15:58, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Yunanistanâ€™da denizciler grev yapacak





Yunanistanâ€™da denizciler, hÃ¼kÃ¼metin kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine karÅŸÄ± grev kararÄ± aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan Denizciler Federasyonundan (PNO) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yarÄ±n saat 00.01â€™de baÅŸlayacak grev kapsamÄ±nda tÃ¼m gemilerin 24 saat limanlarda baÄŸlÄ± kalacaÄŸÄ± belirtildi. Grev nedeniyle ana karayla adalar arasÄ±ndaki gemi baÄŸlantÄ±sÄ± kesilecek. AÃ§Ä±klamada, Yunanistan hÃ¼kÃ¼metinin kreditÃ¶rleriyle yaptÄ±ÄŸÄ±, ek kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine iliÅŸkin Ã¶n anlaÅŸmanÄ±n geri alÄ±nmasÄ± ve denizcilik sektÃ¶rÃ¼ndeki iÅŸsizliÄŸin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi gerektiÄŸi kaydedildi. Yunan hÃ¼kÃ¼meti, kurtarma paketi Ã§erÃ§evesinde yeni kredi diliminin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in 2019 ve 2020 dÃ¶neminde emeklilik maaÅŸlarÄ± ve vergi muafiyeti tavan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼recek ek kemer sÄ±kma Ã¶nlemleri almayÄ± kabul etmiÅŸti.

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