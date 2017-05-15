15:08, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

PYD, Suriye'nin kuzeyinde gazeteci kaÃ§Ä±rdÄ±





PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke iline baÄŸlÄ± RÄ±malan bÃ¶lgesinde bir gazeteciyi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) internet sitesinde yayÄ±mlanan habere gÃ¶re, KDP'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Erbil merkezli Zagros/ARK Televizyonu muhabiri Barzan Hasan Lilani, Haseke iline baÄŸlÄ± RÄ±malan bÃ¶lgesinde PYD/PKK Ã¼yelerince kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±.Â Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi (ENKS) Ãœyesi HÃ¼seyin Hal, "PKK'ya baÄŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ maskeli bir grup silahlÄ± militan, muhabir Barzan Hasan Lilani'yi RÄ±malan'da kaÃ§Ä±rdÄ±. Militanlar, Lilani'yi plakasÄ±z bir araca zorla bindirip bilinmeyen bir yere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼." dedi.Â Hal, Lilani'yi kaÃ§Ä±ranlarÄ±n ENKS aleyhine slogan attÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Gazetecinin kardeÅŸi Gulal Hasan Lilani ise, "KardeÅŸim, dÃ¼n RÄ±malan bÃ¶lgesinde kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Åžimdiye kadar kendisinden hiÃ§bir haber alamadÄ±k." diye konuÅŸtu. Zagros/ARK Televizyonu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halid Ali de muhabirlerinin Suriye'nin kuzeyinde kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. PYD/PKK'nÄ±n eylemini ÅŸiddetle kÄ±nayan Ali, Lilani'nin en kÄ±sa sÃ¼rede serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Ä°lgili Konular pyd pkk Suriye

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.