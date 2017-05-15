14:49, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Galibaf, Reisi lehine seÃ§imden Ã§ekildi





Ä°ran'da Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan muhafazakarlara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Galibaf, Reisi lehine seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri adaylarÄ±ndan Tahran Belediye BaÅŸkanÄ±Â Muhammed BakÄ±r Galibaf, Ä°brahim Reisi lehine seÃ§imlerden Ã§ekildiÄŸi duyurdu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in Lider Ali Hamaney'e baÄŸlÄ± AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi (AKK) tarafÄ±ndan belirlenen 6 adaydan muhafazakar siyasetÃ§i Galibaf yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Devrim cephesi ve deÄŸerlerini korumak iÃ§in Reisi lehine adaylÄ±ktan Ã§ekiliyorum." ifadelerini kullandÄ±. SeÃ§imlere 4 gÃ¼n kala, muhafazakar kanatta Reisi ve Mustafa Mirselim kalÄ±rken, Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakar ve reformistlerin cephesinde CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°shak Cihangiri ve Mustafa HaÅŸimiteba bulunuyor.

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