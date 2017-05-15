16:06, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Fransa BaÅŸbakanÄ± Philippe oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, yeni baÅŸbakanÄ±n Edouard Philippe olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Fransa'da Elysee SarayÄ± Genel Sekreteri Alexis Kohler, baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini geÃ§ici olarak Ã¼stlenecek ismin Edouard Philippe olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Kohler, Elysee SarayÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Edouard Philippe'in baÅŸbakan olarak atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Daha Ã¶nce Sosyalist Parti Ã¼yeliÄŸi bulunan, halen merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisinden Ulusal Mecliste milletvekilliÄŸi yapan 46 yaÅŸÄ±ndaki Rouen doÄŸumlu avukat Philippe'in kabinesini yarÄ±n Macron'a sunmasÄ±, kabinenin ise Macron baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yapmasÄ± bekleniyor.

Fransa'nÄ±n eski baÅŸbakanlarÄ±ndan merkez saÄŸ politikacÄ± Alain Juppe'nin ekibinden Philippe'in bu gÃ¶reve atanmasÄ±nÄ±n 11 ve 18 Haziran'da dÃ¼zenlenecek milletvekili genel seÃ§imlerinde Ã§oÄŸunluÄŸu elde etmeyi amaÃ§layan Macron'un merkez saÄŸa yaklaÅŸma Ã§abasÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor.

Philippe, Fransa'nÄ±n kuzeyindeki liman kenti Le Havre'Ä±n da belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

FransÄ±zlar 11 Haziran'da milletvekili genel seÃ§imi iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. Ä°lk turda en az yÃ¼zde 50 oy alan milletvekili adaylarÄ±nÄ±n doÄŸrudan Ulusal Meclise gireceÄŸi yarÄ±ÅŸta, herhangi bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'yi yakalayamadÄ±ÄŸÄ± sandalyeler iÃ§in ikinci tur seÃ§imler yapÄ±lacak. 18 Haziran'daki ikinci tura, ilk turda yÃ¼zde 12,5 ve Ã¼zeri oy alan adaylar katÄ±labilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seÃ§ilecek.