15:00, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

AB'den kanser ilacÄ± fiyatÄ±na soruÅŸturma





AB Komisyonu, Aspen Pharma'nÄ±n kanser ilaÃ§larÄ± fiyatlarÄ±na yÃ¶nelik resmi soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, GÃ¼ney Afrika merkezli kÃ¼resel ilaÃ§ firmasÄ± Aspen Pharma ÅŸirketinin kanser ilaÃ§larÄ±ndaki fiyat uygulamalarÄ±na yÃ¶nelik resmi soruÅŸturma baÅŸlatma kararÄ± aldÄ±. AB Komisyonu, Aspen Pharmaâ€™nÄ±n kanser ilaÃ§larÄ± fiyatlandÄ±rmasÄ±na yÃ¶nelik resmi soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. YapÄ±lacak incelemede, AB Komisyonu, ÅŸirketin hayat kurtaran 5 farklÄ± kanser ilacÄ±ndaki fiyat uygulamalarÄ±yla piyasadaki hakim pozisyonunu kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±p kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racak. AB Komisyonu'na, sÃ¶z konusu ÅŸirketin kanser ilaÃ§larÄ±nÄ±n fiyatlarÄ±nÄ± birkaÃ§ kat artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde ÅŸikayetler yÃ¶nlendiriliyordu. AB'de faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketlerin sektÃ¶rlerinde rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleme yetkisi Ã¼ye Ã¼lke kurumlarÄ±yla beraber AB Komisyonu'nda da bulunuyor. AB Komisyonu, sÃ¶z konusu incelemede kartel gibi rekabete veya antitrÃ¶st yasalarÄ±na aykÄ±rÄ± bir durum tespit ederse, buna son veriyor ve firmalara yÃ¼ksek para cezalarÄ± uyguluyor.

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