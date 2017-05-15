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16:17, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi
Avrupa
15:16, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

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BelÃ§ika'daki Hristiyanlardan MÃ¼slÃ¼manlara destek
BelÃ§ika'daki Hristiyanlardan MÃ¼slÃ¼manlara destek

BelÃ§ika'da Ä°slami usÃ¼llere gÃ¶re hayvan kesimini yasaklayan tasarÄ±ya Katolik Kilisesi yetkililerinden tepki geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika'daki Valonya bÃ¶lgesinin parlamentosunun dini usullere gÃ¶re hayvan kesiminin yasaklanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki tasarÄ±sÄ±na Ã¼lkedeki Katolik Kilisesi baÅŸpapazÄ± tepki gÃ¶sterdi.

BelÃ§ika'daki Roma Katolik Kilisesi BaÅŸpapazÄ± Jozef de Kesel, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bildiride, BelÃ§ikalÄ± yetkililere insanlarÄ±n temel dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini gÃ¶z ardÄ± etmeme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

MÃ¼slÃ¼manlar ve Musevilerin dini usullere gÃ¶re yaptÄ±ÄŸÄ± kesimlerin sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da hayvanÄ± ektilediÄŸini belirten Kesel, tartÄ±ÅŸÄ±lan tasarÄ±nÄ±n MÃ¼slÃ¼man ve Musevi vatandaÅŸlarÄ±n hayat tarzlarÄ±nÄ± ve gÄ±da tÃ¼ketimine iliÅŸkin kurallarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

HayvanlarÄ±n durumunun da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Hristiyan din adamÄ±, "HayvanlarÄ±n Ã§ektiÄŸi acÄ±nÄ±n en aza indirilmesi gerektiÄŸini biz de kabul ediyoruz. Ancak gÄ±da endÃ¼strisinde yetkililerin odaklanmasÄ± gereken hijyen ve kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin Ã§ok daha ciddi sorunlar bulunuyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Valonya Parlamentosu Ã‡evre Komisyonu'nda iki hafta Ã¶nce oy birliÄŸiyle kabul edilen yasak kararÄ±nÄ±n 17 MayÄ±s'ta Genel Kurul'da da onaylanmasÄ± durumunda Ä°slami ve Musevi usullere gÃ¶re kesim, 1 EylÃ¼l 2019'da sona erecek.

Koyun ve sÄ±ÄŸÄ±rlarÄ±n ÅŸoklanmadan kesilmesinin yasaklanmasÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ siyasi partilerin desteÄŸiyle geÃ§mesine kesin gÃ¶zle bakÄ±lÄ±yor. TasarÄ±yÄ± destekleyen siyasiler, "HayvanlarÄ±n kesilme anÄ±nda acÄ± Ã§ekmesini engellemek istiyoruz." diyerek kendilerini savunurken, MÃ¼slÃ¼man ve Museviler ise yasaÄŸa tepki gÃ¶steriyor.

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