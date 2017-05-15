Beykoz'da kaza: 1 Ã¶lÃ¼ 10 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Åžile yolunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi yaralandÄ±.

Beykoz'a baÄŸlÄ± ReÅŸadiye kÃ¶yÃ¼nden Åžile istikametine giden 34 RJH 94 plakalÄ± R.S. idaresindeki okul servis minibÃ¼sÃ¼ ile karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen G.A. yÃ¶netimindeki 34 KRZ 53 plakalÄ± hafriyat kamyonu Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.Â Kamyon daha sonra aynÄ± istikamette seyir halinde olan N.Z. yÃ¶netimindeki 34 BD 1792 minibÃ¼se Ã§arparak devrildi.Â

KazanÄ±n ardÄ±ndan Ã§evredeki vatandaÅŸlar, saÄŸlÄ±k ekipleri ve itfaiyeye durumu bildirdi. MinibÃ¼s iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸanÂ ve itfaiye ekiplerince kurtarÄ±lan N.Z, ambulansla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada hayatÄ±nÄ± kaybetti. N.Z'nin kullandÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼ste bulunan yaralÄ±lar Sait Bayraktar ve Orhan Kur da hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Ã–ÄŸrenci servisindeki 8 Ã¶ÄŸrenci de Ã‡ekmekÃ¶y'deki Ã¶zel bir hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.