hayvan kesimini yasaklayan tasarÄ±ya Katolik Kilisesi yetkililerinden tepki geldi
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke iline baÄŸlÄ± RÄ±malan bÃ¶lgesinde bir gazeteciyi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistin'de Nekbe'nin 69'uncu yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Ã§eÅŸitli etkinlikler yapÄ±ldÄ±
AB Komisyonu, Aspen Pharma'nÄ±n kanser ilaÃ§larÄ± fiyatlarÄ±na yÃ¶nelik resmi soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°ran'da Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan muhafazakarlara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Galibaf, Reisi lehine seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸini duyurdu
Arap Meclisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ubeydi, "Bir yÄ±ldan beri ablukaya maruz kalmasÄ±ndan dolayÄ± insanlarÄ±n zor ÅŸartlar altÄ±nda hayat mÃ¼cadelesi verdiÄŸi Havice ilÃ§esi ve ilÃ§eye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerin afet bÃ¶lgesi ilan edilmesini istiyoruz" dedi
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El Kaide'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Usame bin Ladin'in oÄŸlunun ABD'den intikam yemini ettiÄŸi ses kaydÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FBI ajanÄ± grubun eskisinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu iddia etti
Haseke Ulusal Devrim GÃ¼Ã§leri ve Muhalifleri TopluluÄŸu BaÅŸkanÄ± Mustafa, PKK/PYD'nin ve DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgeden temizlenmesi iÃ§in planlanan operasyonu kÄ±sa sÃ¼rede uygulamaya koyacaklarÄ±nÄ± bildirdi
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Putin Suriyeli KÃ¼rtlerle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'Ankara'nÄ±n endiÅŸelenmesini gerektirecek bir durum yok' dedi.
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SaÄŸlÄ±k sistemi Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n eÅŸiÄŸinde olan Yemen'de son haftalarda koleraya baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesi endiÅŸeye yol aÃ§tÄ±