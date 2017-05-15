15:35, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde korkutan yangÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ordu Ãœnye'de AtatÃ¼rk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ã¼zerinde bulunan 8 katlÄ± 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± KalÄ±bya World adlÄ± otelin mutfaÄŸÄ±nda bilinmeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede yayÄ±lÄ±rken dumanlar tÃ¼m oteli sardÄ±. YangÄ±nÄ±n fark edilmesi ardÄ±ndan otelde bulunun mÃ¼ÅŸteriler ve Ã§alÄ±ÅŸan personel, hemen tahliye edildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere mÃ¼dahale etti. Otelin Ã§evresinde de geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±. Ã–nlem amacÄ±yla Ã§evredeki binalar boÅŸaltÄ±ldÄ±.

Olay yerine gelen Ordu Valisi Ä°rfan BalkanlÄ±oÄŸlu, Ãœnye KaymakamÄ± Ãœmit HÃ¼seyin GÃ¼ney de yapÄ±lan sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile ilgili bilgi aldÄ±. Alevler kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken soÄŸutma iÅŸleminin devam ettiÄŸi belirtildi. YangÄ±nla ilgili polis tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.