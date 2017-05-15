15:34, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Yusuf Ä°slam'dan batÄ±ya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœnlÃ¼ Ä°ngiliz ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve yorumcuÂ Yusuf Ä°slam, "Â "TÃ¼rkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretÃ§iye bakÄ±yor. Bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam ve sanÄ±rÄ±m BatÄ± bu konuda tek kelime edemez. Hatta bunu ima etmemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±r." dedi.

TÃ¼rkÃ§e baskÄ±sÄ±, iki gÃ¼n Ã¶nce okuyucuyla buluÅŸan kitabÄ± "Neden Hala Gitar TaÅŸÄ±yorum-Cat Stevens'Ä±n Yusuf'a Ruhani YolculuÄŸu"nun tanÄ±tÄ±mÄ± amacÄ±yla TÃ¼rkiye'de bulunan sanatÃ§Ä± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir dÃ¶nem eline almadÄ±ÄŸÄ± gitarÄ± bir sÃ¼re sonra yeniden Ã§almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n bundan Ã§ok daha fazlasÄ± olduÄŸunu belirtti.

MÃ¼slÃ¼man olduktan sonra hayatÄ±nÄ±n kÃ¶klÃ¼ bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸtiÄŸine dikkati Ã§eken sanatÃ§Ä±, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"Ä°slam sadece cuma gÃ¼nÃ¼ ya da haftanÄ±n belli bir gÃ¼nÃ¼ iÃ§in ibadet edilen bir din deÄŸil. Ä°slamda, hem yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± hem de ahireti dÃ¼ÅŸÃ¼nmek durumundasÄ±nÄ±z. Ä°lk Ã¶nce kÄ±z arkadaÅŸlardan vazgeÃ§tim ve evlendim. Bu da yeterince bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸiklikti. Helal gÄ±da yemeye baÅŸladÄ±m. Vejetaryendim. Yeniden et yemeye baÅŸladÄ±m. NasÄ±l ibadet edileceÄŸini, Kuran'Ä± okumayÄ± ve Kuran'Ä±n ArapÃ§a ne anlama geldiÄŸini Ã¶ÄŸrendim. Benim iÃ§in bu Ã§ok Ã¶nemliydi. Ä°slamda farklÄ± mezhepler vardÄ±. Ben MÃ¼slÃ¼man olarak bÃ¼yÃ¼mediÄŸim iÃ§in mezhebim yoktu. BÃ¶ylece kendi yolumu bulmam gerekiyordu. BÃ¼tÃ¼n bunlar da benim adÄ±ma eÄŸitim anlamÄ±na geliyordu. KÃ¼fÃ¼rlÃ¼ konuÅŸmayÄ±, yalan sÃ¶ylemeyi bÄ±raktÄ±m. Daha dÃ¼rÃ¼st biri olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m."

Yusuf Ä°slam, Ä°slam'Ä± seÃ§mesinin ardÄ±ndan BatÄ± medyasÄ± tarafÄ±ndan engellendiÄŸine vurgu yaparak, bu nedenle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸimi ve gÃ¼zellikleri kimsenin Ã¶ÄŸrenemediÄŸini dile getirdi.

"TURNE, MÃœZÄ°KAL, ALBÃœM VE KÄ°TAP HAZIRLIÄžI VAR"

Yeni projelerine de deÄŸinen sanatÃ§Ä±, bu yÄ±l Avustralya ve GÃ¼ney Afrika'ya turne iÃ§in gideceÄŸini sÃ¶yleyerek, "BatÄ± iÃ§in bir mÃ¼zikal yapacaÄŸÄ±m. Ã‡ocuklar iÃ§in her bÃ¶lÃ¼mde yeni bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸreten ve kendi mÃ¼ziÄŸimi iÃ§eren bir Ã§izgi filme baÅŸladÄ±m. Bir de daha kapsamlÄ± bir kitap iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°nÅŸallah eylÃ¼lde Ã§Ä±kacak bir albÃ¼m hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±m var. Bu albÃ¼mdeki ÅŸarkÄ±larÄ±mdan birinde Yunus Emre'nin dizelerine yer verdim. AÅŸkÄ±n bana ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan dizeler (Gel gÃ¶r beni aÅŸk neyledi). Ã‡ok gÃ¼zel sÃ¶zler. Ä°ngilizce olarak ve bilinenden biraz farklÄ± kulandÄ±m. GÃ¼zel ÅŸarkÄ±lar var ama bu albÃ¼m Ã¶zellikle de Ã§ocuklar iÃ§in gÃ¼zel mesajlar veren bir albÃ¼m olacak." dedi.

"TÃœRKÄ°YE, SURÄ°YELÄ° 3 MÄ°LYON ZÄ°YARETÃ‡Ä°YE BAKIYOR"

TÃ¼rkiye iÃ§in her ÅŸeyin daha da iyiye gittiÄŸine dikkati Ã§eken sanatÃ§Ä±, "TÃ¼rkiye MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ± iÃ§in bir iyi bir rol model." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°ngiliz sanatÃ§Ä±, Suriye'de yaÅŸananlara da iÅŸaret ederek, "TÃ¼rkiye, Suriyeli 3 milyon ziyaretÃ§iye bakÄ±yor. Bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam ve sanÄ±rÄ±m BatÄ± bu konuda tek kelime edemez. Hatta bunu ima etmemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, Amerika sadece 40 bin kiÅŸi alÄ±yor. Bu gerÃ§ekten ÅŸunu gÃ¶steriyor, insan haklarÄ± sloganÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler iÃ§in olduÄŸundan daha fazla anlam ifade ediyor TÃ¼rkiye'de. Bununla da gurur duyuyorum." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

TÃ¼rkiye'de Ã§ok rahat olduÄŸunu sÃ¶yleyen Yusuf Ä°slam, ziyarete ailesiyle birlikte geldiÄŸini ve ailece TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.