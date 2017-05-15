15:00, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Filistin'de Nekbe'nin 69. yÄ±lÄ±nda etkinlikler | FOTO





Filistin'de Nekbe'nin 69'uncu yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Ã§eÅŸitli etkinlikler yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nekbe'nin 69'uncu yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyleÂ BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlenen etkinlikler kapsamÄ±nda, Nekbe'yi Anma Komitesinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Ramallah'ta yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi. Eski Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Yasir Arafat'Ä±n anÄ±t mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeden baÅŸlayan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, aÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma Ã§adÄ±rÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Yasir Arafat MeydanÄ±'nda sona erdi. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lanlar, Filistin bayraklarÄ± ve Ã¼zerinde "dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±" yazan siyah flamalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra 1948'de gÃ¶Ã§ ettirildikleri topraklarÄ±na dÃ¶nmenin sembolÃ¼ olan "maket anahtarlar" taÅŸÄ±dÄ±. "Ä°RADEMÄ°ZÄ° KIRAMAYACAKLAR" Yasir Arafat MeydanÄ±'nda da Filistinlilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±yla ilgili farklÄ± gruplardan temsilciler konuÅŸma yaptÄ±.Â Nekbe'yi Anma Komitesi KoordinatÃ¶rÃ¼ Muhammed Alyan, konuÅŸmasÄ±nda "HalkÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k felaketin Ã¼zerinden 69 yÄ±l geÃ§ti. Ä°ÅŸgalciler bizi Ã¶ldÃ¼rmeye, tutuklamaya, evlerimizi yÄ±kmaya devam ediyor olabilirler ancak bizim dÃ¶nme ve devlet kurma hayalimizi gerÃ§ekleÅŸtirme konusundaki irademizi kÄ±ramayacaklar." dedi. Filistinliler, 14 MayÄ±s 1948'de Ä°srail'in iÅŸgal ettiÄŸi Filistin topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulmasÄ± nedeniyle 15 MayÄ±s'Ä± Nekbe (BÃ¼yÃ¼k Felaket) olarak anÄ±yor.Â

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