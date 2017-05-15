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14:40, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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KerkÃ¼klÃ¼ Araplardan "Havice'yi kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
KerkÃ¼klÃ¼ Araplardan

Arap Meclisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ubeydi, "Bir yÄ±ldan beri ablukaya maruz kalmasÄ±ndan dolayÄ± insanlarÄ±n zor ÅŸartlar altÄ±nda hayat mÃ¼cadelesi verdiÄŸi Havice ilÃ§esi ve ilÃ§eye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerin afet bÃ¶lgesi ilan edilmesini istiyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KerkÃ¼k'teki Araplar, 3 yÄ±ldan bu yana DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde olan kente baÄŸlÄ± Havice ilÃ§esinin kurtarÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

KerkÃ¼k'teki AraplarÄ± bir araya getiren yerel siyasi kuruluÅŸ "Arap Meclisi" binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Ã¼yeler, abluka sebebiyle aÃ§lÄ±k oranÄ±nÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede toplum Ã¶lÃ¼mlerin meydana gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°lÃ§eye bir yÄ±ldan bu yana giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Arap Meclisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yasin el-Ubeydi, ''Bir yÄ±ldan beri ablukaya maruz kalmasÄ±ndan dolayÄ± insanlarÄ±n zor ÅŸartlar altÄ±nda hayat mÃ¼cadelesi verdiÄŸi Havice ilÃ§esi ve ilÃ§eye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerin afet bÃ¶lgesi ilan edilmesini istiyoruz.'' dedi.

''HAVÄ°CE'NÄ°N KURTARILMASI IRAK'IN GÃœVENDE OLMASI DEMEKTÄ°R''

Ä°lÃ§enin kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n Irak'Ä±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ettiÄŸini belirten Ubeydi, ''Havice ilÃ§esi ve ilÃ§eye baÄŸlÄ± Zap, Abbasi, Multaka, ReÅŸad ve RÄ±yad nahiyeleri sadece KerkÃ¼k iÃ§in deÄŸil tÃ¼m Irak'Ä±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ã¶nem arz etmektedir." diye konuÅŸtu.

"Havice'yi kurtarma operasyonu" iÃ§in merkezi hÃ¼kÃ¼mete baskÄ± yapmak amacÄ±yla geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenleyeceklerini belirten Arap Meclisi Ã¼yesi Ä°smail el-Hadidi de ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Havice operasyonunun baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in baÅŸta merkezi hÃ¼kÃ¼met olmak Ã¼zere tÃ¼m taraflara baskÄ± yapmak amacÄ±yla geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenlemeye hazÄ±rlanÄ±yoruz. Havice ilÃ§esinin kontrolÃ¼nÃ¼ elinde tutan DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sadece KerkÃ¼k iÃ§in deÄŸil Salahaddin iline baÄŸlÄ± Tuzhurmatu ve KerkÃ¼k'Ã¼n birÃ§ok bÃ¶lgesi iÃ§in de tehdittir."

Ä°lÃ§e ve ilÃ§eye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde yaÅŸayanlarÄ±n son bir yÄ±ldÄ±r kaderlerine terk edildiÄŸini vurgulayan Arap Meclisi Ã¼yesi Hatem et-Tai ise ''BÃ¶lge halkÄ± hiÃ§ bu kadar zorluk ve aÃ§lÄ±k krizi yaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±. GÄ±da maddeleri ve stoklarÄ±n tÃ¼kendiÄŸi Havice ilÃ§esi ve ilÃ§eye baÄŸlÄ± yÃ¼zlerce kÃ¶ydeki insanlar aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele ediyor. Operasyon bir an Ã¶nce baÅŸlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bÃ¶lgeden toplu Ã¶lÃ¼m haberleri alabiliriz." ifadelerini kullandÄ±.

Tai, ilÃ§enin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in BaÄŸdat'taki merkezi yÃ¶netim ve Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) bir an Ã¶nce harekete geÃ§mesi gerektiÄŸini belirtti.



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